



Украинская банковская система на саммите в Давосе в январе была признана самой ненадежной в мире. Теперь имеем возможность в этом убедиться. Причем практически каждый киевлянин лично.

На Украине в один момент остановилась практически вся банковская система. Первые признаки краха были еще в выходные. Когда мы вместе с друзьями не смогли расплатиться в супермаркете ни одной банковской карточкой. Причем карточками разных банков. Поскольку карточки не работали все, мы сочли, что это проблема магазина. Выгребли остатки налички и на том успокоились. Однако в понедельник мы не смогли купить даже хлеб. Ни в одном магазине не срабатывали банковские карточки. Продавцы их даже не брали и не спрашивали, какого банка. Сказали, не работают любые. Отправляли всех в банкомат.

С банкоматами была та же проблема. Через интернет тоже ничего нельзя было перечислить. «Приватбанк» предлагал список отделений, где можно получить наличку. Однако ни один компьютер в отделениях банка не работал, да и налички в кассах не было. Зато исправно работали платежные терминалы того же «Приватбанка». Положить деньги было можно. Снять нет. То же самое «Укргазбанк», Сбербанк, банк «Хрещатик». Это только то, что лично сам видел. Единственным надежным «банком» в черный банковский понедельник оказался стеклянный трехлитровый. Но все банки утверждали, что проблема техническая. Обещали решить в ближайшее время.

Во вторник у «Приватбанка» начали работать банкоматы. Наличку можно было снять. И в магазинах начали карточки принимать. Заработали банкоматы банка «Хрещатик». Зарплату можно было снять. В Университете Украина, где я работал, все получают зарплату в банке «Хрещатик». И прямо в учебном корпусе отделение банка. Заработали карточки «Укргазбанка». Но к вечеру все опять остановилось. А банк «Хрещатик» сдох совсем. «Правлением Национального банка Украины было принято решение об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных», — заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, акционеры банка вопреки предыдущим заявлениям решили не докапитализировать банк. Значит, дело не в программах было. Мы же все прекрасно понимаем, что банкомат не является волшебным устройством, который превращает циферки на вашем счету в красивые бумажки и выдает их вам. Нет, денежки в банке реально должны быть.

Вот, в частности, по банку «Хрещатик» в НБУ успокаивают, мол, подавляющее большинство вкладчиков получат возмещение в полном объеме. Впрочем, сегодня у входа в главный офис лопнувшего банка на улице Крещатик, 6, собрались около полусотни вкладчиков, которые требовали возобновить выдачу денег со счетов. Однако проблема банка «Хрещатик» не ограничивается его вкладчиками. Кроме обманутых вкладчиков, будем иметь еще около миллиона обманутых пенсионеров.

Ведь мэр Киева Виталий Кличко широко разрекламировал так называемую карту киевлянина, которая обеспечивала киевским пенсионерам бесплатный проезд в городском транспорте. Всех пенсионеров фактически в принудительном порядке сделали клиентами банка «Хрещатик». Потому как карта киевлянина есть не что иное, как карточка банка «Хрещатик», и, получая ее, каждый пенсионер вместе с картой получал и счет в банке. И что будет теперь? Как минимум пенсионеров перестанут по «карте киевлянина» пускать в метро. Возможно, не сразу. Автоматы в Киевском метрополитене принимают эту карту как проездной с неограниченным числом поездок.

Надо полагать, банк их оплачивал по распоряжению Кличко. А теперь деньги кончились. Есть все основания ждать в ближайшем будущем массовых протестов пенсионеров, а Кличко будет разводить руками. Банк ведь коммерческий. Хотя прежде считался муниципальным. Как сейчас — точно не знаю, но не исключено, что в банке накрылся городской бюджет. Короче, крах банка «Хрещатик» для Киева почти то же самое, что крах Нацбанка Украины. Разумеется, скоро будет и это. А пока случившееся тянет на генеральную репетицию краха всей банковской системы Украины.