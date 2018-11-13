Так совпало, что группа корреспондентов ИА REGNUM решила проинспектировать печально знаменитый полигон «Тимохово» именно в тот день, когда администрация подмосковного города Электросталь устраивала очередное рандеву для озверевших от непереносимой вони жителей ближайших к свалке населенных пунктов. Увы, чиновникам оказалось с нами не по пути. Им — то ли в силу землячества, а на самом деле — по понятным для всех непредвзятых наблюдателей причинам ближе оказались местные телевизионщики. Что не помешало нам побывать на полигоне, о чем мы сейчас и расскажем.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Полигон «Тимохово» с высоты птичьего полёта

Не погружаясь слишком в глубокую предысторию вопроса, отметим, что дела у местных мусорных баронов какое-то время шли так, что нельзя и желать лучшего. Мусор шел на свалку нескончаемым потоком, деньги за него исправно получались; какая часть —черным налом, какая — в белую, а также насколько соблюдались регламенты эксплуатации полигона, общественность доподлинно не узнает уже никогда. Закономерным итогом столь эффективной деятельности стали постоянные ЧП и уголовное дело против владельца.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Полигон «Тимохово» с высоты птичьего полёта

Нас же интересует 27 апреля 2018 года: в этот день в Ногинском районе Московской области был введен режим ЧС и объявлена программа экстренной дегазации полигона. Тут многим показалось, что пятилетние хождения по мукам местных жителей вот-вот закончатся. Как бы не так, в конце апреля настоящие проблемы только начались, и связаны они отнюдь не с вонью, а, скорее, с находящимися в свалочном газе токсичными веществами.

Экстренно «дегазировать» «Тимохово» назначили горячо отрекомендованного подмосковной администрацией как просвещенного европейца и специалиста мирового класса господина Кайзера, который до того столь же успешно «дегазировал» полигон «Кучино». ИА REGNUM не раз писало о методе дегазации господина Кайзера, повторяться не будем. Отметим только, что, по утверждениям некоторых наших коллег, настоящие владельцы суперуспешной европейской компании «Экоком» пребывают в Москве, — может быть, и так, кто же знает наверняка? Но точно то, что данный метод наносит непоправимо больший вред людям и окружающей среде, нежели выходящий до того свалочный газ, и сопоставим разве что с горящими полигонами.

Подробности читайте здесь: Взрыв яда возле Москвы: свалочный газ сожгут без экологической экспертизы

Специалист мирового класса показал свою высокотехнологичность при дегазации свалки «Кучино»: шутка ли, набурили скважин, вывели газ на факел — и давай белый свет обогревать. Дешево, сердито — и неважно, что бюджет дегазации от нескольких сотен миллионов рублей вырос до нескольких миллиардов, а вонь дошла до стен Кремля. Интересно, президент обонял работу европейских профи? Может быть, из-за московских владельцев, но весной сего года господин Кайзер поехал «дегазировать» свалку под Электросталью. Где также набурил скважин и стал жечь газ, отравляя на многие километры округу. Не будем пересказывать ученых, лучше них про диоксины и прочие отравляющие вещества никто все равно не скажет, поэтому просто прочтите вот эту статью: О принципиальной непригодности технологий мусоросжигания для России

Андрей Черкасский ИА REGNUM Полигон «Тимохово» с высоты птичьего полёта

Андрей Черкасский ИА REGNUM Полигон «Тимохово» с высоты птичьего полёта

Однако под Электросталью у господина Кайзера что-то пошло не так, и пришлось в срочном порядке запускать вторую очередь дегазации свалки. В конце августа 2018 года на полигоне приступили к монтажу второй очереди системы дегазации, только в этот раз решил не бурить, а делать проколы. Как рассказал 31 октября на встрече с местными жителями сын владельца полигона (той самой встрече, на которую постеснялись брать ИА REGNUM ), все стало несравнимо лучше, чем прежде: и оборудование-то у них частично отечественное, и прокалывать — это, знаете ли, не бурить, и прочая, и прочая. Только — вот незадача! — они не просто забыли поставить фильтры, они их и не собираются ставить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон «Тимохово»

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон «Тимохово»

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон «Тимохово»

Так что, дорогие сограждане, живите себе спокойно, дышите не только вонью свалочного газа, но и таблицей Менделеева из продуктов сгорания. И с удовольствием вкушайте плоды с соседних садов и полей, и с не меньшим удовольствием вкушайте продукты животноводства. А скоро к этому «великолепию» добавится мусоросжигательный завод.

О нашей прошлой экспедиции в Волоколамск читайте и смотрите здесь: «Ядрово» и смерть Волоколамска: репортаж по следам дегазации