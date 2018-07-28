Гатчина, Ленинградская область, 28 июля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В Гатчинском дворце под Санкт-Петербургом продолжает работу выставка «Золотой сон императрицы», приуроченная 220-летию со дня рождения Александры Федоровны — супруги Николая I, императрицы российской.

Джордж Доу. Императрица Александра Федоровна (фрагмент). 1826

260 экспонатов — портреты, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, костюмы из собраний петербургских музеев, мемориальные вещи, принадлежавшие императрице и ее семье и размещавшиеся в ее покоях, — таков перечень собрания выставки «Золотой сон императрицы», проходящий в необыкновенном по красоте Большом Гатчинском дворце. Здесь же представлены костюмы и декорации Александринского театра, который носит имя императрицы. На некоторых предметах изображена стилизованная белая роза — символ Александры Федоровны.

Жизнь Александры Фёдоровны (урождённая принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская), супруги российского императора Николая I, матери Александра II, императрицы российской была наполнена многими событиями — радостными и трагическими, государственными и личными. Познакомиться с ее судьбой, с нравами, порядками и бытом императорской семьи, будет интересно любителям отечественной истории. И обязательно надо осмотреть величественный дворец и побродить по восхитительному парку.