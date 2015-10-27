В настоящее время инновации являются ключевым фактором успеха компаний. Эффективность управления инновациями во многом предопределяет конкурентоспособность компании на рынке. В связи со стремлением компаний к повышению эффективности управления инновациями широкое распространение в мировой практике получили «открытые инновации».

finansromans.ru «открытые инновации» в мировой и российской практике.

Открытые инновации — это модель ведения инновационной деятельности, в которой компания при разработке новых технологий и продуктов рассчитывает не только на собственные внутрикорпоративные НИОКР, но и активно привлекает инновации и компетенции извне. В отличие от концепции закрытых инноваций (когда предприятие использует только имеющиеся у него ресурсы для разработки новых продуктов и услуг) концепция открытых инноваций предполагает получение компаниями доступа к лучшим мировым технологиям и компетенциям, а также использование своих технологий и компетенций для выхода на новые рынки с целью диверсификации. Таким образом, концепция открытых инноваций имеет ряд преимуществ перед концепцией закрытых инноваций: возможность получения большего числа возможных решений поставленной задачи, меньшие сроки получения решения, меньшие финансовые затраты. Однако открытые инновации имеют и недостатки в сравнении с закрытыми инновациями — например, более низкий уровень защиты интеллектуальной собственности и контроля за научно-технической деятельностью.

Распространение концепции открытых инноваций привело к росту рынка трансфера технологий практически в три раза в течение 2000-х гг. Крупнейшие мировые компании начали активно использовать инструменты открытых инноваций: по данным исследования проведенного Генри Чесборо в 2013 г., 78% крупнейших мировых корпораций практикуют открытые инновации.

Так, например, компания P&G нашла на рынке технологию создания съедобных чернил и реализовала проект по запуску производства чипсов Pringles с рисунками на чипсах, что позволило увеличить продажи чипсов на 14% в течение первого года реализации проекта.

Компания Elly Lilly реализует программу поддержки разработки новых лекарств, основанную на концепции открытых инноваций: компания предоставляет ресурсы, в т.ч. доступ к лабораториям и своей базе знаний, и информационную поддержку для проведения исследований, за что получает эксклюзивное право проведения переговоров с разработчиками о покупке технологии. Использование модели открытых инноваций позволяет компании в 3 раза увеличить шансы на успех в разработке новых продуктов.

Инструменты открытых инноваций находят применение и среди российских компаний. По данным опроса, проведенного Клубом директоров по науке и инновациям и O 2 Consulting среди 50 крупных российских компаний, было выявлено, что 62% крупных российских компаний в той или иной степени осуществляют трансфер технологий.

Российские компании используют инструменты открытых технологий для достижения следующих целей:

для коммерциализации научно-технического задела (73%);

привлечения внешних ресурсов (64%);

отслеживания технологических трендов (55%).

Число российских компаний, использующих открытые инновации, только увеличивается: число компаний в России, использующих инструменты открытых инноваций, увеличилось в 2014 г. по сравнению с 2013 г. в 1,5−3 раза (Рисунок 1).

См. рисунок 1. Наибольший рост применения в 2014 г. среди инструментов открытых инноваций продемонстрировал такой инструмент, как покупка новых технологий

Однако практически половина (45%) представителей крупных российских компаний не удовлетворена решениями, полученными в результате проведения внутренних или заказных НИОКР.

По мнению представителей крупных российских корпораций — участников проведенного опроса, основными барьерами для трансфера технологий в российских компаниях являются внутрифирменные факторы: нехватка умений и навыков для поиска новых решений во внешней среде, а также отношение к инновациям руководителей и ключевых специалистов.

Поэтому ключевой актуальный вопрос практики применения инструментов открытых инноваций в России — как повысить эффективность трансфера технологий и инновационной деятельности компаний в целом?

Результаты совместного исследования по анализу эффективности программ инновационного развития крупных корпораций, а также других исследований, посвященных открытым инновациям, проведенных O 2 Consulting совместно с Клубом директоров по науке и инновациям, позволили выявить две ключевых проблемы, из-за которых инструменты открытых инноваций не приносят результата (См. рисунок 2. Схема применения открытых инноваций от источников формирования запросов на инновации до конкретных инструментов по покупке компаний, технологий и т.п.):

оторванность инновационной деятельности компаний от стратегических целей и задач предприятий;

ограниченный выбор используемых инструментов открытых инноваций.

Политика компании в области управления инновациями должна быть основана на стратегии компании. Руководители компании, а также специалисты профильных департаментов и отделов компании, отвечающие за инновационное развитие, должны иметь точные ответы на следующие вопросы:

Есть ли у компании долгосрочное видение своего развития, стратегия?

Сформированы ли технологические приоритеты на основе стратегии?

Сформулированы ли конкретные запросы на инновации в соответствии с технологическими приоритетами?

Когда представители компании четко понимают, какие технологии необходимы компании, следующим шагом, необходимым для эффективного применения концепции открытых инноваций, является выбор подходящего инструмента.

Для этого необходимо ответить на следующие ключевые вопросы:

Проведен ли поиск и анализ доступных технологий/компетенций?

Определен ли разрыв между желаемым состоянием и лучшими образцами на рынке? (в сроках, ресурсах, рисках)

Выбраны ли оптимальные инструменты для устранения этого разрыва?

Инструменты открытых инноваций и в российской практике могут применяться очень успешно, что уже доказано отдельными успешными примерами. Одним из таких примеров является применение инструмента открытых инноваций Объединенной двигателестроительной корпорацией.

Подводя итоги, можно сказать, что для успешного и эффективного применения открытых инноваций российским компаниям необходимо привязать свою инновационную деятельность к собственным стратегиям развития, а также научиться выбирать для решения своих задач оптимальный инструмент открытых инноваций из всех имеющихся, а не только из списка тех инструментов, которые им знакомы и к которым они привыкли. Упростить процесс применения инструментов открытых инноваций компаниям также могут помочь технологические брокеры, которые во всем мире сопровождают весь комплекс задач от постановки запросов до получения конечного результата.