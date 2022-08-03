Одесса, Украина, 3 августа, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Стремление уничтожить памятник Екатерине Великой в Одессе обусловлено желанием сформировать новую историческую память. Об этом 3 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Екатерина Великая

«Стремление избавиться от всего русского — вот что руководит теми людьми, что жаждут уничтожения памятника Екатерине Второй в Одессе», — заявил эксперт.

По мнению политолога, «война памятников» — стандартная составляющая любого национализма, но в особенности такого агрессивного и незрелого, как украинский. Памятники в том числе определяют и формируют историческую память, которая и является базисом национальной идентичности.

«Одесса — это русский имперский город, бывший татарский посёлок Хаджи-Бей, отвоёванный у турок и крымских татар по результатам русско-турецких войн. Он не имеет к Украине, как к государству, ни малейшего отношения» — заключил Безпалько.

Напомним, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского дали ход петиции с требованием демонтировать в Одессе памятник российской императрице Екатерине Великой.