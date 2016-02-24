Россия — это Великая страна, сверхдержава: самая большая территория и запасы природных ресурсов, первый космонавт, ядерное оружие и многое другое. Именно в таком ключе мы себя воспринимаем как минимум последние 200−300 лет.

Валентин Серов. Петр I. 1907

Это восприятие позволило Советскому Союзу создать развитую систему академического высшего образования, и мы едва ли не успешнее всех в мире экспортируем «мозги», так как не можем всех образованных занять и удовлетворить их требования по качеству жизни. А те, кто не уезжают, продолжают пополнять ряды чиновников, менеджеров, ученых, консультантов, которые все время говорят о великом и важном, но «ведра мусорного за собой вынести не могут».

За то время, что мы меняли власть и занимались самолюбованием и делением ренты от природных ресурсов, мир изменился: другие страны использовали свои сильные стороны, активно работали, диверсифицировали экономику и смогли значительно опередить нас: 30 лет назад на РСФСР приходилось порядка 5,5% мирового ВВП, а сейчас на Россию — около 1,5%.

И вот, наконец-то, пришла пора, когда дальше на существующей ренте не уедешь: цены на ресурсы упали, и, видимо, очень надолго. Все это понимают и думают, что и президент, правительство и элиты это понимают и, наконец-то, начнут какие-то серьезные преобразования: сделают стратегию и будут последовательно ее воплощать в жизнь в стиле Петра Первого или других наших знаменитых правителей. Но время все идет, а ничего не меняется. В чем же дело?

Однозначно ключевая проблема в том, что мы не можем честно себе признаться, что мы уже не такие великие, как мы привыкли о себе думать. Мы продолжаем строить воздушные замки и пытаться развить экономику: на словах — через человеческий капитал («кто о чем, а умный об образовании»), а на деле — через выполнение поручений по поддержанию выстроенной громоздкой системы чиновничества.

Мы никак не можем осознать, что для того чтобы выигрывать конкуренцию в мировой экономике, нам нужно выстраивать стратегию от наших сильных сторон, то есть от большой территории и природных ресурсов, и развиваться, двигаясь постепенно вверх по цепочке добавленной стоимости (нефтехимия, сельское хозяйство и пищевая промышленность, лес и мебель, изделия из металлов…), а не от инноваций и сферы услуг, которыми интересно заниматься большинству умных и образованных элит. В этих сферах на текущий момент Россия уже во многом упустила свой шанс занять сколько-нибудь значимое место в глобальной экономике, поэтому увеличение объемов инвестиций в эти сферы приведет только к росту экспорта образованных людей за рубеж, деградации всех остальных слоев общества и повышению размера коррупции.

Любая хорошая стратегия начинается с честного определения текущего положения. Наше текущее положение — это сырьевая экономика с очень низкой диверсификацией, раздутым эго элит и народа и отсутствием мотивации и компетенций у большинства первых лиц для опережающего развития страны.

Конечно, текущее положение можно осознать и принять, мотивация может появиться, а компетенции можно привлечь. Будет ли этим заниматься президент и правительство, или нам снова ждать, когда лопнет терпение у народа, — время покажет.