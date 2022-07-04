Ульяна Старостина
Корреспондент
Девушка из Приморья, перебравшаяся в Сибирь. Выпускница Дальневосточного федерального университета. Журналист. Член межрегионального экологического пресс-клуба «Последняя среда».
Последние публикации
«Мы понимаем, что нас ждёт великая стройка» — рассказ волонтёра из Донецка
Ирина Макаренко — руководитель международного представительства Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Донецкой Народной Республике. На её плечах лежит ответственная работа — она координирует волонтёров на территории, где можно чувствовать себя лишь в относительной безопасности...
4 июля 2022
Спасибо россиянам, протянувшим руку помощи Донбассу — волонтёр ДНР
Кристина Строгая — смелая семнадцатилетняя девушка из Донецка. Её юность выпала на тяжёлое время, но любовь к людям и труду даёт ей силы не только самой преодолеть трудности, но и помочь ближнему. Кристина — волонтёр. Через её руки прошли тысячи наборов гуманитарной помощи, наполненные не только...
10 июня 2022
«Боль от того, что нацизм возродился» — что чувствуют ветераны в ДНР?
Юлия Малицкая живёт в Макеевке, в Донецкой Народной Республике. В марте она вступила в ряды организации «Волонтёры Победы». «Волонтёрство — это шанс для общества не очерстветь», — отметила в нашем разговоре, голоса в котором заглушались звуками выстрелов, Юлия. Она помогает ветеранам и детям...
2 июня 2022
Мы ждали признания восемь лет — рассказ волонтёра из Донецка
Карина Косенко шесть лет живёт в Донецке, перебравшись сюда из города Снежное, с востока ДНР. Она заканчивает обучение в университете и работает. А её работа — это помощь людям. С началом специальной военной операции Карина стала волонтёром. Под аккомпанемент грохота снарядов, который сменяется...
30 мая 2022
Я бы хотела стать человеком, который поможет другим — рассказ волонтёра
Анастасия Некрасова — учитель начальных классов и волонтёр из поселка Врангель в Приморском крае. Именно здесь, в 200 километрах от Владивостока, разместили более 300 вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса. Всех, кто приехал из зоны боевых действий, заселили в гостиничный комплекс...
25 мая 2022