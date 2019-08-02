Анастасия Зубарева
Последние публикации
ВДНХ 80 лет: праздник для москвичей
Крупнейший музейный комплекс России отмечает юбилей: Выставка достижений народного хозяйства открылась 80 лет назад. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в честь праздника для гостей подготовили масштабную программу мероприятий. Научные эксперименты, творческие мастер-классы, концерт популярных...
2 августа 2019
Зябликово – московская Манила: тесно, но люди довольны
Насчет безопасности — это один из самых безопасных районов из всех, где я жил. Например, на «Братиславской» около метро настоящий Вавилон, в Немчиновке есть мрачные общежития, а здесь живут среднестатистические нормальные граждане». *** Игорь и его соседи инфраструктурой района довольны: «Магазины...
1 августа 2019
Москвичам показали Bugatti Chiron, собранную из LEGO — фоторепортаж
В Парке Горького представили собранную из миллиона деталей LEGO Bugatti Chiron — копию самого скоростного серийного автомобиля в мире, передаёт корреспондент ИА REGNUM. С эксклюзивной моделью и историческими машинками из наборов LEGO можно ознакомиться на бесплатной экспозиции, которая будет...
29 июля 2019
«Поставить на место»: как парковочные войны ссорят москвичей
Проблема нехватки парковочных мест — болевая точка для московских автомобилистов. Несмотря на то, что количество платных парковок увеличивается с каждым годом, поиск зоны для паркинга (особенно — в вечернее время) для многих превращается в настоящее испытание. Пока количество парковочных мест в...
29 июля 2019
«Чемоданы на ленте»: аэропорт «Шереметьево» исправляет ситуацию с багажом
Московский аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме: жалобы на задержку багажа в последние дни не поступали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сотрудники авиаузла. По их словам, к улучшению ситуации могли привести принятые меры — в частности, произошли изменения в руководящем...
25 июля 2019