Карина Косенко шесть лет живёт в Донецке, перебравшись сюда из города Снежное, с востока ДНР. Она заканчивает обучение в университете и работает. А её работа — это помощь людям. С началом специальной военной операции Карина стала волонтёром. Под аккомпанемент грохота снарядов, который сменяется временным затишьем, она помогает собирать и отправлять гуманитарную помощь в освобождённые территории, развозить беженцев и поддерживать ветеранов Великой Отечественной войны. Она верит в своё дело и верит в помощь людям. Она надеется на то, что её завтрашний день хотя бы просто наступит.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

В интервью ИА REGNUM Карина рассказывает о своей работе волонтёра в Донецке, о людях, которым помогает, о чувствах, которые испытала, когда началась спецоперация, и своих надеждах о будущем ДНР.

Как Вы стали волонтёром?

Карина Косенко: Изначально я не занималась волонтёрской деятельностью от какой-то организации. Когда началась спецоперация в Мариуполе, моя знакомая поехала туда, и то, что она увидела, было просто ужасным. Она рассказала об этом нам с подругой. И мы дали объявления в социальных сетях, что собираем продукты, одежду, и нам начали помогать люди. Начали помогать жители Донецка, причём у нас здесь тоже обстрелы просто устрашающие, но не до такой степени всё критично, чем было на тот момент в Мариуполе. Откликнулось очень много людей из России, переводили деньги на карточки. Так мы и начали этим заниматься. Сначала собирали помощь, чтобы отправлять её в Мариуполь, потом, когда к нам в Донецк начали привозить беженцев, мы развозили их по школам. Сейчас я с организацией «Волонтёры Победы». Моя подруга руководит штабом этой организации в ДНР, волонтёрство очень сильно востребовано: мы можем помочь людям, помочь хотя бы как-то, не сидеть на месте, а что-то сделать. Сейчас я не работаю, потому что у меня, во-первых, последний год обучения, а во-вторых, я ушла с работы, потому что мне нужно было тратить больше времени на волонтёрскую деятельность.

Расскажите подробнее, чем Вы занимаетесь как волонтёр?

Карина Косенко: Очень активная деятельность была в марте, апреле и в мае уже с «Волонтёрами Победы». У нас же в этом году отменили все парады из-за обстрелов, ничего толком нельзя было сделать, чтобы хоть как-то отметить 9 Мая. Это очень важный праздник для каждого из нас, поэтому мы с «Волонтёрами Победы» старались максимально сделать так, чтобы этот праздник не забыли. Мы проводили акцию «Георгиевская лента», ходили по Донецку и другим городам. Высаживали Сады памяти в разных городах. Также в этом году у нас была огромная работа с ветеранами. Мы поздравили и развезли подарки всем ветеранам, находящимся на наших территориях. У нас были очень краткие сроки, но мы все смогли, мы это сделали. Также мы занимались разгрузкой гуманитарной помощи, которую отправляют в освобождённые районы. Её привозят к нам в Донецк из Российской Федерации. Мы формируем пакеты со всем необходимым для людей, грузим в машины, и далее гуманитарная помощь отправляется в освобождённые территории.

Денис Абрамов, ИА REGNUM Гуманитарная помощь

С какими проблемами сталкивается волонтёр? Что даёт Вам силы их преодолеть?

Карина Косенко: Волонтёр — это человек, который делает что-то просто так. Для того чтобы стать волонтёром, нужно большое желание. Для каждого человека нужна мотивация, нужен какой-то стимул. Когда человек становится волонтёром — это настоящий патриот. Действительно патриот, человек, который хочет помогать людям. На самом деле, волонтёров не так уж и много, потому что не каждый готов тратить практически всё своё время, чтобы что-то делать, изматываться. Это просто очень большая нагрузка, человек сильно устает, и можно просто выгореть. И, наверное, главное — это поддерживать мотивацию, которая есть, когда ты становишься волонтёром, и верить в своё дело, верить в людей. Это помогает в такие моменты, когда очень тяжело. Особенно, когда мы что-то развозим и идут просто жесточайшие обстрелы, что-то где-то летает. Здесь главное не опустить руки. В этом очень помогает наша волонтёрская команда. Это просто боевые ребята, которые под обстрелами и в любых условиях, и под дождём, и под снегом, всё равно занимались бы своим делом.

Карина, а Вам страшно?

Карина Косенко: Когда, например, идёт обстрел, что-то грохочет или свистит, может быть, я дёрнусь. Но человек — это такое существо, которое максимально быстро адаптируется ко всем окружающим условиям. И сказать сейчас, что мне страшно… Когда я вижу попадание через две улицы или недалеко от моего университета, то у меня нет страха, у меня просто есть злость, дичайшая злость, потому что это всё несправедливо. Никто не заслуживает того, что у нас сейчас здесь происходит. Страшно бывает за других людей, за себя не так страшно, страшно за своих близких.

Какой момент Вам запомнился больше всего?

Карина Косенко: Таких моментов масса. Это и слезы, это и разговоры с людьми, которые потеряли близких, это разговоры с жителями жестоко обстреливаемых районов. Я это всё проживала еще в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. Особо запомнились те моменты, когда мы развозили подарки ветеранам. Некоторые были лежачие, некоторые не видят, не слышат. И одна бабушка, когда мы пришли к ней, расплакалась, взяла меня за руку и обняла. И она сказала: «Низкий вам поклон за то, что вы делаете. Что вы не забываете нас. И вне зависимости от того, что сейчас такая ситуация, вы все равно помогаете людям». Почему мне это запомнилось? Потому что это была такая реакция человека, который прошел войну и сейчас реально проживает всё это снова. И есть ещё момент: девочка, которая является руководителем нашей организации, ездила в Гранитное, когда его освободили, раздавать георгиевские ленты. И там женщина попросила надеть ленточку со слезами и сказала, что она восемь лет ждала, чтобы надеть эту ленточку.

Запоминаются разговоры с людьми из обстреливаемых районов, которые потеряли всё. Они разговаривают с нами, они нас благодарят, они верят в лучшее, они верят в победу, они верят в то, что скоро всё наладится. И эти человеческие реакции, слёзы, когда чужие люди раскрывают тебе душу, как они что-то рассказывают — это, на самом деле, тяжело. И потом, когда ты об этом думаешь, ценности и смыслы меняются.

Andrew Butko Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка

В чём больше всего нуждаются жители и беженцы?

Карина Косенко: Главное — это вода, хлеб и медикаменты. Особенно остро у нас стояла проблема с инсулином, мы нигде не смогли нормально его найти, потому что он в дефиците, проблемы с гормональными лекарствами. Когда человек выехал из-под обстрела, то ему нужно абсолютно всё. Гуманитарная помощь присылается Россией стабильно, но невозможно помочь, к примеру, с квартирами.

Что Вы почувствовали, когда началась спецоперация?

Карина Косенко: На самом деле, мы ждали признания, действительно ждали признания восемь лет. Поэтому, когда мы смотрели обращение Путина, мы просто стояли с бутылкой шампанского и думали: «Боже, если это сейчас произойдёт, это будет самый счастливый день». Мы знали, что снова будет обострение, что снова будет много проблем. Но если говорить о том, что я почувствовала — это реальную радость. Потому что когда ты чего-то очень долго ждёшь, и потом это наконец-то происходит, то это нереальные эмоции.

Как Вы видите будущее ДНР?

Карина Косенко: Надеюсь, в составе России. Очень, очень сильно на это надеюсь. И всё-таки надежда никуда не пропадает, что это будет цветущий город Донецк, столица ДНР. Что это будет республика, каждый житель которой наконец-то почувствует, как это: жить в мире, жить хотя бы в какой-то стабильности. И мы все в это очень верим и очень ждём этого момента.

А как Вы видите своё будущее? О чём мечтаете?

Карина Косенко: Я надеюсь на то, что оно хотя бы будет. Потому что сейчас очень критичная ситуация, обстрелы, тяжело прогнозировать что-то. На самом деле мне просто хочется счастливого будущего для моего родного города, для моей республики родной. От этого и будет зависеть моё эмоциональное состояние. Просто мечтаю о мире, о спокойной жизни. Наверное, это то, о чём мечтает здесь каждый.

Почему людям важно помогать?

Карина Косенко: Потому что есть ситуации, в которых люди, к сожалению, не могут помочь себе. Если бы люди не помогали людям, то было бы намного хуже. Этот мир бы прогнил окончательно. Но из-за того, что есть люди, которые могут помогать безвозмездно, далеко не всё потеряно.