Александр Лузан
Последние публикации
Паника на украинском властном олимпе
Первые дни президентства Трампа дали ответ на многие вопросы и повергли политиков в шок. Многим до конца не верилось, что Трамп будет выполнять то, что он говорил на выборах. Говорили, что политика США измениться не может. Однако первые указы Трампа расставили точки над и. Самым громким шагом в эти...
25 января 2017
Крах банковской системы Украины: генеральная репетиция
Украинская банковская система на саммите в Давосе в январе была признана самой ненадежной в мире. Теперь имеем возможность в этом убедиться. Причем практически каждый киевлянин лично. На Украине в один момент остановилась практически вся банковская система. Первые признаки краха были еще в выходные...
6 апреля 2016
Украина: почему скрывают итоги местных выборов?
Вот уже два дня, как на Украине прошли местные выборы. Результатов нет, и не предвидится. Если при «диктатуре» Януковича предварительные итоги избирательные комиссии называли уже на следующий день через электронную систему подсчета голосов, то ныне — полная… тишина. Ждут, пока не поступят все...
28 октября 2015
Киевская хунта признала: расстрел на Майдане — дело её рук
Новая расстановка сил в мире в результате активной политики Москвы на сирийском направлении и прекращение поддержки Западом нынешнего политического режима Украины приводит постепенно и к развороту во внутренней политике. Вчера по центральным каналам телевидения Генеральная прокуратура Украины...
14 октября 2015
Малая флотилия России убила авианосцы и ЕвроПРО США
Помнится, Россия долго спорила с НАТО по проблеме ЕвроПРО. Американцы доказывали, что, мол, это не против России, а против Ирана. Мало кто этому верил, но сделать ничего не могли. И американцы были в полной уверенности, что теперь они будут держать европейскую часть территории России под полным...
10 октября 2015
Удар и переворот: как это было
Теперь об этом можно говорить как о свершившемся факте. Хотя еще каких-то пять-семь лет назад подобное казалось невозможным. Но законы развития общества, видимо, отменить не по силам никому. Даже США. И, кажется, они сами, наконец, это начинают понимать. Хотя не похоже, чтобы они смирились с этим...
7 октября 2015
США в Киеве: Порошенко или Пораженко?
Произошел перелом. И этому есть множество признаков. Чиновники НАТО уже не находят времени для встречи с Порошенко. У них оказывается очень плотный график. И Меркель с Олландом встречались с Порошенко без Путина. И надавили на него так, что от уже подготовленного наступления на Донецк Порошенко...
11 сентября 2015
С Третьей мировой США уже опоздали
США неплохо заработали на Второй мировой, продавая оружие во все страны мира. Советскому Союзу продавали исключительно за золото. А на территорию США не упала ни одна бомба. Теперь ситуация иная совсем. Сея хаос и нестабильность по всему миру, США-таки получили ответный удар. Случилось то, чего...
30 августа 2015
Украина: дефолт через 10 дней?
На днях депутаты Рады приняли два весьма непростых закона. Первый из них — Закон «Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом». За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов. Второй — закон о внесении изменений в...
21 мая 2015
Крым: год без Украины
Потери и приобретения Начну с потерь. 2014 год был для Крыма годом не простым. Другого и сложно было ожидать, когда так резко всё меняется. Более всего пострадали те, кто занимался курортным и туристическим бизнесом. Отдыхать в Крым в 2014 году приехали вдвое меньше, чем в 2013 году. И если...
15 апреля 2015
Киев вновь взял курс на войну
Киев отказался выполнять политическую часть Минских соглашений Киев отказался выполнять политическую часть Минских соглашений и проголосовал за войну. «Местные выборы станут возможными только тогда, когда украинская армия и украинское государство принесут украинский флаг, украинские партии и...
19 марта 2015
Украину уже не спасет и дефолт
Так плохо не было еще никогда О состоянии экономики Украины невозможно говорить без валидола. Так плохо не было еще никогда. Ну, может, только во время Гражданской войны в прошлом веке. Но тех, кто это помнит, в живых уже почти не осталось. В начале 90-х ситуация была лучше. Тогда просто рубль...
8 марта 2015
Украине понадобятся миротворцы, но в Киеве, а не на Донбассе
После катастрофы в Дебальцево Украина признала, что боеспособной армии у нее нет. По оценкам экспертов и свидетельствам ополченцев, в Дебальцево ВСУ оставили лучшее, что у Украины было, т.к. именно в Дебальцево хунтой на протяжении всей осени формировалась ударная группировка для зимнего удара в...
21 февраля 2015
Взгляд из Киева: революцией и не пахнет
О том, что Порошенко сидеть на троне остались считанные дни, не говорит сейчас только ленивый. И социологические опросы пророчат скорую отставку, и экономическая ситуация накалена, и ястребы в лице Турчинова, Авакова, Яценюка, жаждущие войны и воспринимающие любой шаг Порошенко как капитуляцию...
17 февраля 2015