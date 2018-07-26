Москва, 26 июля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Малоизвестный, но совершенно замечательный музей — «Центр искусств. Москва» (Волхонка, 15, территория Храма Христа Спасителя) представил свою новую образовательную программу — «Искусство под микроскопом: экскурсия и экспресс-интенсив по экспертизе живописи». Ее уникальность и привлекательность в том, что любознательный посетитель может не только познакомится с текущей экспозицией, но и лично под руководством экспертов попытаться установить, является ли та или эта картина подлинной, хорошей копией или откровенной подделкой. Благо, предоставят и варианты картин и, главное, инструмент для оценки — микроскоп.

Цитата из х/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР Копия или подлинник? Вот в чём вопрос

«Центр Искусств. Москва» — галерея, экспонирующая предметов искусства из частных коллекций. Как правило, большинство из них представлена широкой публике впервые. Также в Центре действует реставрационная мастерская и арт-лаборатория, оснащенная современным оборудованием для демонстрации и исследования живописи

Сегодня, 26 июля, в стенах центра проходят две блестящие выставки — «Красота по-японски»: драгоценные предметов декоративно-прикладного искусства и «Старые мастера: образ и символ». В экспозиции — более сорока шедевров из частных коллекций, среди которых картины Джованни Беллини, Ян Брейгеля Младшего, Ян Брейгеля Старшего, Лукаса Кранаха Младшего, Ян Ван Балена, Корнелиса де Хема и других великих мастеров XVI — XVII веков.