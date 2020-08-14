Культуролог и специалист по российско-белорусско-украинскому пограничью Сергей Киселев вместе со своими белорусскими пророссийскими единомышленниками разработал новый флаг Белоруссии: красный флаг с белым Андреевским крестом.

По их мнению, этот флаг должен заменить нынешний — «лукашенковский». Под ним должны объединиться все русские силы Белоруссии, настроенные на воссоединение этой исторической русской земли с Россией.

Такой флаг, действительно, необходим сейчас, во время начавшихся протестов против сфальсифицированных итогов белорусских выборов. Люди вышли на улицы белорусских городов. Увы, на улицах присутствует в основном только флаг нынешней белорусской русофобской оппозиции — белый с горизонтальной красной полосой посередине.

Белорусам, видящим себя русскими, негоже, конечно, под него становиться. Русским Белоруссии нужен свой флаг. Им и может стать красное с белым Андреевским крестом знамя.

Александр Круглый: Сергей, в Facebook вы и некоторые ваши единомышленники, следящие за событиями в Белоруссии, стали вставлять в свои аватарки красные с белым Андреевским крестом флаги.

Что это за флаги? Я так понимаю, они как-то связаны с протестами в Белоруссии? Если да, то как именно? Что и кого они призваны обозначить?

Сергей Киселев: Предложенный нами флаг никак не связан с нынешними протестами. Распределённый по времени и пространству мозговой штурм начался ещё в декабре прошлого года с поста в социальной сети о том, почему не существует символики Союзного Государства Белоруссии и России.

Сначала мы предложили флаг и герб Союзного Государства РБ и РФ, а также логотип Парламента Союзного Государства.

В процессе работы была изучена символика и Белоруссии, и Великого княжества Литовского, и Западных губерний Российской Империи. Мы искали символы, которые имели бы связь с многовековой историей Западной Руси и Белоруссии. Символы, которые были бы приемлемы для белорусов разных политических взглядов, поддерживали связь времен и неразрывность истории.

Личный архив Сергея Киселева

Александр Круглый: Таким образом, это проект флага Союзного Государства?

Сергей Киселев: Нет, это совершенно другой флаг.

Александр Круглый: А что это тогда за флаг?

Сергей Киселев: С белым Андреевским крестом и Богородицей это предлагаемый нами новый флаг Белоруссии.

Александр Круглый: Почему вы предлагаете именно такой флаг как альтернативу ныне существующему государственному флагу РБ и белому с красной горизонтальной полосой флагу БНР и нынешней прозападно-змагарской оппозиции?

Сергей Киселев: Существующий флаг теснейшим образом связан с Лукашенко. Он, по сути, представляет из себя немного измененный флаг Белорусской ССР. Эпоха правления Александра Григорьевича так или иначе завершится, и государственная символика Белоруссии будет меняться.

Предлагаемый оппозицией флаг Белоруссии 1991−1995 годов, по сути, являет собой флаг Польши с добавленной еще одной белой полосой. Кроме этого, во время Великой Отечественной войны он активно использовался белорусскими коллаборационистами, а в наше время является символом антироссийски и националистически настроенных белорусов.

Александр Круглый: Почему вами и вашими единомышленниками выбраны такие цвета и белый Андреевский крест? С чем это связано?

Сергей Киселев: Тут несколько причин:

Красный фон — традиционный для этой земли. Цвет Белой Руси, Белоруссии, цвет флагов ССРБ, БССР, РБ.

В центре — герб столицы со стилизованным изображением иконы «Вознесение Богородицы». Минская икона Пресвятой Богородицы в конце X века была перенесена князем Владимиром из Корсуни в Киев и поставлена в Десятинной церкви, в которой и пребывала более 500 лет. В 1500 году, во время взятия Киева ханом Менгли-Гиреем, некий татарин, сорвав с иконы ризу и украшения, бросил ее в Днепр.

Через некоторое время образ чудесным образом явился в Минске на реке Свислочь. Приставшую к берегу икону, окруженную необычайным светом, торжественно перенесли в церковь в честь Рождества Богородицы, находившуюся в замке минских удельных князей.

Это произошло 13 августа 1500 года, поэтому и празднование чудотворному образу было установлено в этот день. Может быть, то, что мы с вами беседуем именно 13 августа не случайность?

Белый Андреевский крест — олицетворяет Белую Русь. Сам же Андреевский крест — это общерусский символ, понятный для всех. Во флаге использованы славянские цвета, принятые на Панславянском конгрессе — красный, синий и белый.

Личный архив Сергея Киселева

Александр Круглый: Почему тогда нет синего цвета? Он мог бы обрамлять белый Андреевский крест. Например, когда разрабатывался флаг Новороссии, то учитывалось, что эти цвета — красный, синий и белый — соответствуют цветам российского флага. Одинаковые цвета должны были подчеркнуть единство Новороссии с Россией.

Может и в новый флаг Белоруссии надо добавить синий цвет? Просто в таком виде новый флаг Белоруссии будет ассоциироваться с флагом одиознейшего движения «Наши», которое создал в нулевые Владислав Сурков.

Может, вместо иконы добавить двуглавого орла, на груди которого будет эта икона?

Сергей Киселев: У нас присутствует голубой цвет, цвет щита/свитка, на котором расположен сюжет иконы Вознесение Богородицы.

С другой стороны, мы хотели создать флаг именно Белоруссии, поэтому не стали размещать на нем двуглавого орла. Согласно исторической традиции, на груди орла нужно было бы разместить всадника, герб Великого Княжества Литовского — Погонь.

Но многие белорусы не хотят использовать этот символ, а мы стремились создать флаг, который был бы приемлемым для большинства, для людей разных взглядов, чтобы каждый мог увидеть что-то своё: люди левых взглядов — красный флаг, западнорусисты — Андреевский крест, от ВКЛ мы взяли форму щита, на котором расположена Богородица. С другой стороны, мы не против, если при неофициальном использовании флага люди будут помещать на него близкие им символы, двуглавого орла с Погоней на груди, просто Погоню, красную звезду или зубра. Но мне больше всего нравится идея с размещением на флаге гербов белорусских областей. Они красивые и имеют хорошую историческую основу.

Андреевский крест и красный флаг придумал не Сурков. Когда я задавал такой вопрос об этом друзьям из Белоруссии, они удивлялись — там никто не слышал о движении «Наши», тем более что оно прекратило существование еще семь лет назад.

Графическое изображение флага с белым Андреевским крестом и Богородицей было создано в Минске. Сделано в Белоруссии.

Личный архив Сергея Киселева

Александр Круглый: Как, по-вашему, должны русские люди поддержать протесты против Лукашенко или им надо встать на сторону Лукашенко?

Сергей Киселев: Среди моих белорусских друзей разные взгляды на протесты, кто-то им сопереживает, а кто-то относится скептически. Но среди них точно нет активных сторонников Лукашенко. На мой взгляд, нынешний белорусский президент не оправдал кредит доверия, выданный ему ориентированными на Россию жителями Белоруссии.

Александр Круглый: Почему многие русские патриоты РФ и Украины полагают, что то, что происходит в Белоруссии — это майдан по типу украинского?

Сергей Киселев: То, что происходит в Белоруссии, по внешнему антуражу похоже на майдан. Однако что там происходит, какие настроения и взгляды у протестующих, сложно понять, не находясь в гуще событий. Меня настораживает явное присутствие националистов и активное использование протестующими символики гитлеровских коллаборантов.

Опасаюсь, что в случае их победы именно националисты получат возможность продвигать свои идеи, дерусификацию, вытеснение русского языка, выход из интеграционных объединений — Союзного Государства, ЕАЭС и ОДКБ. Установление на границе с Россией жёсткого пограничного контроля.

Собственно, именно об этом говорила формальный лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Александр Круглый: Надо ли сделать новым гербом Белоруссии двуглавого орла?

Сергей Киселев: Думаю, это должны в будущем решать сами жители Белоруссии.