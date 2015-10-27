Вот уже два дня, как на Украине прошли местные выборы. Результатов нет, и не предвидится. Если при «диктатуре» Януковича предварительные итоги избирательные комиссии называли уже на следующий день через электронную систему подсчета голосов, то ныне — полная… тишина. Ждут, пока не поступят все бюллетени. И ждать будут долго. Нет ничего, кроме экзитполов, слухов и сплетен. Причем данные разных экзитполов расходятся на 5−7%. Ошибка превышает проходной барьер. То, что социология на Украине заказная, — этим никого уже не удивить. Но приходится довольствоваться тем, что есть. И еще слухами. Говорят, слухи надежнее.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Так вот по слухам, говорят, в Киеве побеждает Кличко. И этому слуху можно верить. В Киеве действующий мэр всегда набирал более 20% голосов. А учитывая, что соперники у него мелкотравчатые, и лучший из них, вероятно, имеет не более 10% — второго тура не избежать. А кто будет его соперником — надежнее к гадалке сходить. Узнаем 15 ноября. Когда бюллетень получим. Про партии, опять же по слухам, проходят «Блок Петра Порошенко», БЮТ и «Самопомощь». Возможно, еще парочка. По разным слухам — разные. И еще по слухам «Носороги» в Киеве ничего не получат. Хотя бодаться начали первыми.

Вот что пишет киевский политолог Николай Спиридонов на свой страничке в Facebook: «Глубоко возмущён тем, что сейчас происходит с подсчётом голосов в Киеве! Раньше, при «бандитской» власти, происходил последовательный подсчёт голосов и нам сообщали, что подсчитали 5,10,15%… теперь же официально не сообщают ничего! По моим данным, происходит следующее:

1) во второй тур пытаются протянуть Александра Омельченко;

2) «Оппозиционный блок» пытаются не пустить в Киевсовет, а вместо него протащить «Єдність».

Думаю, что по масштабам фальсификаций эти выборы беспрецедентны». Ну, кто бы спорил. На Украине каждые следующие выборы грязнее предыдущих. Закономерность, однако. С Киевом понятно. Поглядим где что еще.

По достаточно авторитетным слухам в Харькове победил Кернес. Ну, это и без слухов понятно было. Но вот чтобы так громко, буквально разгромив всех. Мм… Да… Вот циферки есть от параллельного подсчета. Правильными такие цифры не бывают никогда, но любопытно. По данным «Опоры», Кернес набирает около 65% голосов. В горсовет, по данным того же параллельного подсчета, попадают «Возрождение» Кернеса же — 53,5%, «Самопомощь» — 12%, «БПП «Солидарность» — 6,76%, «Наш край» — 6,62%. Поскольку считали это оппоненты Кернеса, то у него, вероятно, еще больше. И за что харьковчане его так любят? Наверное, за то, что враг Авакова и Майданом стреляный. И что не согласился Россию агрессором признать. И, наверное, за то, что нынешняя власть его судит.

И вот что интересно. «Оппозиционный блок» на харьковские выборы допущен не был. Кто от этого выиграл? Без сомнения, Кернес. Он отмежевался от своих сотоварищей эксрегионалов из «Оппоблока». Прикупил себе партию у покойного Кирпы. И теперь эта партия «Возрождение» с учётом призовых мест за непрошедшие партии больше 2/3 в Харьковском горсовете иметь будет. И Кернес получается всесильный властелин Харькова. Только вот мог ли он сам «Оппоблок» на выборы не пустить? Так, чтобы и решение ЦИК, и решение суда проигнорировать? Без поддержки из Киева вряд ли такое возможно. Хитрый Гепа умеет договариваться. И на словах он будет лоялен Киеву. Но если вдруг окажется, что ему будет выгодно или не будет другого способа избежать репрессий — то вполне может и Харьковскую республику провозгласить. И переворотов никаких для этого не надо. За один день решением сессии горсовета. И хотя наверняка у него подобных планов нет, но обстоятельства могут измениться, особенно если в Киеве неспокойно будет.

Теперь Одесса-мама. По слухам, побеждает экс-регионал Геннадий Труханов. Его и Рыбак награждал. И был он членом группы по межпарламентским связям с Российской Федерацией. Вместе с Киваловым, кстати. И партия его «Доверяй делам» проходит. Ну, это и понятно. И, понятно, на первом месте. Понятно, «Оппозиционный блок» проходит. «Морская партия» Сергея Кивалова тоже проходит. Ну, Петр Порошенко свою долю получит. Но партия Труханова «Доверяй делам» вместе с «Оппозиционным блоком» и «Морской партией» больше 2/3 мандатов иметь будут. Слухи на этот счет вполне надежные. Так что остается Одесса русским городом. И Саакашвили там отводится роль шута. И если что. Одесса ничего не забыла. И не простила.

Совсем запутанная ситуация в Днепре (Днепропетровске). По слухам, там ничья. Ни Порошенко, ни «Оппоблок», ни Коломойский друг друга победить не смогли. Ну, через неделю узнаем, кто кого пересчитает. Одно ясно. Для большинства в обл. и гор. советах партии президента придется вступать в коалицию либо с Коломойским, либо с «Оппоблоком». А и то и другое невозможно без потери лица. Впрочем, может ли президент потерять то, чего у него нет?

И теперь самое интересное. Мариуполь. Выборы в Мариуполе сорваны. Это не слухи. Это факт. Причиной, говорят, были неправильно отпечатанные бюллетени. Печатали, говорят, в типографии Рината Ахметова. А по закону надо в государственной. Только вот нет государственных типографий в Мариуполе. Поэтому комиссия отказалась их принимать. И на участки бюллетени не выдали. По слухам, за всем этим торчат уши президента. А причина, опять же по слухам, что в случае проведения выборов все мандаты в городе достались бы людям Рината Ахметова. Ну, это как раз весьма вероятно. Известный в Донбассе олигарх. В Мариуполе металлургический комбинат имеет. А в Донецке — футбольный клуб и шикарный стадион. И никто в Донецкой республике на его собственность не покушается. У других отобрали. У Ахметова нет. И гуманитарную помощь он в Донецк возит.

Короче, по совсем уж непроверенным, но весьма правдоподобным слухам, у президента решили, что в случае победы Ахметов на сессии Мариупольского горсовета примет решение о вхождении Мариуполя в состав ДНР. И в условиях отвода вооружений, согласно Минским договоренностям, исполнению этого решения воспрепятствовать будет некому. И поэтому опять же ходят слухи, что в Мариуполе чрезвычайное положение надо ввести, чтобы выборы не проводить. Так оно или нет, но крайней пока делают избирательную комиссию. Демократия, однако.

Ну, и из всего произошедшего один глобальный вывод. Выборы показали, что центральная власть на Украине не распространяется дальше Киевской области и еще 3−4 соседних областей. Одна надежда на подсчеты под ковром. Но и это уже не спасает. Партия власти большинства в местных советах иметь не будет. Майданные лидеры и их мелкие партийки тоже. Децентрализация по стране идет явочным порядком. Ну, вот собственно и все. По слухам анализ сделан, насколько возможно точный. Слухи надежны.