Москва, 26 июля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Вопрос о показах на фестивалях фильмов без прокатного удостоверения давно стоял на повестке дня у отечественных деятелей киноиндустрии, у организаторов многочисленных кинофестивалей в стране. Отныне, вернее, через три месяца после опубликования документа, можно будет показывать отечественные и зарубежные фильмы на кинофестивалях, смотрах и т.д. Такой закон сегодня в третьем чтении приняла Государственная дума РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР В кинотеатре

Правда, общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней «при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более двух раз». За кадром остается правомочность действий устроителей кинофорумов до судьбоносного документа.

Напомним про скандал, который разразился с показом фильма «Смерть Сталина» в кинотеатре «Пионер» в рамках международного фестиваля «Наконец-то в кино». Сначала лента получила от Министерства культуры РФ прокатное удостоверение, потом под нажимом передовой общественности, отозвало его. Кинотеатр то ли не знал, то ли специально, но показал фильм в обозначенные ранее сроки. За это был оштрафован.

Между тем, как ни странно, в таком же положении до недавнего времени были и отечественные ленты. И только указ президента России Владимира Путина от 30 июля 2017 года положил конец этой двусмысленности: теперь на территории России допускается показ отечественного кино без прокатного разрешения. Но только в том случае, если он некоммерческий. То есть он распространяется на те фильмы, которые уже перешли в разряд общественного достояния, и значит могут быть показаны в музеях, клубах, выставочных залах, парках и библиотеках.