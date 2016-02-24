Алексей Никитченко
Последние публикации
Завышенная самооценка – ключевой барьер для развития России!
Россия — это Великая страна, сверхдержава: самая большая территория и запасы природных ресурсов, первый космонавт, ядерное оружие и многое другое. Именно в таком ключе мы себя воспринимаем как минимум последние 200−300 лет. Это восприятие позволило Советскому Союзу создать развитую систему...
24 февраля 2016
Интерактивная карта предпринимателя – эффективный инструмент поддержки МСБ
18 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой недавно созданной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом. Среди инструментов поддержки сектора, который в России стагнирует, рассматривался, в том числе, вопрос запуска так...
23 ноября 2015
«Открытые инновации»: как повысить их эффективность в российской практике?
В настоящее время инновации являются ключевым фактором успеха компаний. Эффективность управления инновациями во многом предопределяет конкурентоспособность компании на рынке. В связи со стремлением компаний к повышению эффективности управления инновациями широкое распространение в мировой практике...
27 октября 2015
Нужно ли развивать Северный морской путь?
В последнее время к развитию Северного морского пути (далее — СМП) приковано всеобщее внимание. Широко освещается преимущество данного маршрута перед традиционным маршрутом из Европы в Азию через Суэцкий канал — путь через СМП значительно короче и, соответственно, быстрее. Однако грузопоток по СМП...
23 октября 2015
«Да будет свет!»: как реформы облегчили процесс подключения к электросетям
Доступ к электроснабжению — один из ключевых элементов для развития бизнеса. И для России этот вопрос всегда был острым. Несомненно, тому есть объективные причины. Например, обширная территория нашей страны, затрудняющая соединение потребляющих устройств с генерирующими энергию электростанциями, а...
26 июня 2015
Реформы в налоговой сфере в России: первые плоды и перспективы
С принятием в 2014 году дорожной карты «Совершенствование налогового администрирования» Россия взяла курс на активную оптимизацию процесса налогообложения предпринимателей. За последние полтора года было проведено множество значительных реформ, и результаты проекта не заставили себя долго ждать...
19 июня 2015