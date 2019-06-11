Мини-сериал «Чернобыль» от американской телесети HBO ворвался в топы рейтингов, походя превзойдя до той поры царившую там «Игру престолов» той же телесети. Как же такое возможно? Неужели «Чернобыль» и впрямь в художественном отношении настолько выше? Или дело тут в другом?

Иван Шилов ИА REGNUM

В современном мире успех любого фильма определяется не только и не столько его собственными достоинствами, но во многом усилиями маркетологов и пиарщиков, рекламными бюджетами. Стало быть, в данном случае все это было задействовано в превосходной степени. Возникает вопрос — зачем? Похоже, мы имеем дело с информационной спецоперацией. А у таковой должны быть свои цели и вполне определенные свои методы.

Вот с метода и начнем. Использовать художественные произведения в политических целях придумали не сегодня и не вчера — этим баловались еще в античных Афинах. Но до совершенства его довел, поднял, можно сказать, на новую высоту не кто иной, как Александр Исаевич Солженицын. Суть метода проста: она — в идеально выверенных пропорциях слезоточивых эмоций, полуправды, как бы «художественного» преувеличения и откровенного вранья. Берём, например, трудную и болезненную тему репрессий в СССР в 1930-е. Излагаем ее сперва на уровне историй отдельных людей (не факт, что достоверных: у нас же как бы художественное произведение!). Излагаем максимально эмоционально, «выгоняя слезу». А потом на фоне праведного возмущения читателя ненавязчиво и незаметно для него делаем глобальные обобщения, вводим некие как минимум спорные цифры и так далее. Итог — прискорбные факты раздуты до вселенского масштаба, и вот уже целая страна стала «Империей зла».

Цитата из т/с «Чернобыль». реж. Йохан Ренк. 2019. США, Великобритания Сотрудники АЭС

Вот и «Чернобыль» следует тому же сценарию, а может, его авторы работают по тем же методичкам. Чего стоят дети, водящие хоровод под «снегом» из радиоактивного пепла… Конечно, нормальный человек не может в этот момент не сочувствовать, не переживать. И там ведь такой эпизод не один…

Потом начинаются передергивания, искажение фактов. Из кого-то «лепятся» герои, из кого-то — злодеи. И не важно, что в жизни эти люди ни теми, ни другими не были. Там, где не хватает настоящих участников событий, добавляются «художественные обобщенные образы» вроде неполживой правдорубицы Хомюк.

Ну, а заканчивается всё числом погибших и пострадавших — цифрами, непонятно откуда взятыми, откровенно притянутыми за уши, но, разумеется, в сотни и тысячи раз превышающими априори объявленную неправдой официальную статистику. Ну и «вишенка на торте» — речь главного героя в суде о «лживой системе», обреченной «взорваться». Александр Исаевич, будь он жив, рукоплескал бы стоя. Впрочем, и рукоплещут — антисоветчики и русофобы всех мастей, от украинских бандеровцев до министра культуры РФ Мединского.

А в чём же цели этой спецоперации? Плюнуть лишний раз в СССР? Это очевидно, но почему именно сейчас, почему с использованием чернобыльской аварии? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить, что всякая хорошая спецоперация многослойна. А сериал «Чернобыль» — это, безусловно, пример высокого профессионализма в информационно-психологической войне.

Кроме антисоветской истерии в целом он представляет в крайне негативном свете еще и советскую — а значит, и российскую — атомную отрасль. То есть, читайте, Росатом. Вот, мол, какие у русских реакторы на самом деле ужасные, а они-де скрывают. Ну как таким верить и, главное, как у них покупать какую бы то ни было продукцию, связанную с ядерной энергетикой? Те, кто следит за публикациями в ИА REGNUM из цикла «Геоэнергетика», в курсе (а остальным сообщаю), что на текущий момент именно Росатом является мировым лидером в области ядерной энергетики. А его главные конкуренты на этом поприще — французская «Аррева» и — сюрприз-сюрприз — американский «Вестингауз». Который, конечно же, правильный, демократический, толерантный, но главное — безопасный и не врущий. Нет, ну, конечно, привирающий временами, но уж точно не как «эти ужасные русские». То есть вторым слоем спецсериала «Чернобыль» является банальная нечистоплотная конкуренция. Ну, а что тут такого — как известно, если джентльмен не может выиграть по правилам, он эти правила меняет.

Цитата из т/с «Чернобыль». реж. Йохан Ренк. 2019. США, Великобритания Трагедия

Но и это еще не всё. Помимо всего прочего, «Чернобыль» делает то, что и «Вестингаузу» вряд ли понравится, — провоцирует радиофобию. Взять хотя бы речь главгероя, где он сравнивает гамма-кванты с пулями. Берет ведь за душу, признайте? А теперь давайте сравним последствия попадания в ваш организм (допустим для драматизма, что конкретно в голову) одной свинцовой пули весом в девять грамм и одного гамма-кванта. Если вам в голову выстрелят из пистолета и попадут — вы, скорее всего, умрёте. Если вам в голову попадет гамма-квант… с вами, с очень высокой долей вероятности, не случится вообще ничего. Да он вам и попал, и не один, вот прямо сейчас, пока вы читали это предложение: естественный радиационный фон Земли никто не отменял. Как, чувствуете изменения? Нет? А для того чтобы вам повредить, этих «пуль» должно быть очень-очень много, причем еще и в определенный промежуток времени. Но это же неинтересные и убавляющие драматизма подробности, кому они нужны?

А кому надо нагнетать радиофобию? Cui prodest, как вопрошали в таких случаях еще в Древнем Риме? Давайте подумаем. Вот, например, Германия, как известно, после фукусимской аварии под давлением «зеленых» вовсе отказалась от атомной энергетики. К чему это привело? К тому, что возникший энергодефицит приходится замещать энергией другого происхождения, априори более дорогой (особенно это относится к так называемой зеленой энергии). А поскольку в любой продукции промышленности есть доля стоимости, затраченной на ее производство и транспортировку энергии, в целом конкурентоспособность немецкой экономики и темп ее развития от этого решения снизились. И кому это выгодно? Уж точно не немцам.

А что будет, если мир в целом откажется от этой ужасной, ужасной, такой опасной ядерной энергетики? Если, например, продавить ее запрет на уровне ООН? Тогда снизится темп развития мира в целом. То есть, в определенной степени и на какой-то срок, будет законсервирована нынешняя ситуация — с ее нынешними бенефициарами. Разумеется, одной радиофобии для это будет недостаточно, но механизмов и инструментов обеспечения так называемого устойчивого развития, которое в переводе с политкорректного новояза является как раз таки неразвитием, гораздо больше. Те же углеродные квоты, о которых ИА REGNUM тоже периодически пишет. Или МВФ с его политикой «помощи» развивающимся странам — такой, чтобы они перестали развиваться. Да мало ли что еще…

Цитата из т/с «Чернобыль». реж. Йохан Ренк. 2019. США, Великобритания Пожарные

Стало быть, и заказчик спецоперации ясен — нынешний «мировой гегемон» и стоящая за ним узкая группа лиц, чья власть прямо сейчас ощутимо зашаталась. Понятно, что одним «Чернобылем» всех обозначенных целей не достичь, но, как заметили все те же древние римляне, капля камень точит. Если достаточно часто и долго капать, разумеется. А если часто и долго капать на мозги немалой аудитории — результат тоже будет. Впрочем, как абсолютно верно заметил американский псевдо-Легасов в сериале, «рано или поздно долг надо оплачивать». Был бы русским — сказал бы: «Сколько веревочке ни виться…» И остановить развитие человечества, а значит, Историю, ради сохранения собственного господства не удалось еще никому, как бы ни бредили некоторые о ее якобы «конце». И никакие спец-«Чернобыли» тут не помогут.