Москва, 29 июля, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Парке Горького представили собранную из миллиона деталей LEGO Bugatti Chiron — копию самого скоростного серийного автомобиля в мире, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Bugatti Chiron, собранная из деталей LEGO

С эксклюзивной моделью и историческими машинками из наборов LEGO можно ознакомиться на бесплатной экспозиции, которая будет принимать посетителей до 4 августа.

Новая Bugatti Chiron от LEGO не имеет прямых линий: при создании использовалась особая оболочка, разделённая на маленькие треугольники и скреплённая пластичными элементами. Все основные детали машины, включая двигатель, дверной механизм, спидометр и даже световую систему выполнены из кубиков LEGO.

Автомобиль успешно прошёл тестирование в Германии: максимальная скорость «игрушечной» Bugatti составила 20 км/ч. Первым водителем модели из конструктора стал бывший гонщик и официальный пилот Bugatti Энди Уоллес. Видеопрезентацию тест-драйва показали на экране в Парке Горького.