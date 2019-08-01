В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин попросил относиться к районам Москвы как к мини-городам. Он назвал «неповоротливым» Генеральный план столицы и предложил вместо него пользоваться мастер-планами.

Иван Шилов ИА REGNUM Зябликово

«Нет никаких планов развития районов. Эту нишу нужно заполнить, системно посмотреть на каждый район как на отдельный мини-город в городе», — сказал Собянин.

Корреспондент ИА REGNUM решил посмотреть, как живёт «мини-город» Зябликово. Этот район столицы по статистике считается самым густонаселённым. В нём на площади 4,37 квадратного километра живёт более 133 тысяч человек. Это более 30 тыс. человек на квадратный километр. Зябликово как отдельное поселение по плотности уступает только одному городу в мире, абсолютному рекордсмену — столице Филиппин Маниле. Там на каждом километре живут по 43 тыс. человек. Позади — индийская Калькутта, столица Ирака Багдад, нигерийский город Кано. В самом густонаселённом городе России, Люберцах, в два раза просторнее. Тем не менее москвичи, проживающие в Зябликово, не считают район плохим и даже называют его относительно тихим. Они уверены — в Москве есть места похуже.

Stephen McGrath Застройка окраин Манилы

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Игорь 20 лет жил в соседнем районе. В Зябликово снимает квартиру с начала этого года. Переезд объясняет просто: «Здесь рядом живут мои друзья, родители. Это единственный и главный критерий».

«Дело в том, что мы с друзьями снимаем квартиру под офис, — рассказал он. — А я недалеко — еще одну для себя. Все рядом живем, удобно за 10−15 минут утром добраться до работы. Ну и район для нас родной — мы здесь в школу ходили. Раньше я снимал квартиры в разных местах — на «Братиславской», на «Водном стадионе», в Долгопрудном, жил в Куркино и в Немчиновке. Зябликово для меня — самый уютный район, но только потому, что я здесь рядом вырос.

По рабочим делам выбираюсь чаще всего в центр Москвы. Довольно удобно, что есть и незагруженная автодорога, Люблинка (Люблинская улица, — прим. ИА REGNUM ), и ветка метро, где относительно мало людей — салатовая. В своем районе хожу на турники с утра, в торговые центры иногда, чтобы пообедать и что-нибудь купить; в рестораны и бары с друзьями, часто в тех же торговых центрах. Правда, их практически нет в округе.

Конфликтов с соседями никогда не возникало. В нашем районе один-два алкаша на подъезд, они всегда оказывались далеко от меня. Но друзья говорят, что конфликты бывают, и это очень неприятно, потому что практически нерешаемо законными методами.

Машина у меня всегда была, только сейчас перешел на каршеринг. В подавляющем большинстве дворов машину поставить можно, но с трудом. Часто ставил в 5−7 минутах от дома, особенно если приезжал поздно вечером, когда все уже припарковались.

К новостройкам отношусь вполне нормально. Да, будет больше людей, но это те квартиры, которые и мы с друзьями хотим купить. Либо уже покупаем. Вот, мой партнер по делу взял квартиру в комплексе «Орехово-Борисово». Там в целом все нормально — если у людей есть деньги, чтобы приобрести такое жилье, значит, они вряд ли асоциальные ребята.

Gregory A. Kharikof Борисовский проезд. Зябликово

Насчет безопасности — это один из самых безопасных районов из всех, где я жил. Например, на «Братиславской» около метро настоящий Вавилон, в Немчиновке есть мрачные общежития, а здесь живут среднестатистические нормальные граждане».

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Игорь и его соседи инфраструктурой района довольны: «Магазины, школы, детские сады, бассейн, больница, — все под рукой», — рассказывает Иван. Ему немногим за тридцать, он водит машину, но сложностей с парковками не замечает — говорит, в течение двух лет появлялись «карманы» и дополнительные парковочные места, в том числе платные, поэтому ситуация не критичная. Дарья, его ровесница, соглашается: проблем с парковками нет, инфраструктура налажена, в пешей доступности три станции метро.

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Район Зябликово

«В Зябликово я живу с самого детства, — рассказывает Дарья. — Ещё в 80-х годах квартиру в этом районе получил как военнослужащий мой дедушка. Здесь я окончила школу, здесь живут все мои друзья. В 20 лет я переехала в другой район Москвы, но через десять лет снова вернулась, поэтому, как мне кажется, могу объективно рассказать, изменился ли район.

В целом Зябликово — район тихий и зелёный, типичный «спальник». В основном тут живут пенсионеры, и достаточно безопасно. По крайней мере, я никогда не сталкивалась с какими-то маргиналами. В 90-е годы тут был криминал и процветала наркомания, но в те годы подобное было во всей стране.

Gregory A. Kharikof Старые яблоневые сады. Зябликово

Инфраструктура района создавалась вместе со строительством домов, так что детских садов, школ и поликлиник хватает. Из плюсов района можно выделить транспортную доступность: станция «Красногвардейская» была построена давно, а несколько лет назад появились ещё станции «Шипиловская» и «Зябликово», что более чем достаточно («Красногвардейская» открылась в 1985, «Зябликово» и «Шипиловская» — одновременно, в 2011 году — прим. ИА REGNUM ).

Дома у нас невысокие, максимум 21-этажные, а новых домов не строят. Многие мои друзья живут в соседних районах, там на поиск парковочного места у них может уйти и час. Некоторые жалуются на экологию, особенно на запахи с очистных сооружений (в нескольких километрах от Зябликово станция аэрации, — прим. ИА REGNUM ), но в основном, я слышу это от жителей района Орехово-Борисово.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Станция метро Зябликово

Недостаток района — то, что практически отсутствуют зоны отдыха. Пару лет назад облагородили Борисовские пруды, и на этом все. Нет ни детских, ни спортивных площадок, придомовые территории также не обустроены, пойти абсолютно некуда. Создаётся впечатление, что правительство Москвы о Зябликово забыло».

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Молодежь в Зябликово беспокоит и другое: отсутствие кафе, баров и других мест, где можно «скоротать вечерок». Случай, к сожалению, для спальных районов Москвы типичный. Негативных комментариев по этому поводу на тематических сайтах собралось немало, причем пишут не только о недостатке развлекательных мест, но и о дефиците спортивных площадок.

«Район задыхается без нормальных кафе и ресторанов. Это главная проблема, которая волнует молодежь в моем лице», — говорит Игорь. Иван поддерживает: два-три бара на весь район и переполненные фудкорты торговых центров.

Жители постарше из-за отсутствия заведений не огорчаются. Гораздо больше их заботит предполагаемый снос Домодедовского рынка, который здесь очень любят за ухоженный вид, дешевизну и вежливое общение знакомых продавцов. Еще беспокоит ситуация на дорогах. Доступность в районе большая, но не все так просто: «Постоянная нехватка парковочных мест, люди едут из разных районов и ставят свои машины», «неудобные развязки», «власти пытались ситуацию решить, но не помогло». В интернете резких слов гораздо больше: люди недовольны качеством дорог и транспортных узлов, шумом метро и МКАДа, отсутствием парковочных мест. Там же читаем: «Возле станции метро «Шипиловская» стоит недостроенный и брошенный многоярусный паркинг».

Домодедовский рынок

По мнению Екатерины, плотность людей высока на наземном транспорте и в час пик в метро. «Я живу в Зябликово уже 13 лет. Вышла замуж и переехала к мужу в этот район. Нравится, что есть места для отдыха. Например, «Зябликовский лесопарк». Там установили комфортные столы, удобно жарить шашлыки, да и детских площадок достаточно. Мамы с колясками гуляют постоянно. Район в последние пять лет сильно изменился: рядом с «Красногвардейской» появились красивые цветочные арки и сцена, где теперь собираются люди по праздникам», — делится жительница.

Ее вполне устраивает количество (и качество) социальных объектов и «зеленых зон» в районе, радуют детские площадки и места для прогулок. Те же Борисовские пруды: вспоминает, как однажды там искупалась, а сейчас сомневается — можно или нет? Рядом с ее домом лес, где приятно и комфортно проводить время.

Единственное, что раздражает, — запахи. «Не нравится, что рядом находится Капотня, иногда пахнет неприятно», — говорит она. В Капотне работает нефтеперерабатывающий завод.