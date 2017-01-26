



Цитата из х/ф «Неуловимые мстители». Реж. Эдмон Кеосаян. 1966. СССР Возмездие неизбежно

Первые дни президентства Трампа дали ответ на многие вопросы и повергли политиков в шок. Многим до конца не верилось, что Трамп будет выполнять то, что он говорил на выборах. Говорили, что политика США измениться не может. Однако первые указы Трампа расставили точки над и. Самым громким шагом в эти дни, конечно, был выход США из Транстихоокеанского партнёрства. Это, конечно, не выход США из НАТО. Хотя теперь и такое возможно.

Трамп говорил, что НАТО устарела, и что это реликт холодной войны. Как оказалось, к его словам прислушиваться надо внимательно — Трамп на ветер их не бросает. Тем более сделано было это так просто и эффектно. Один росчерк пера и — нет ТТП. А сколько Обама его строил, сколько переговоров, сколько саммитов… и в один день ничего не стало. Но об этом пусть пишут другие. Я об Украине.

Если украинские политики до последнего надеялись договориться с Трампом, то этого не будет. Они до сих пор не могут поверить, что такое возможно. Они привыкли до хрипоты поливать грязью оппонента. А когда оппонент побеждал, несмотря на их вопли, бежали первыми прислуживать, будто ничего не случилось. И это всегда работало. Некоторые депутаты уже едва не десяток партий и фракций поменяли. Для них это норма. И тут такой облом. На Украине можно перекрашиваться по несколько раз в день. Наш народ это любит. А Трамп всегда носит красный галстук. Другим его и представить себе трудно.

На инаугурацию Трампа рванула едва не половина Верховной рады. Сессию невозможно было открыть. В зале не было кворума. Но попали далеко не все. Ряду украинских парламентариев, которые намеревались присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, отказали в получении американской визы. Об этом заявил нардеп Борислав Береза. Но, по его словам, отказом в визах для украинских депутатов дело не ограничилось. «Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда», — подчеркнул Береза. То есть они нежелательны в США. Персона нон грата. Прежде такого не было. Непонятно только — чего такие как Береза туда вообще поперлись? На что рассчитывали?

Однако даже те, кого в штаты пустили — к Трампу не попали. В массовке за деньги поучаствовать — да. Но никого из украинских политиков Трамп не принял. Ни прежде, ни сейчас. А все громкие заявления о якобы имевших место встречах с Трампом и каких-либо договоренностях — есть пустой звук. Трамп вообще игнорирует действующих украинских политиков, и вполне понятно почему. И члены его команды тоже. Даже Левочкину с Манафортом пообщаться не удалось. А ведь при Януковиче частенько общались. Старые знакомые.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко — Трамп

Ну, а Порошенко вообще учудил после поездки в Давос, где вообще не было никакого Трампа, — США теперь игнорируют глобалистские форумы. Так вот, Порошенко после поездки заявил, что якобы договорился о встрече с Трампом на конец февраля. В Давосе договорился. И поедет в Вашингтон с официальным визитом. Вероятно, это случится 30 или 31 февраля. Другие дни у Трампа точно не для Порошенко расписаны.

Ну, а то, что никто из украинцев доступа к Трампу не имеет, подтверждает американское издание Politico, которое провело свое расследование по вмешательству Украины в американские выборы. «Никто из украинцев не имеет доступа к Трампу, все они отчаянно пытаются получить его и готовы платить за это большие деньги», — сказал изданию американский политический консультант, чья компания недавно проводила в Вашингтоне встречу с Юрием Бойко.

А вот что происходит на самом деле. Если после 8 ноября массово уничтожали документы в поддержку Хиллари и удаляли из соцсетей оскорбления в адрес Трампа — теперь дела куда серьезнее. Вот что пишет Виталий Глюдзо на страницах Elise Journal: «Кабмин в срочном порядке начал исправлять документы. Оказывается, у нас в Украине 3 года не война с Россией, а гражданское противостояние, а Донбасс не оккупированная территория, она называется временно не подконтрольная. Именно так указано во всех официальных документах и нет ни единого упоминания про то, что Россия — агрессор. Хотя еще месяц назад все было иначе».

Неспроста это. Знает кошка, чье мясо съела. И дальше там же: «Кабмин вдруг резко изменил риторику, которая не сопоставима с риторикой украинских СМИ… Порошенко готов идти на любые уступки, лишь бы ему гарантировали безопасность в худшем случае, а в лучшем, но маловероятном, — сохранили за ним кресло президента. Ранее многие западные эксперты отмечали, что Трамп может поставить Порошенко ультиматум: перевыборы. Мы не верим в то, что у Вас есть поддержка народа и с Вами работать слишком рискованно и нестабильно. После законных перевыборов мы будем работать. Конечно, в случае перевыборов с 6% Порошенко ничего не светит, как и его политической силе с рейтингом в 4,9%».

Косвенно все это подтверждается и заявлениями других политиков. Достаточно вспомнить нашумевшее заявление Пинчука по Крыму и не только его. На Украине зреет понимание неотвратимости происходящего. Даже до таких, как Савченко это доходит. Но прямо сегодня Порошенко еще не уйдет. Вначале Путин и Трамп должны встретиться и договориться о кандидатуре нового президента. Только после этого Порошенко предъявят ультиматум. А встреча эта не может произойти быстро. К ней обе стороны должны подготовиться. Спешка тут недопустима. Но без Путина Трамп не станет кандидатуры искать. Попытки договориться с Трампом по Украине сейчас бессмысленны. Он не будет ни с кем и ни о чем договариваться. И, скорее всего, согласится на кандидатуру, предложенную Путиным. Просто потому, что у Трампа своего интереса на Украине нет, а у Путина есть. А Трампу много от Путина нужно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Причем смею предположить, что этим кандидатом не будет никто из действующих ныне политиков. Слишком низкий у них у всех рейтинг доверия. Замараны они все. Наша социология, конечно, врет. Но насчет того, что на Украине сегодня не доверяют никому, они точно не ошибаются. А когда на Украине начнут говорить правду о том, что происходило на самом деле после 21 февраля 2014, народ ужаснется, и выберут любого, который во всем этом безобразии не участвовал. Не зря же Тимошенко говорила, что даже во Львове люди хотят вернуть «злочинну владу». Так что Путин почти любого может предложить, кого сочтет нужным. И если будет достигнуто соглашение с Трампом по этому вопросу, не будет большой проблемы его реализовать в ходе выборов.

Вот по этой причине в Киеве сильно нервничают. Происходящее очень похоже на конвульсии, которые однако способны размести все в пух и прах. Вот новый языковой законопроект внесли. Хотят уголовную ответственность ввести за то, что на русском языке говоришь. Спешат. Понимают, что нынешняя Рада могла бы и такой закон принять. Ничем не хуже закона о люстрации, например. И плевали они на Венецианскую комиссию. Тогда плевали. Но теперь меняется все. И шансов у этого и других таких законов уже нет.

А если вдруг с перепугу примут, то в нынешней ситуации Порошенко точно его не подпишет. Он уже настолько перепугался, что спешно стал весь свой бизнес в России закрывать. Упомянутый выше мною Виталий Глюдзо об этом пишет так: «Как известно, за 3 года войны с Россией Петро Порошенко заплатил в Российский бюджет 2,8 миллиарда рублей чистого налога, это в три раза больше, чем его бизнес заплатил в Украине (кстати, по этой причине Путин назвал Порошенко крупным иностранным инвестором, легально работающим в России). Закрытие связано с чем-то очень важным. Таким образом, Петр Порошенко, скорее всего, хочет срочно продать свой бизнес, чтобы уберечь наличные деньги. Отмечу, что Порошенко имеет в России не только «Рошен», а еще около 50 компаний, которые также срочно закрывают». Вот уж припекло, так припекло.