Ирина Макаренко — руководитель международного представительства Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Донецкой Народной Республике. На её плечах лежит ответственная работа — она координирует волонтёров на территории, где можно чувствовать себя лишь в относительной безопасности. Поэтому одно из главных её условий — никогда не направлять людей в опасные места. Исключения делаются в случае настоятельной личной инициативы, но маршрут до места назначения тщательно планируется. «А кто, если не мы? Силы даёт любовь к своему дому, любовь к Родине. Мы не готовы это бросать, значит, ради этого нужно бороться», — отметила в нашем разговоре Ирина.

Дарья Драй ИА REGNUM «Волонтеры победы»

В интервью ИА REGNUM Ирина рассказала о миссии «Волонтёров Победы», о своих обязанностях, а также поделилась запомнившимися моментами, секретом спокойствия и борьбы со стрессом и ответила на вопрос о том, что она сказала бы волонтёру Украины.

Как вы стали волонтёром?

Ирина: В волонтёрской деятельности я с самого детства. Это не всегда была работа с ветеранами Великой Отечественной войны и сохранение истории. В своём подростковом и в детском возрасте я помогала, в принципе, всем, кому было необходимо. В «Волонтёры Победы» я пришла в 2019 году в качестве пресс-секретаря. В течение нескольких лет поняла, что могу не только писать статьи и фотографировать, а хочу создавать свои проекты, организовывать большие крупные мероприятия. И, в конце концов, в 2022 году я стала руководителем международного представительства у нас.

Расскажите о вашей организации. Какова её миссия?

Ирина: В первую очередь, сохранение истории о Великой Отечественной войне. Мы популяризируем историю среди молодежи с помощью интересных форматов, таких как интеллектуальные игры, либо же квесты, которые разрабатываются нами же и проводятся потом на территории республики. Мы работаем под лозунгом «не только 9 Мая», то есть посещаем ветеранов Великой Отечественной войны и помогаем им в любое время года.

Татьяна Иващенко , ИА REGNUM «Волонтёры Победы»

Наша деятельность существенно изменилась с началом проведения специальной военной операции. Сейчас требуется помощь не только ветеранам и пожилым людям, а в принципе населению республики и освобожденных территорий. Мы оказываем гуманитарную помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Помимо этого, проводим на постоянной основе международные всероссийские акции. К примеру, «Сад памяти»: мы высадили саженцы деревьев в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, и о тех героях, которые погибли, защищая наше мирное небо сейчас.

Расскажите подробнее о своих обязанностях в организации.

Ирина: Самая главная обязанность — это планирование нашей деятельности. Также одна из задач — найти молодежь, которая готова вступить в волонтёрское движение, и организовать её. На самом деле, у нас очень активные молодые люди, но не всегда они понимают, куда обратиться, что сделать для того, чтобы использовать свои силы. Поэтому моя задача — найти такую молодёжь и помочь ей реализоваться.

Еще одна моя большая обязанность — находить контакты, связи с органами управления. Мы не можем существовать, не взаимодействуя с органами власти, потому что тогда у нас не будет возможности что-либо организовывать. А это постоянные совещания, встречи, условия, договоренности. Я пытаюсь не особо дистанцироваться от своих волонтёров, потому что я не являюсь руководителем, который просто говорит, что нужно сделать. Нет, я всегда стараюсь присутствовать на всех наших мероприятиях и так же равноценно работать, как и они.

А сколько волонтёров трудится в организации?

Ирина: На данный момент именно «Волонтёров Победы» в республике не так много, до 50 человек. Но у нас планируется открытие отрядов на базе школ, также отделений в университетах. Поэтому мы все очень сильно ждём августа — в надежде, что у нас наконец-то будет тишина и наступит мир, что все поедут на учёбу и у нас будет возможность прийти в учебные учреждения для того, чтобы познакомиться с молодежью и привлечь к нашей деятельности ещё больше ребят.

В такой обстановке никто не может гарантировать безопасность ни в Донецке, ни на недавно освобождённых территориях.

А что вы чувствуете, когда посылаете людей на задания, как вы справляетесь со стрессом?

Наверное, одно из главных моих условий: я никогда не направляю ребят в опасные места, только если они сами сильно хотят. Знаете, у меня есть несколько таких волонтёров, которых не остановить. Вот они придумали, что им нужно сходить к ветерану, потому что кому-то из них позвонили. И только в таких случаях я уже не могу их остановить. Они, конечно, подвергаются риску. Но я стараюсь выбирать такие маршруты и места, где они находятся в относительной, но безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветераны на военном параде в День Победы

Стресс присутствует всегда. Лучше всего помогает то, что надо хорошо спланировать деятельность, понять, какие могут быть подводные камни, какая может быть опасность. И вот тогда ты отдаёшь себе отчет, что я продумал всё, ничего не должно произойти. И тогда ты себя успокаиваешь, просто так, наобум мы стараемся не действовать. Наверное, секрет в этом — хорошее планирование деятельности.

Ездили ли вы на освобождённые территории?

Ирина: Да, я выезжала в Волновахский район. Мы видели разрушения, но они были не такие, как в Мариуполе. Но мне хватает того, что я выезжала и видела в Петровском районе Донецка, который в какой-то степени находится в таком же состоянии. И мы стараемся сейчас работать на территории ДНР, в тех границах, в которых были мы все восемь лет. У нас есть определённые организации, которые имеют право выезжать на освобождённые территории, у которых есть сопровождение. У нас, к сожалению, такого нет. Поэтому мы нечасто туда выезжаем. Мы работаем здесь, внутри республики, чтобы не забывать о тех, кто был здесь на протяжении всех восьми лет.

Расскажите наиболее запомнившийся момент в вашей работе.

Ирина: Их очень много. Все наши крупные мероприятия оставляют след в душе. Я вспоминаю историю, связанную с освобождёнными территориями. К нам подошла пожилая женщина, в силу возраста она не могла сама надеть георгиевскую ленточку. Когда мы помогли ей закрепить её, она сказала, что ждала этого момента восемь лет. Это отразилось в моей памяти, потому что для меня это было странно, так как нам никто не запрещал этого делать. Мы слышали об этом, но мы боролись все восемь лет, чтобы продолжать носить эти символы Победы. А там людям запрещали, и они, в принципе, никак не могли противостоять, потому что это угрожало их жизням.

Самое главное, что меня радует в волонтёрской деятельности, — это послевкусие после всех мероприятий. Несмотря ни на что, ты счастлив, что работал в команде, что сделал полезное дело. Расскажу ещё один запомнившийся случай. Перед 9 Мая мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны в республике. Мои ребята приехали к одному ветерану. Она взяла за руку волонтёра, прижала к лицу и сказала, что мы занимаемся большим делом и благодаря тому, что у нас есть такая молодежь, с открытыми, добрыми сердцами, мы обязательно победим. Это очень драгоценные слова. И именно в деятельности «Волонтёров Победы» это самое главное — получать слова благодарности от ветеранов. Потому что мы понимаем, что на данный момент они проходят второй раз войну. Это очень сложно. Но, несмотря на это, у них есть вера в нас, вера в будущее и вера в победу.

Какими качествами должен обладать волонтёр?

Ирина: А у нас есть даже определённый перечень: доброта, ответственность, любовь к своей Родине, причастность к команде, отзывчивость и главное качество — альтруизм. Когда ты делаешь добро и не ждёшь ничего взамен. Ты просто делаешь добро ради того, чтобы помогать людям.

Волонтёры работают и в Донбассе, работают волонтёры и на Украине. Что бы вы сказали волонтёру Украины, если бы встретили его?

UN Ukraine Волонтеры Украины

Ирина: Смотря с какой повесткой, миссией они работают. Потому что я прекрасно знаю, что в Украине есть и наши соотечественники, и наши волонтёры, которые продвигают те же идеалы, что и мы. То есть это не идеалы Степана Бандеры, к примеру, а то, чем живём мы здесь. Если бы я встретила волонтёра Украины, скажем так, с другими мыслями и идеалами, то я предложила бы ему приехать к нам и поработать с нашими ребятами, хотя бы недельку, и пожить в тех районах, в которых живут мои ребята. Не в центре города, где более или менее бывает спокойно, а где-нибудь на Петровке либо в Кировском районе Донецка. Чтобы они поняли, чем живём мы здесь и почему у нас именно так выстроены мыслительные процессы, как бы это ни звучало. Это всё, что я смогла бы им предложить. Когда-то я говорила, что если вы не хотите нам верить или ехать и смотреть, как мы здесь живём, тогда лучше молчать. Оказывать добро другим людям никто никогда не запрещает. Если это волонтёры даже с другими идеалами, но они просто помогают людей накормить, помочь, вылечить — я всегда за добро, всегда за то, чтобы помогали. Но хотя бы тогда молчать и не говорить о том, что у нас здесь, не зная, как мы здесь живём.

Расскажите, а как сейчас обстановка в городе?

Ирина: Стало спокойнее. Ещё неделю назад город подвергался массированным обстрелам, таким, как не подвергался, наверное, до этого никогда. Летают самолеты, вертолеты, но это уже другая история. Мы не можем сказать, что мы этого боимся, но в городе до сих пор в какой-то степени неспокойно. Но, несмотря на это, все люди продолжают жить, люди продолжают работать и продолжают верить, что всё обязательно наладится.

Когда вы услышали, что начинается специальная военная операция, что вы почувствовали?

Ирина: Вначале переживала, потому что это страшно, это снова что-то неизвестное. С другой стороны, я поняла, что наконец-то предпринимаются меры для того, чтобы у нас здесь наступил мир. Потому что это было необходимо. Жить так, как мы жили предыдущие восемь лет, и продолжать так дальше просто невозможно. Поэтому это не радость, потому что радоваться в этой обстановке сложно, это как одобрение, что что-то происходит для того, чтобы наступил мир. Мы поддерживаем спецоперацию. Но мы не можем повлиять на то, как ведутся дела на передовой. И это всегда вызывает особую тревожность, когда человек что-то не знает, для него это всегда определенный страх.

Как вы видите будущее ДНР?

Andrew Butko Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк

Ирина: В составе России. Всегда один ответ, он простой. Мы очень ждём того момента, когда мы станем частью России. Наверное, ни для кого уже это не секрет, что народ ДНР очень этого ждёт. Мы понимаем, что нас ждёт великая стройка, потому что очень много повреждено зданий, очень много повреждено коммуникаций, которые надо будет наладить, надо отстроить, надо вернуть в город воду. Очень сложно жить без неё, она в Донецке идёт раз в два дня вечером пару часов. Но в любом случае это будет мир. Это будет светлое будущее, где сможет развиваться молодёжь, будут расти дети и всё будет хорошо.

Скажите, а что даёт вам силы и почему важно помогать?

Ирина: А кто, если не мы? Наверное, это главная формулировка, которой я пользуюсь уже несколько лет. Что даёт силы? То, что мы приносим пользу. Помогает благодарность людей. Даёт силы вера в будущее, что мы делаем это всё не просто так. Что мы делаем добро и что это обязательно поможет для налаживания мира. Любовь к своему дому, любовь к Родине. Мы не готовы это бросать, значит, ради этого нужно бороться.