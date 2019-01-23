Славный когда-то своими озером Сенеж, благоприятным климатом и чистым воздухом курортный подмосковный городок Солнечногорск (вокруг него размещалось множество санаториев, крупнейшие из которых — пансионаты Минобороны и 4-го главного управления при Минздраве СССР — прим. ИА REGNUM ), неумолимо превращается в непригодную для жизни промзону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Использованная пластиковая тара ждет, когда ей дадут новую жизнь

Всё изменилось в 2000-е годы, когда Россия начала «вставать с колен» и стали открываться новые предприятия. Тут-то и пришла в голову местным чиновникам мысль о том, что нет более удобного места для размещения заводов по переработке пластика. Нашлись и инвесторы, готовые построить такие производства. И при полном попустительстве областных властей и контролирующих органов в лице тех же Роспотребнадзора и Росприроднадзора рециклинговые предприятия стали появляться как грибы после дождя.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Безопасный» рециклинг

Нужно ли говорить о том, что проекты не проходили соответствующих госэкспертиз, слушания по ним проводились для проформы, и мнения местных жителей никто не принял в расчет. Не будем говорить о пресловутой чиновничьей ренте, достаточно того, что эта гонка за инвестициями настолько застит глаза нашим бюрократам, что, продавливая свои проекты, они не считаются ни с чем.

Таким образом в Солнечногорске появились завод новых полимеров «Сенеж», завод по переработке пластмасс «Пларус», Центральная машиноиспытательная станция (ЦМИС) запустила цех по выдуванию ПЭТ-тары на берегу реки Истры, предприятие по выпуску декоративного бумажно-слоистого пластика компании «Лемарк».

Дарья Антонова ИА REGNUM Постоянно чем-то дымит, а чем, никто, кроме владельцев, не знает

Производственный цикл данных предприятий требует не только огромного количества воды, но и дорогих систем фильтрации и очистки, и при сложившейся экономической конъюнктуре строгое выполнение все требований безопасности делает этот бизнес нерентабельным. Отсутствие должного общественного контроля, самоустранение природоохранных ведомств, нежелание чиновников и бизнесменов отвечать на вопросы граждан привели последних к мысли о том, что на предприятиях «не всё чисто».

Граждане еще больше укрепились в своих подозрениях, когда после запуска первых производств в городе и окрестностях начался стремительный рост бронхо-легочных, сердечно-сосудистых (особенно у детей), аллергических, кожных, глазных и онкологических заболеваний. Что совершенно неудивительно, так как вопреки санитарным нормам и правилам, жестко регулирующим размещение опасных производств, предприятия почти вплотную подступают к жилым домам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасем природу — переработаем пластик

На этом можно было бы и остановиться, только беды солнечногорцев на этом не заканчиваются. Необходимо напомнить о предприятии по обезвреживанию свалочного фильтрата, расположенном буквально неподалеку, в деревне Есипово, с которого вывозят и сливают непонятно что в разрушенные городские очистные сооружения (в отсутствие должного общественного контроля люди подозревают, что могут сливать не только техническую воду, но и концентрат фильтрата — прим. ИА REGNUM ).

К этому стоит присовокупить планы одного крупного девелопера развернуть в городе и окрестностях массовое многоэтажное строительство. И это когда уже сегодняшнему количеству жителей не хватает питьевой воды. Хороша же будет жизнь у новоселов: питьевой воды нет, а в окна дымят отравой рециклинговые заводы. Но разве есть какое до проблем людей дело зацикленному на стратегии лидерства и устремленному в будущее губернатору Андрею Воробьеву и понукаемым им подмосковным чиновникам.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием ситуации в Солнечногорске.

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