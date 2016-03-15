



mirtesen.ru Ледокол «Россия»

В последнее время к развитию Северного морского пути (далее — СМП) приковано всеобщее внимание. Широко освещается преимущество данного маршрута перед традиционным маршрутом из Европы в Азию через Суэцкий канал — путь через СМП значительно короче и, соответственно, быстрее. Однако грузопоток по СМП растет не так быстро, как ожидалось российскими экспертами. Развитию СМП препятствует множество барьеров, устранение которых требует значительных ресурсов. При этом в настоящее время ни у кого нет понимания, как эти инвестиции будут окупаться. В статье будут рассмотрены барьеры развития СМП и его перспективы.

Текущее состояние СМП

В настоящее время объем транзита по СМП имеет переменную динамику. Объем транзита по СМП достиг своего максимума в 1,2 млн тонн в 2012 г. Но уже в 2014 г. количество грузов, провезенных по СМП транзитом, уменьшилось в 4 раза по сравнению с 2012—2013 гг. до 0,3 млн тонн. Для сравнения: грузопоток через Суэцкий канал составляет порядка 70 млн тонн в сторону Европы и 50 млн тонн в сторону Азии, то есть в 100 раз больше транзитного грузопотока по СМП.

См. рисунок 1 — Динамика грузопотока по СМП

Снижение транзитного грузопотока в 2014 г. произошло за счет сокращения международных перевозок по СМП, что вызвано, по мнению представителей транспортных компаний и экспертов по СМП, рядом причин. Среди них — более позднее начало навигации из-за тяжелой ледовой обстановки, нехватка ледоколов из-за их высокой загруженности на строительстве порта Сабетта и политические причины.

См. рисунок 2 — Структура транзитного грузопотока по характеру перевозки

Для развития СМП необходимо в первую очередь решение проблем с ледокольной проводкой и инфраструктурой.

Ограниченное число ледоколов

Для проводки большинства судов по СМП требуется ледокольная проводка (см. рисунок 3 — Потребность в ледокольной проводке для кораблей различного ледового класса).

В настоящее время РФ имеет 4 работоспособных атомных ледокола, ещё один ледокол подлежит ремонту («Советский Союз») и планируется к введению в работу в конце 2016 г. — начале 2017 г. В 2017 г. будут выведены из строя по причине окончания срока службы ледоколы «Таймыр» и «Вайгач», в 2021 г. — ледокол «Ямал». Единственным ледоколом с большим запасом срока эксплуатации является ледокол «50 лет Победы» (построен в 2007 г.). В настоящее время идет строительство новых ледоколов, до 2021 г. в эксплуатацию будут введены 3 новых ледокола — «Арктика» (2019 г.), «Сибирь» (2020 г.), «Урал» (2021 г.).

См. рисунок 4 — График ввода и вывода из эксплуатации ледоколов

По данным транспортных компаний, использующих СМП, уже сейчас срок ожидания ледокольного сопровождения может составлять до 2 недель при ледокольном флоте 4 единицы, при этом в ближайшие 5 лет размер флота будет увеличен максимально до 5 единиц (без учета атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть»).

Высокая стоимость ледокольной проводки

В настоящее время максимальная стоимость ледокольной проводки определяется ФСТ РФ для ФГУП «Атомфлот» как субъекта естественных монополий. ФГУП «Атомфлот» имеет право снижать тарифы, тем не менее представители экспертного сообщества и сотрудники транспортных компаний говорят, что тарифная политика непрозрачна.

Согласно экспертным оценкам, для конкуренции СМП с Суэцким каналом стоимость ледокольной проводки должна быть снижена. При этом основные направления снижения тарифов — увеличение количества проводимых судов и проводка судов небольшими группами (в данном случае стоимость ледокольной проводки будет разделена между несколькими судами).

Неразвитая инфраструктура СМП

В настоящее время на СМП недостаточно развито навигационное и коммуникационное обеспечение, отсутствуют поисково-спасательные и медицинские службы на больших отрезках маршрута. Все это приводит к тому, что возрастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, и, соответственно, растет стоимость страхования. Необходимо развитие инфраструктуры СМП в следующих направлениях:

— навигационное обеспечение. Существующие карты местности имеют низкое качество, навигационно-гидрографическое оборудование в восточном секторе не отвечает современным требованиям;

— коммуникационное обеспечение. В настоящее время отсутствует система связи, обслуживающая арктические регионы;

— поисково-спасательное обеспечение. Сейчас база спасательного отряда располагается в г. Владивостоке, что не позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия, происходящие на СМП;

— техническое обеспечение. В настоящее время не развиты опорные порты на маршруте, что ограничивает возможности отстоя судов при плохой погоде;

— медицинское обеспечение. Сейчас медицинское обеспечение есть только на военных базах, при возникновении потребности в медицинской помощи её придется оказывать собственными силами или эвакуировать больного на значительные расстояния.

Как развивать СМП

Первая причина, по которой нам необходимо развитие СМП, — геополитическая. Маршрут через СМП находится под контролем РФ, поэтому этому маршруту не угрожают санкции, военные действия и иные риски, и РФ всегда будет иметь прямой путь в АТР.

Вторая причина — обеспечение развития арктических проектов и вывоз арктических ресурсов в АТР. В Арктике находятся одни из крупнейших в мире месторождений нефти и газа, 90% всей площади шельфа РФ являются перспективными областями для их добычи.

Третья причина — развитие экономики Крайнего Севера РФ. Масштабное развитие СМП потребует создания инфраструктуры, развития опорных портов на маршруте, что в свою очередь будет стимулировать развитие Крайнего Севера.

Несмотря на стратегическую важность развития СМП, в сложившихся условиях дефицита бюджета государство не может позволить себе быть единственным инвестором развития СМП. Для привлечения частных инвестиций нужно правильно оценить коммерческий потенциал СМП.

До 70% всех грузов, перевозимых по СМП, являются нефтепродуктами. Среди грузов, перевозимых по СМП, были замороженная рыба, промышленное оборудование, контейнеры, однако все эти рейсы носили тестовый, несистемный характер.

См. рисунок 5 — Структура транзитного грузопотока по типам грузов

В настоящее время коммерческий потенциал СМП остается до конца не изученным, поскольку не выделены группы потребителей, для которых использование данного маршрута будет нести значительную ценность.

Для эффективного развития СМП рабочей группе и ответственным представителям органов власти необходимо в первую очередь установить целевые группы потребителей, для которых маршрут через СМП будет обладать значимыми преимуществами перед другими маршрутами. Далее потребуется определить необходимые условия, при которых выделенные группы потребителей будут использовать СМП. Третьим шагом должно стать формирование инвестиционных проектов по развитию СМП и привлечение частных инвесторов для их развития.