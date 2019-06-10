Александр Прошунин
Последние публикации
Спец-кино-операция «Чернобыль»: цели — Росатом и Россия
Мини-сериал «Чернобыль» от американской телесети HBO ворвался в топы рейтингов, походя превзойдя до той поры царившую там «Игру престолов» той же телесети. Как же такое возможно? Неужели «Чернобыль» и впрямь в художественном отношении настолько выше? Или дело тут в другом? В современном мире успех...
10 июня 2019
Дорога в никуда Александра Грина, или Несбывшееся и несбыточное
…Всё же именно человеческое существование содержит больше смятенного бытия, больше сумеречного на своей верхней грани и в верхнем слое.. Оно заполняется мечтами, и возможное (которое, скорее всего, никогда не сможет стать действительным ) живёт внутри. Эрнст Блох О политиках, исторических деятелях...
23 августа 2018
Почему Карл Либкнехт не стал немецким Лениным
В городе Лейпциге 13 августа 1871 года родился Карл Пауль Фридрих Август Либкнехт … Говорят, что История не терпит сослагательного наклонения. И это верно — что толку во всех «если бы», коль скоро невозможно проверить, что последовало бы за их осуществлением. И тем не менее в процесс знакомства с...
13 августа 2018
Карл Маркс, пророк нового времени: Коммунизм есть любовь
Написание статьи о той или иной исторической личности — дело, в общем, несложное: всего-то и нужно, что изучить биографию и красиво, но сжато пересказать её, дополнив своими размышлениями по поводу роли этой конкретной личности в истории. Однако бывают в истории и такие личности, чей масштаб делает...
5 мая 2018
Карл, Великий и Ужасный, и его империя
Карл, которого ещё при жизни назовут Великим, будущий король франков и лангобардов, герцог Баварии и император Запада, родился 2 апреля… точно неизвестно, какого года — где-то между 742 и 747 гг., источники тут дают разные даты. Отцом его был Пипин с нелестным прозвищем Короткий, король франков...
2 апреля 2018
Что хотел сказать Борис Джонсон о России? И что реально сказал
Недавно экстравагантный британский министр иностранных дел Борис Джонсон сделал одно интересное историческое сравнение. Он заявил, что Россия напоминает ему древнюю Спарту, в то время как США и вообще Запад — Афины. Чем-то даже польстил: сразу представляется Леонид в Фермопилах, напутствующий своих...
20 декабря 2017
Наступление национализма и сепаратизма: где выход?
Мир в последнее время активно переживает по поводу двух на первый взгляд региональных событий, двух референдумов о независимости: в Иракском Курдистане и в Каталонии. Оба плебисцита подавляющим большинством голосов приняли решение об отделении от тех государств, в пределах которых до сих пор...
27 октября 2017