Нижний Новгород, 3 марта, 2020, 17:52 — ИА Регнум. «Бургер Кинг» в центре Нижнего Новгорода работал «с грубыми нарушениями норм санитарного законодательства, создающими угрозу жизни и здоровья населения». Об этом 3 марта сообщило областное управление Роспотребнадзора.

По результатам внеплановой проверки представители ведомства обнаружили нарушения работы системы вентиляции, а также превышение уровня шума в соседних квартирах (предприятие расположено на первом этаже жилого дома — прим ИА REGNUM).

Нижегородский районный суд рассмотрел материалы об административных нарушениях и решил приостановить деятельность «Бургер Кинг» на срок 60 суток.

Представители ресторана решение суда СМИ не комментируют.