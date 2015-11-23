18 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой недавно созданной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом. Среди инструментов поддержки сектора, который в России стагнирует, рассматривался, в том числе, вопрос запуска так называемого «маркетингового навигатора», который мог бы помочь малым и средним предприятиям, начинающему бизнесу, что называется, сориентироваться на местности по части востребованности своих товаров и услуг.

Иван Шилов ИА REGNUM Город

«Маркетинговый навигатор» = «интерактивные карты для МСП»

В текущей экономической ситуации происходит сокращение объемов финансовой поддержки малых и средних предприятий (МСП). А механизм безвозвратного субсидирования сектора в течение многих лет показал свою низкую эффективность или ее полное отсутствие. Между тем, очевидно, что именно активный рост МСП может позволить выйти из кризиса. В апреле 2015 года на заседании Государственного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства перед федеральными властями и властями субъектов были поставлены амбициозные цели по увеличению доли МСП в ВВП страны с нынешних 21% до 40%. Правда, соответствии с проектом стратегии развития МСП в России до 2030 года эта цифра в ходе различных «итераций» и обсуждений была снижена с 40% до 31,5%.

Сами МСП хотят вести бизнес активнее, у многих есть возможности для инвестирования, но находясь в ситуации асимметрии информации, крайне нуждаются в дополнительной информации о текущем состоянии бизнес-среды и прогнозах ее развития в конкретной локации для принятия эффективных управленческих решений.

На сегодняшний день такая информация доступна, как правило, крупному и небольшой части среднего бизнеса, а также государству. Бизнес не заинтересован в том, чтобы предоставлять информацию конкурентам, а государство однако предоставляет эти данные в неудобном для МСП формате и несистемно, мозаично. В результате значительная часть МСП, не видя возможностей для развития, теряет потенциальный доход. Регион теряет доходы бюджета.

Одним из инструментов предоставления информации МСП является интерактивная карта (геоинформационный сервис, «маркетинговый навигатор»), как один из наиболее удобных инструментов с точки зрения восприятия. На интерактивной карте в системном и удобном виде возможно размещать различные массивы статистической информации, информации о конкретных географических объектах и организациях.

Интерактивные карты практически повсеместно используются в США и Канаде и набирают популярность в Западной Европе. Например, в США интерактивные карты с информацией о городах или штатах используются большей частью городских/региональных администраций. В «зоне покрытия» таких карт живут более 55% населения (по данным компании GIS Planning).

По мнению АНО «НИСИПП», интерактивная карта открывает новые возможности для МСП, давая доступ к уникальной информации, которая есть у региональных и муниципальных властей. Так, интерактивная карта предпринимателя может использоваться МСП для выбора лучшего места для размещения определенного вида бизнеса.

Покажем, как может работать интерактивная карта предпринимателя. Например, предприниматель, проживающий в ЦАО г. Москвы, в районе Замоскворечье, решает открыть аптечный пункт в близлежащих районах.

На интерактивной карте предприниматель может выбрать информационный слой «Аптеки» и понять, что в трех рассматриваемых им районах — Замоскворечье, Якиманка, Таганский — есть 2 большие зоны, где отсутствуют аптечные пункты (далее в статье использованы скриншоты системы «Электронный атлас г. Москвы, приведены данные за 2014 г.).

См. рис. 1

Затем предприниматель может выбрать информационный слой «Численность населения» и понять, что в районе Якиманка (зона 1) численность населения составляет 27 тыс. чел., что существенно меньше, чем в Таганском районе (зона 2) — 119 тыс. чел.

См. рис. 2

На следующем шаге предприниматель может выбрать информационный слой «Доходы населения» и получить информацию, что в зоне 1 доход потребителей составляет в среднем 129 000 руб., а в зоне 2 — 90 000 руб.

См. рис. 3

Далее предприниматель может выбрать информационный слой «Уровень человекопотока» и определить, что в зоне 1 (красная заливка) уровень человекопотока низкий, а в зоне 2 (желтая заливка) — средний (данные по уровню человекопотока, приведенные в примере, условны, точная оценка человекопотока специалистами АНО «НИСИПП» не проводилась).

См. рис.4

Наконец, предприниматель может выбрать информационный слой «Объекты коммерческой недвижимости» и подобрать подходящее помещение, выставляя значение площади и арендной ставки согласно своим критериям.

См. рис.5

В результате использования интерактивной карты предприниматель с высокой точностью будет знать, где ему лучше всего расположить аптеку с учетом анализа конкурентной среды и факторов спроса.

Аналогичным образом с помощью интерактивной карты руководители МСП смогут обосновать выбор наиболее прибыльного вида бизнеса для определенного места (территории или помещения), получив, например, информацию о:

развитости транспортной инфраструктуры в конкретной локации;

спросе населения — местах скопления людей, количестве жилых домов рядом с помещением и уровне человекопотока;

количестве конкурентов и зонах их влияния.

По оценке АНО «НИСИПП», используя возможности интерактивной карты, предприниматели не только смогут создать новый бизнес, но и расширить существующий бизнес (открыть новый филиал, точку), диверсифицировать бизнес (развить новое направление).

На базе интерактивной карты может быть создана целая экосистема поддержки МСП. Во-первых, система может быть интегрирована с порталом государственных услуг, в результате МСП смогут получать государственные услуги, не выходя из системы. Например, сразу подать заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды выбранного помещения. Во-вторых, интерактивная карта может служить источником клиентов для геомаркетинговых агентств, разработчиков ГИС, которые сейчас ориентированы на крупный бизнес, консалтинговых компаний. Они могут разместить информацию о себе в системе и продавать МСП различные услуги, к примеру, доступ к дополнительным слоям коммерческой информации. Открывается широкое поле для развития новых рынков.

Таким образом, развитие интерактивной карты на уровне города или региона приведет к значительному повышению эффективности информационной поддержки МСП и стимулирует повышение прибыльности и финансовой устойчивости МСП, а значит, и их вклада в экономику города или региона.