Юлия Малицкая живёт в Макеевке, в Донецкой Народной Республике. В марте она вступила в ряды организации «Волонтёры Победы». «Волонтёрство — это шанс для общества не очерстветь», — отметила в нашем разговоре, голоса в котором заглушались звуками выстрелов, Юлия. Она помогает ветеранам и детям Великой Отечественной войны, участвует в памятных мероприятиях и собирает гуманитарные наборы для жителей освобождённых территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В интервью ИА REGNUM Юлия поделилась своими чувствами, рассказала о своей работе волонтёра Донбасса и о том, что говорят о спецоперации ветераны Великой Отечественной войны.

Откуда вы и чем занимаетесь?

Юлия Малицкая: Я из Донецкой Народной Республики, живу в Макеевке сейчас, но родом из небольшого городка Дзержинска. Он находится неподалёку от Горловки и, к сожалению, сейчас пока под контролем Украины. Учусь в Донецком национальном университете, педагогическое направление.

Как вы стали волонтёром? Что входит в ваши обязанности?

Юлия Малицкая: Через знакомых в республиканских молодёжных студенческих трудовых отрядах узнала, что организация «Волонтёры Победы» принимает к себе ребят, которые хотят заниматься волонтёрством. В организации я с марта.

Официальный сайт ДНР Мариуполь 9 мая 2022

На данный момент я посещаю пожилых людей, ветеранов, детей Великой Отечественной войны и помогаю им, провожу памятные мероприятия и акции, общаюсь с детьми. Также в такое время помогаю фасовать гуманитарную помощь для освобождённых территорий. Гуманитарная помощь поступает на склады в Донецк, мы фасуем гуманитарные наборы в пакеты. В гуманитарную помощь входят также медикаменты и гигиенические наборы. Дальше их развозят на передний край, в Мариуполь, Волноваху, в те территории, которые нуждаются. С медикаментами и гуманитарной помощью в Донецке всё более-менее. Помощь особенно нужна местным жителям на обстреливаемых территориях: Петровский, Кировский, Киевский районы. Туда тоже выезжают организации и помогают уже на местах.

В чём заключается помощь ветеранам?

Юлия Малицкая: К примеру, принести продуктов. Иногда приготовить что-нибудь. Но больше всего — это просто поговорить, выслушать и что-нибудь рассказать.

Что говорят вам ветераны про спецоперацию? В целом, как они себя ощущают?

Юлия Малицкая: Они испытывают шок и боль от того, что нацизм возродился там, откуда они его прогнали, от того, что уже их внукам и правнукам приходится бороться за мир. Говорят, что Путин делает всё правильно. Мечтают дожить уже до этой Победы и верят, что всё скоро закончится, радуются каждому дню.

«Смерть фашизму». Плакат СССР

А что вы почувствовали, когда началась спецоперация?

Юлия Малицкая: Безумное волнение. За Донбасс, да и за остальную Украину. За мирных жителей. Радость от того, что всё в 2014 году было не зря. Что Россия поможет и примет в семью уже официально, полностью и надолго.

Хватает ли волонтёров?

Юлия Малицкая: Сейчас очень большой наплыв волонтёров у нас в Донецке. Это не только молодые люди, разных возрастов. Многие, как и я, видят огромную пользу в этом деле. Волонтёры привлекаются в разные сферы. В основном образование, медицина, общественная деятельность.

С какими проблемами сталкивается волонтёр?

Юлия Малицкая: Наверное, с впечатлительностью. Хоть я и выросла в военной обстановке, мне было сложно не сдержать слёз от рассказов ветеранов о той Великой Отечественной. Наиболее мне запомнилось недавнее 9 Мая. Я вместе с другими нашими ребятами раздавала на улицах Донецка георгиевские ленты. Мне больше всего нравилась реакция людей на меня, как на волонтёра: поздравляли с праздником, желали здоровья и победы в нашей спецоперации. Пожилые люди даже плакали и благодарили нас за то, что мы помним и чтим 9 Мая и подвиги советских солдат в победе над нацизмом. Много было поездок к ветеранам. Запомнилась и памятна каждая встреча. Все переживали, что и нашему поколению здесь выпало знать, что такое война.

Министерство обороны Российской Федерации Российские военные

Почему вы решили стать волонтёром, почему так важно помогать? Планируете ли вы и дальше заниматься волонтёрством?

Юлия Малицкая: Волонтёрство, если глобально, это шанс для общества не очерстветь. Мне очень тяжело проходить мимо тех людей, которым нужна помощь. С меня не убудет, а у них прибавится настроение, вера в жизнь, справедливость и неравнодушных людей.

Конечно, я планирую и дальше быть волонтёром. Это важно не только сейчас, но и всегда.

Как сейчас обстановка в Макеевке?

Юлия Малицкая: Сейчас более-менее притихло, но бывает очень громко. Шокирует немного, и непросто не сбиться, не забыть вам что-нибудь рассказать. Но мне не страшно. Мне даёт силы то, что это родной город, родной край. И никто, кроме нас, не способен с такой душой, с таким сердцем отнестись к людям, наша помощь очень нужна сейчас. Пока приходится мечтать, чтобы закончились боевые действия.