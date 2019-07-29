Проблема нехватки парковочных мест — болевая точка для московских автомобилистов. Несмотря на то, что количество платных парковок увеличивается с каждым годом, поиск зоны для паркинга (особенно — в вечернее время) для многих превращается в настоящее испытание. Пока количество парковочных мест в Москве не будет увеличено, жителям города придется решать споры самостоятельно.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Судя по историям в социальных сетях, уладить подобные конфликты мирным путем удается не всегда. Так, пользователь сайта pikabu.ru с ником Lottomotto рассказала о проходящей в её дворе «войне»: на юго-востоке Москвы борьба с незаконной парковкой переросла в физическое столкновение между соседями.

«Более 30 лет жители нашего дома (и не только) парковали свои авто ровно под моими окнами первого этажа. Впритык. И зимой, и летом. Иногда и грузовые. Зимой это было особенно невыносимо, ввиду того, что каждый милый сосед, заботливый отец, любящая мать прогревал свою машинку очень неспешно. И весь этот набор выхлопных газов летел в квартиру. Я ходила в сад под звуки сигнализации и под ароматы бензина просыпалась. Прошло четверть века, и это утомило», — сообщила пользователь. Обращение в управу района привело к установлению во дворе противопарковочных полусфер. Однако владельцев авто такие меры не обрадовали. Следствием стали оскорбления и угрозы, звонки в полицию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Этот случай — не единичный. Жительница района Очаково-Матвеевское в январе 2019 года опубликовала письмо на сайте «Сердитого гражданина» с просьбой увеличить парковочные места в своем дворе. Острая нехватка зон для паркинга рассорила соседей: «Когда паркуешься у других домов, жильцы из окон угрожают проколоть колеса. Говорят: «Где живёшь, там и паркуйся». Но ставить машину москвичке негде — парковка возле двенадцатиэтажного дома вмещает три-пять машин.

Похожей историей поделился Василий, житель Нагорного района. Во дворе на Нахимовском проспекте, 41/45, по его словам, парковочные места «отсутствуют категорически» — на два дома машино-мест всего пять. «Постоянная пробка с 7:30 утра, сигналы машин и выхлопные газы» вряд ли делают начало дня приятным.

Традиционно самый опасный период «парковочных войн» приходится на зиму. Погодные условия диктуют свои правила — на передовую выходят сугробы, а с ними — вооруженные лопатами автовладельцы, желающие первыми «застолбить» понравившееся местечко. Зимой 2018 года конфликт за парковочные места привёл жителей одного из районов столицы к драке, как сообщил телеканал РЕН-ТВ. За прокалыванием шин и мелким хулиганством последовали открытые действия — «удары, взаимные оскорбления». Причиной споров стал шлагбаум, который установила одна из сторон, и за огороженную им территорию не хотела пускать новых жильцов.

В апреле 2017 года участник форума Авто.ру с ником Апрель (Hitcat) оказался в тупике — весной в его дворе убрали ограждения с газонов, свободную территорию вскоре заняли автомобилисты. МАДИ, как посчитал пользователь, «жалобы только по улицам принимает», а экополицию «расформировали» — куда обращаться? Советы последовали самые разные: от районной управы и ГИБДД до фиксации нарушения в «Помощнике Москвы».

Stolbovsky Эвакуатор. Москва

С газоном у дома, ставшим негласным парковочным местом, столкнулись и другие москвичи. О похожей ситуации рассказала Nata-P: «Я в свое время устала жаловаться на тех, кто раскатал газон у моего дома. Открещивались все, включая ЖЭК, управу, ГИБДД и участкового». Помогли женщине в департаменте природопользования Москвы — оштрафовали водителей и установили ограждение. А пользователь Иван Мамедыч отправил жалобу на соседей, превративших газон в «сплошное месиво», на сайт мэра Москвы: просил восстановить ограждение во дворе. Вопрос решили: «Теперь не паркуются».

Правда, спустя год он опубликовал на форуме новую запись — сообщение о том, что до трети общих парковочных мест в его дворе заняли таксисты. На небольшой территории образовался, как выразился пользователь, «таксопарк» — машины в официальной раскраске известных московских перевозчиков. В комментариях Ивану ответили: «Уже давно так по всей столице. И это только начало».

Пользователь другого сайта, Михаил Каташевич, заявил об аналогичной ситуации по адресу улица Ферсмана, 7, где «парковочные места вдоль дома нагло заняты таксистами», причём «некоторые машины иногда неделями стоят без движения». Житель попросил разобраться в деятельности таксопарка в жилом доме и узнать основания нахождения таксистов в одной из квартир.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

В январе 2019 года жительница района Арбат Татьяна Никитина написала обращение на сайт онлайн-проекта «Сердитый гражданин», где рассказала о планирующемся сносе парковки во дворе ее дома. «Будут нарушены наши права, при этом альтернативы нет вообще. Мест для парковки ТС жителей не предусмотрено», — пожаловалась москвичка. Подобных обращений на портале — множество.

Ежедневно тысячи москвичей втянуты в парковочные войны. Они соревнуются друг с другом за свободные места, ссорятся, устанавливают ограждения и препятствия. Иногда переходят к угрозам и даже рукопашной. Кто виноват в бесконечном противостоянии, в котором победа — это возможность поставить на некоторое время автомобиль? Ответ следует поискать в градостроительной политике столицы, допустившей диспропорцию автовладельцев и парковочных мест.