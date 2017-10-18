В 2017 году Госдума Российской Федерации направила очередное обращение в Генассамблею ООН с требованием снять торговую и экономическую блокаду Кубы, которую США в одностороннем порядке проводит уже более 50 лет. И в 20-й раз Генеральная ассамблея ООН осудила экономическую блокаду Кубы, и в очередной раз за снятие эмбарго проголосовало 188 государств мира, но США остаются непреклонны. Чем же заслужил такую нелюбовь со стороны «оплота демократии» и главного столпа капитализма крошечный Остров Свободы в северной части Карибского моря?

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Куба

Именно слово «свободы» и является ответом на этот вопрос. Свободы от политической и экономической оккупации США. Ее Куба не намерена отдать даже под экономическим и политическим эмбарго от нашего главного «борца за свободу» во всем мире. Такое ощущение, будто небольшому островному государству была уготована участь стать тем окном, через которое можно посмотреть на реальный, откровенный империализм и капитализм Соединенных Штатов, который затушевывается байками о демократии, свободе, равенстве, толерантности и либеральных ценностях. Тот империализм, которому уже надоело прятаться под масками благодетели, когда очень хочется наказать непокорного, и «стопов» уже почти нет.

Американский плакат: Бойкотировать морские суда тех стран, которые продолжают сохранять торговые отношения с коммунистической Кубой (Мексика, 1965 год)

А главное, чего боится США — это того, что есть хоть малейший шанс успешности такого строя, как на Кубе. Ведь при свободном развитии подобных кубинской социальных систем капиталистическая будет смотреться бледно и не удержит Латинскую Америку, а за ней — и другие регионы в капиталистическом стойле. Страх этот преследует Соединенные Штаты десятилетиями, и возник он не на пустом месте.

Началось всё еще в XIX веке. Молодой империалистический хищник, который в 1836 — 1845 годах отобрал у Мексики провинцию Техас, а позднее — значительную часть мексиканской территории, обратил свой взор на островного соседа. На Кубе, страдающей под гнетом испанских колонистов еще с открытия ее Колумбом и начавшейся конкисты, в 1895 году вспыхнуло восстание, душой которого стал Хосе Марти — в будущем его назовут Апостолом независимости. Спустя три года кровопролитной национально-революционной войны кубинцев, когда только повеяло запахом свободы, США, воспользовавшись разорением острова войной и обескровленностью противников, прогоняет Испанию с острова и оккупирует Кубу. Американский капитал начал захватывать Кубу еще задолго до оккупации, и к концу XIX века приобрел огромные богатства на острове, в том числе сахарную промышленность и добычу никеля.

Победители (авторское название «Кавалерия»), январь 1959

После оккупации захват хозяйства был окончен. В 1902 году американский генерал Вуд передал власть первому президенту Кубы Эстрада Пальме. Однако это совершенно не означало получение Кубой независимости. Для полного контроля над островом Конгресс США принял «поправки Платта» к кубинской конституции. Согласно им, США получили право на вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику Кубы, включая право на официальную оккупацию острова в целях «защиты его независимости». Захват Соединенными Штатами стал для кубинцев страшным ударом и подлинным национальным бедствием, но борьба за истинную независимость не прекращалась ни до, ни после захвата острова Штатами.

В ХХ веке на Кубе ширится народно-освободительное движение, в котором заметную роль играют рабочие, студенты и даже творческая интеллигенция. Антинародное правительство не стеснялось применять силу при подавлении выступлений кубинских масс. Но только «благодаря» приходу к власти штабного писаря-выскочки Фульхенсио Батисты, объявившего себя диктатором в 1950 году, чаша народного терпения была переполнена. Кубинский народ взялся за оружие и под предводительством Фиделя Кастро, Эрнесто Че Гевары, Рауля Кастро и горстки героических партизан, высадившихся с яхты «Гранма» у селения Белик в районе Лос-Колорадос провинции Орьенте 2 декабря 1956 года, совершил свою легендарную революцию. Освободительная война длилась 2 года и закончилась 1 января 1959 года полной победой над войсками Батисты, бежавшего в США. Но до окончательной победы революции было далеко — сам Фидель Кастро говорил, что она вообще никогда не кончается.

Фидель Кастро

Одним из важнейших шагов Фиделя Кастро является принятие в 1959 году закона об аграрной реформе, который положил конец латифундизму (системе, при которой землями страны владеют частные крупные собственники, почти что феодалы). После принятия закона принадлежащие частному, в основном американскому, капиталу латифундии были национализированы: 60% обрабатываемых земель перешло к крестьянам-собственникам, а 40% отошло в государственный сектор. Этот закон вызвал сильное обострение классовой вражды и усилил реакцию в стране. США открыто поддерживали контрреволюционные силы и не жалели на это ни денег, ни средств.

В 1959 году США, не давая передышки революционерам, практически полностью прекратили поставки нефти, промышленных товаров и продовольствия на Кубу. Остановка ввоза нефти и ее переработки на кубинских заводах вынудила правительство Кастро национализировать их.

Но на помощь тогда пришел Советский Союз, признавший Революционное правительство Кубы 10 января 1959 года В феврале 1960 года Кубу посетил заместитель Председателя Совета Министров СССР А. И. Микоян. В результате визита были подписаны соглашения между двумя странами о товарообороте и платежах и соглашение о предоставлении советского кредита Кубе в размере 100 млн. долларов. В мае 1960 года состоялось официальное установление дипломатических отношений между революционной Кубой и СССР. В дальнейшем СССР и весь Восточный блок неоценимо поможет кубинскому народу поставками нефти, промышленного оборудования, сельхозтехники, бытовых товаров и вооружения вплоть до ядерных ракет малой и средней дальности, — чем в октябре 1962 года совместно с США, конечно, поставит мир на грань ядерной войны.

Протесты в СССР

Тогда Никита Хрущев, планируя разместить ракеты на Кубе, произнес известную фразу: «запустить ежа в штаны американцам». Поставка ядерного оружия на остров, конечно, была согласована с правительством Кубы, а вот о демонтаже и вывозе ракет с острова Хрущев договаривался за спиной у Фиделя, что привело к потере доверия со стороны Кубы. Этот поступок Фидель не мог забыть даже спустя много лет.

В ответ на союз Кубы с СССР Соединенные Штаты пошли на дальнейшее усиление санкций, сократив кубинскую квоту на ввоз сахара в США. Ответным шагом Революционной Кубы была полная национализация собственности США на своей территории.

В 1960 году США начинают экономическую блокаду Кубы, одновременно активизировав контрреволюционную деятельность на территории острова. В ответ на происки капиталистического агрессора по просьбе Фиделя Кастро начинают создаваться комитеты защиты революции.

24 августа 1960 года Сенат США одобрил поправку к закону «Об иностранной помощи», которая устанавливала, что всякое государство, которое будет оказывать Кубе экономическую помощь или продавать ей оружие, лишится американской поддержки.

3 января 1961 года правительство США разорвало дипломатические отношения с Кубой и в апреле 1961 года подвергли бомбардировке Гавану. Только тогда, на похоронах жертв налета, Фидель Кастро впервые открыто заявил:

«Товарищи рабочие и крестьяне, наша революция — социалистическая, демократическая революция обездоленных, совершенная обездоленными для обездоленных. За нее мы готовы отдать жизнь».

Однажды Хрущев прямо заявил:

«Фидель Кастро не коммунист… Но если Штаты еще немного постараются, то они сделают его коммунистом».

Фидель Кастро выступает после революции на Кубе, 1959 год

В январе 1962 года США под большим нажимом удалось добиться принятия резолюции об исключении Кубы из Объединения Американских Государств. Вскоре все латиноамериканские страны, кроме Мексики, порвали с ней дипотношения.

В октябре 1962 года в связи с Карибским кризисом США объявили Кубе военно-морскую блокаду, которая продлилась до 20 ноября 1962 года.

В 1966 году введён запрет на посещение Кубы для граждан США. Американцам запрещено совершать какие-либо сделки на Кубе (и вообще любым образом тратить там деньги), нарушителям же грозят солидные штрафы и даже тюремное заключение.

Список различных санкций очень велик и пополняется по сей день. Кубу обвиняют и в финансировании террористов, запрещают гражданам США навещать своих родственников на Кубе. Только в 2016 году Барак Обама восстановил дипломатические отношения США с Кубой, но и сейчас экономическая блокада продолжается в полном объеме.

Однако самым сильным ударом для Кубы стал развал СССР в 1991 году. Российской Федерации после получения «независимости» от союзных республик, как и самим республикам, стало не до Кубы. Да и мнение США теперь было для России крайне важным. Помощь Острову Свободы полностью прекратилась.

На данный момент Куба ведет внешнюю торговлю с КНР, Канадой, Венесуэлой и Испанией. Остальные страны мира, опасаясь санкций США, пока только пишут письма в ООН с просьбами о помиловании. Но всемирные организации для мирового «гегемона» значат мало. США позволяют себе делать вид, что не слышат заявления о геноциде кубинского народа и преступной (пиратской) блокаде.

Потери Кубы от экономической блокады колоссальны. По оценке кубинского Национального института экономических исследований, за 1962—2017 годы ущерб от эмбарго составил 130 млрд. долларов. Можем себе только представить, чего могла добиться эта маленькая островная страна со своей социально-направленной экономикой, экспортируя только сахар, никель, табак, кофе и медицинское оборудование.

Фидель Кастро так говорит о влиянии агрессивной политики США на формирование его взглядов и идей:

«Был ли я коммунистом? Нет. Я был человеком, которому посчастливилось открыть для себя политическую теорию… Я был вовлечен в водоворот политического кризиса на Кубе задолго до того, как стал коммунистом фактически и формально… И я начал бороться…

Таким образом, я продолжил идти вперед, впоследствии научившись еще большему, потому что увидел всю теорию, воплотившуюся в реальную действительность, получил возможность познакомиться с империализмом несколько более конкретно, чем по книге Ленина, я познал это явление, находясь на Кубе, всего в 90 милях от него. Я имел возможность познакомиться с самым худшим и самым агрессивным империализмом из всех остальных».

Bettmann Corbis Фидель Кастро приветствует своих сторонников по прибытии в Гавану 1 января 1959 года.

Несмотря на всё давление извне, практически в спартанских условиях, полной изоляции, героическому Острову Свободы удалось добиться весомых успехов. Например, рост валового национального продукта только за период 1981—1984 годов составлял 25%, в то время как в такой богатой стране, как Аргентина, ВВП сократился на 6%. В бывшей отсталой крестьянской стране, где в сельской местности дорог-то не было, в 80-х годах были обеспечены электричеством 92% населения. Медицинское обслуживание каждого кубинца осуществляется на уровне дорогой американской клиники, но совершенно бесплатно. Каждая семья имеет жилье. Высшее образование — бесплатно. Детский сад — бесплатно. Куба стала одним из высокообразованных и здоровых обществ третьего мира.

Перед современной Кубой стоит сейчас ряд серьезных задач. Нарастающее социальное расслоение, разница в доходах у граждан, работающих на госзаказ или непосредственно зависящих от средств бюджета (ряд промышленных производств, госслужба, школьное образование и др.), и у мелких и средних бизнесменов, которые начали появляться в связи с последними послаблениями в экономике. При стремительном развитии туристического сектора кубинцы стремятся устроиться в обслуживающий персонал, где чаевые за день могут составлять месячный заработок бюджетника. К тому же многие кубинцы получили возможность выезжать на заработки за границу.

Победа! 1959

Тем не менее главная задача правительства Кубы заключается всё же в трансляции революционных ценностей и достижений молодому поколению. Нужно показать — даже на примере современных стран Латинской Америки — каких успехов добился крошечный Остров Свободы за последние 60 лет. Туристы из других латиноамериканских государств смотрят с восхищением на завоевания Кубы, а сами молодые кубинцы, выезжая в развитые страны, негодуют, почему на Родине не развит интернет, почему гаджеты не те?..

Молодому поколению нужно в первую очередь доносить объективную обусловленность сегодняшнего положения Кубы. Не давать забыть героев идущей до сих пор революции и величия проделанного революционного пути. И всегда помнить ту цену, что пришлось заплатить за имя Острова Свободы.