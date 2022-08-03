Александр Гапоненко

Автор

Родился в городе Мелитополе Запорожской области Украинской ССР в семье военнослужащего. Активный борец за права русскоязычных в Латвии, один из организаторов общества «За родной язык!» и референдума о придании официального статуса русскому языку в Латвии. Является автором ряда исследований о балтийских русских, защите прав человека, документальных фильмов, более 500 научных и публицистических статей. В настоящее время преследуется властями Латвии по надуманным обвинениям.