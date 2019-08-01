Москва, 2 августа, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Крупнейший музейный комплекс России отмечает юбилей: Выставка достижений народного хозяйства открылась 80 лет назад. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в честь праздника для гостей подготовили масштабную программу мероприятий.

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Центральный павильон ВДНХ

Научные эксперименты, творческие мастер-классы, концерт популярных исполнителей и даже балет: сегодня юбилей центра объединил на одной площадке тысячи москвичей и гостей столицы.

Одним из главных событий первого дня празднования стало открытие Музея истории ВДНХ — торжественную церемонию провел мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник поздравил коллектив выставки с ее 80-летием и отметил высокий вклад ветеранов ВДНХ в реализацию социально-значимых проектов.

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Оливье Гросстет

Днем посетители смогли вживую увидеть сборку и установку знаменитого «Парящего моста» — оригинальный арт-объект авторства всемирно известного французского художника Оливье Гросстета. Мост из 350 картонных коробок, соединенных клейкой лентой, держался на высоте 20-ти метров при помощи трех воздушных шаров. Инсталляция была спущена на воду в парке «Останкино».

Вечером на Центральной аллее состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие звезды советской и российской эстрады — Кристина Орбакайте, Валерия, Лев Лещенко, группы «Земляне», «Несчастный случай» и многие другие.

Празднование юбилея ВДНХ пройдет с 1 по 4 августа. Среди запланированных мероприятий — видеопроекционное шоу, парад театральных и цирковых артистов, гастрономический фестиваль, выступления хоров и оркестров, концерты, бесплатные экскурсии и выставки, занятия летней садовой школы. Ознакомиться с полным перечнем образовательных и развлекательных программ можно на официальном сайте.