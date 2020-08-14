Александр Круглый
Последние публикации
Сергей Киселев: Каким должен быть новый флаг Белоруссии
Культуролог и специалист по российско-белорусско-украинскому пограничью Сергей Киселев вместе со своими белорусскими пророссийскими единомышленниками разработал новый флаг Белоруссии: красный флаг с белым Андреевским крестом. По их мнению, этот флаг должен заменить нынешний — «лукашенковский». Под...
14 августа 2020
Новая русская рок-легенда из Орла теснит старых кумиров
Известность и популярность Константина Ступина (Ступы), совершенно гениальнейшего рок-музыканта из Орла, который умер в марте 2017-го, не дожив до 45-летнего возраста буквально считаные месяцы, сегодня только-только набирает обороты. Его творчеством восхищаются Юрий Дудь, написавший проникновенный...
27 апреля 2020
Неумоев: СССР-2.0 – лучшая в мире страна, а я в оппозиции был, есть и буду!
Создатель и бессменный руководитель легендарной сибирской панк-группы «Инструкция по выживанию», созданной в середине 80-х в Тюмени, рассказал, почему «Гражданская оборона» получила большую популярность, чем его группа, и как он, русский националист и монархист, воспринимает то, что сейчас...
19 марта 2020
Гуницкий: Россия стала страной попсы, рок-н-роллу у нас переломали хребет
С Джорджем мы встретились в Петербурге в начале января 2020 года в самой, пожалуй, знаменитой арт-галерее города — «Пушкинская, 10». Там находятся Музей русского рока Владимира Рекшана, музей Beatles легендарного, уже покойного Коли Васина, улица Джона Леннона и своя питерская Abbey Road. Джордж...
15 января 2020
Гаккель: от радужного в роке ничего не осталось ни на Западе, ни в России
Всеволод Гаккель живет в центре Санкт-Петербурга, на улице Восстания, в квартире в сталинском доме, которую в начале 1930-х получил его отец — известный русский океанограф Яков Яковлевич Гаккель как участник знаменитой арктической экспедиции на «Челюскине» (он один из челюскинцев). Недалеко от...
22 декабря 2019
Шинкарев: забава интеллигенции – отчизну ненавидеть. Я этим не увлекаюсь
Владимир Шинкарев, петербургский художник, один из основателей группы «Митьки», рассказывает о своих отношениях с художником Дмитрием Шагиным, с которого был слеплен идеальный митёк, и о том, что такое жизнь без водки. Сегодня Шинкареву 65 лет — однако на его голове нет ни одного седого волоска...
8 декабря 2019
Дудинский: Эзотеризм по-московски – это пьянка с метафизическим уклоном
О таких, как Игорь Дудинский, говорят: красиво стареет. Поджарый. Симпатичное и милое худое лицо, седые, коротко стриженные борода и усы. «Босое лицо» на ранних фото ему совершенно не идёт — оно невыразительно и некрасиво. А вот с белыми бородой и усами и вдобавок с бритым черепом он выглядит очень...
19 ноября 2019