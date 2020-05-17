Александр Дашков
Последние публикации
А почему нельзя было провести телевизионный конкурс «Евровидение» онлайн?
Вечером 16 мая Первый канал показал шоу «Европа зажигает свет» — это своеобразный концерт-приветствие, который организовал международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Как символ всеобщего объединения на фоне пандемии коронавируса все участники смотра спели хором знаменитую композицию Love...
17 мая 2020
Культурная революция Мединского. Каждой районной библиотеке по президенту?!
Министерство культуры, по сообщению ряда СМИ, активно разрабатывает законопроект, согласно которому в учреждениях культуры должна быть введена должность президента. Делается это для достижения следующих целей — «урегулирования отдельных особенностей функционирования организаций культуры»...
21 января 2019
Правительство будет отмечать лучший спектакль по пьесам русских классиков
Правительство России решило поощрять постановки, созданные по пьесам или другим произведениям русских классиков. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Теперь «профессиональные репертуарные театры», то есть имеющие и постоянную трупу, и здание, и все другие...
10 ноября 2018
Эзотерика Сталина: премьера спектакля «Пастырь» Сергея Кургиняна
О чем этот спектакль? Вот так сразу в лоб. Без размашистых театральных предисловий. «Театр на досках», что на Садово-Кудринской. Спектакль «Пастырь. (Мистерия, повествующая о становлении личности Сталина )». Текст и постановка художественного руководителя театра Сергея Кургиняна. Так о чем этот...
8 октября 2018
«Будь как Сталлоне»: хочу ли я посмотреть на звезду вживую за 495 тысяч
15 сентября в рамках проекта «Преодоление» в Крокус Сити Холле должно было состояться феерическое шоу «Будь как Сталлоне». По задумке организаторов, это должно было стать заметным общественным событием этого года. Сужу просто по ценам на билеты на это представление — они стоят от 17 до 495 тысяч...
15 сентября 2018
Сократит ли Минкультуры показ зарубежных фильмов в кинотеатрах страны?
Министерство культуры РФ намерено ограничить прокат фильмов зарубежного производства в кинотеатрах страны. Речь идет о сокращении демонстрации иностранной продукции до 35 процентов от общего времени ежедневного кипоказа. Для того чтобы это сделать нормой жизни, надо внести поправки в...
12 сентября 2018
«Мама мыла раму»: о чем рассказывают иллюстрации «Русского букваря»
В галерее «На Каширке» в Москве проходит выставка «Русский букварь». Букварь больше чем книга, это своеобразные ворота в большой мир для всех людей всего мира. Короткими фразами «объяснить» ту или иную букву пытались многие философы и писатели, выдающиеся и не очень поэты сочиняли поэтические...
9 сентября 2018
Фильм «Похищенные сокровища Европы» получил прокатное удостоверение
Департамент кинематографии Министерства культуры России в лице его директора Ольги Любимовой подтвердил получение фильмом Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы» прокатного удостоверения. Дело в том, что вчера многие средства массовой информации со ссылкой на прокатчика картины компанию...
6 сентября 2018
«Новая волна»: звезды вновь будут зажигать на Черноморском побережье
4 сентября в Сочи открывается XVII международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018». Главной площадкой масштабного музыкального форума станет концертный зал New Wave Hall на 2,8 тыс. зрителей в Олимпийском парке. Накануне в курортную столицу России прибыл специальный...
4 сентября 2018
Удастся ли сохранить Дом радиовещания и звукозаписи в Москве?
Союз композиторов России направил письмо президенту Владимиру Путину. В нем он выразил обеспокоенность в связи с передачей Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) в Москве от Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК) Государственному предприятию...
17 августа 2018
«Золотой сон императрицы»: выставка в Гатчинском дворце
В Гатчинском дворце под Санкт-Петербургом продолжает работу выставка «Золотой сон императрицы», приуроченная 220-летию со дня рождения Александры Федоровны — супруги Николая I, императрицы российской. 260 экспонатов — портреты, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, костюмы из собраний...
28 июля 2018
«Усадьба Jazz» шагает по стране: остановка Санкт-Петербург
28 июля на Елагином острове в Санкт-Петербурге состоится грандиозный фестиваль джаза с участием российских и зарубежных звезд. Хедлайнером нынешнего музыкального форума станет обладательница «Грэмми» Джосс Стоун из Великобритании, сообщает организатор фестиваля агентство «Артмания». Достойную...
27 июля 2018
Фестиваль «Нашествие» хотят наказать на 7 млн рублей
Российское авторское общество, строго следящие за тем, чтобы авторы и исполнители вовремя получали все отчисления за использование интеллектуальной собственности, подало иск в Арбитражный суд Москвы к организатору «Нашествия» на 7 млн рублей. В данном случае речь идет вовсе не о злостном уклонении...
27 июля 2018
Без удостоверения: Госдума приняла закон о показе фильмов на кинофестивалях
Вопрос о показах на фестивалях фильмов без прокатного удостоверения давно стоял на повестке дня у отечественных деятелей киноиндустрии, у организаторов многочисленных кинофестивалей в стране. Отныне, вернее, через три месяца после опубликования документа, можно будет показывать отечественные и...
26 июля 2018
Как отличить подлинник: уроки экспертизы в «Центре искусств. Москва»
Малоизвестный, но совершенно замечательный музей — «Центр искусств. Москва» (Волхонка, 15, территория Храма Христа Спасителя) представил свою новую образовательную программу — «Искусство под микроскопом: экскурсия и экспресс-интенсив по экспертизе живописи». Ее уникальность и привлекательность в...
26 июля 2018
Каждому актеру по роялти! Пореченков требует комиссию за показ фильмов
Что скрывать, такая практика в мире есть. Когда актеры, режиссеры, операторы и другие участники кинопроцесса получают отчисления, и порой немалые, за демонстрацию в кинотеатрах, на телевидении работ, в которых они приняли непосредственное участие. Однако в России систематические выплаты за...
26 июля 2018