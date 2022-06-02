Кристина Строгая — смелая семнадцатилетняя девушка из Донецка. Её юность выпала на тяжёлое время, но любовь к людям и труду даёт ей силы не только самой преодолеть трудности, но и помочь ближнему. Кристина — волонтёр. Через её руки прошли тысячи наборов гуманитарной помощи, наполненные не только предметами первой необходимости, но и надеждой. Её первый рабочий день в роли волонтёра выпал на 14 марта. Кристина успела покинуть центр города незадолго до трагедии, удара тактической ракеты «Точка-У». Это событие не уменьшило её желания быть волонтёром. «Я почувствовала страх. Но я не настолько боязливый человек, да и мне хочется помогать людям», — отметила она в нашем разговоре.

edu.gov.ru Волонтёры помогают беженцам из ДНР и ЛНР

В интервью ИА REGNUM Кристина рассказала о своём рабочем дне волонтёра в Донецке, о том, что входит в её обязанности. Она поделилась своими чувствами и попросила передать слова благодарности россиянам, которые протянули руку помощи народу Донбасса.

Как вы стали волонтёром?

Кристина Строгая: Я состою в студенческом педагогическом отряде «Инновация», общаясь, мы узнали о том, что нужна помощь в расфасовке гуманитарной помощи. Так я и решила помогать.

Как выглядит ваш рабочий день волонтёра?

Кристина Строгая: С волонтёрами мы собирались с утра на площади Ленина, а после ехали на склад. И работали единым слаженным организмом: часть волонтёров собирала наборы по пакетам, а другая набирала нужные для расфасовки продукты. Я, к примеру, стояла на консервах, то есть собирала несколько баночек и передавала уже тем, кто собирает наборы. Я оцениваю это как отличную работу, мы могли за день и 300 пакетов расфасовать, а то и 400, работая где-то с 10 утра и до 15, 16 часов. Гуманитарные наборы дальше загружаются в фуру и везутся в освобожденные города. Некоторые пакеты доставляются именно адресно, так как у некоторых людей нет возможности добираться до точки раздачи гуманитарной помощи.

ИА REGNUM Волонтерская помощь жителям ДНР

Чем ещё вы занимались как волонтёр?

Кристина Строгая: В преддверии майских праздников я навещала ветеранов и детей Великой Отечественной войны в городах ДНР и в самом Донецке и передавала им подарки, посетила около 150 человек. Это позитивные и подвижные люди. Мы приходили к ним, а они шутили, обсуждали в целом с нами всю ситуацию, волновались за нас. Мы слушали их истории, они делились своими проблемами, которые возникали в трудные времена. Они не понимают, как у людей, которые сражались все вместе против иностранных врагов, смог разрастись конфликт. Среди своих, так сказать. Они считают это глупостью.

Какой момент запомнился вам больше всего?

Кристина Строгая: В первый день, когда я уехала на волонтёрство, случилась трагедия. Я говорю о той самой «Точке-У» в центре Донецка. Мы оттуда уехали буквально за полчаса, собрались с волонтёрами на площади Ленина и поехали на склад. У девочек был мобильный интернет, и они рассказали, что произошла трагедия, в центре города сбили «Точку-У». Я ещё даже не совсем понимала, что это вообще такое, потому что в военной теме не совсем разбираюсь. Но я понимала, что там было что-то очень серьезное. Я почувствовала страх. Понимание того, что мы могли там оказаться, что там могло быть не 20 человек, а больше. И мы думали, что это не просто сбили «Точку-У», а что она именно туда прилетела.

Как это событие повлияло на вас?

Кристина Строгая: Это не уменьшило моего желания быть волонтером. Я не настолько боязливый человек, да и мне хочется помогать людям.

Планируете ли вы как-то расширить сферу своей деятельности?

Кристина Строгая: Пока я ещё над этим не задумывалась, мне надо хотя бы колледж закончить. Но я готова и дальше быть вололнтёром. Я планировала посетить несколько освобожденных городов, но выехать из Донецка у меня не получится. Я просто несовершеннолетняя, мне семнадцать, и необходимо разрешение от родителей. Родители против этого, боятся.

А как ваши родители отнеслись к тому, что вы стали волонтёром?

Кристина Строгая: Мама очень сильно боялась, особенно первое время, потому что мы работали в совершенно другом районе, ещё выстрелы и трагедия с «Точкой-У». Я тогда сразу позвонила маме, а она ещё об этом ничего не знала. Сказала мне, что очень хорошо, что я с ней связалась, а то бы у неё остановилось сердце. Папа тоже переживает, но говорит, что надо, что я всё правильно делаю.

Пресс-служба партии «Единая Россия» Центр гуманитарной помощи в Херсоне

Как вы живёте сейчас, как обстановка в городе?

Кристина Строгая: У большей половины города нет воды. И, конечно, это очень сильно затрудняет жизнь. Необычно, что людям приходится набирать воду из колодца. Знаете, как в старинные времена берут, подходят, набирают и отвозят к себе домой. С самого начала было очень страшно, потому что неизвестно, что будет. Была ужасная паника, причём у всех. Но в целом все уже адаптировались и не настолько сильно паникуют, как раньше. Когда выключали воду, конечно, мы не знали, сколько это будет длиться. Но у нас был запас воды ещё с 2014 года, в подвале и кладовке стоял. Это всё действует на психику человека, человек начинает паниковать и теряется в пространстве. Простые бытовые вопросы, как искупаться, как помыть посуду, решались очень сложно.

Что даёт вам силы?

Кристина Строгая: Любовь помогать людям и к труду. Дома сидеть и скучно, и… дурно. А это позволяет и отвлечься, и сделать добро. Мы созданы, чтобы помогать и поддерживать друг друга.

А вы продолжите дальше заниматься волонтёрством?

Кристина Строгая: Конечно. Руки не опускаются, у нас очень слаженный коллектив, нам всем нравится. Я стараюсь привлекать ещё моих знакомых, которые могут и которых отпускают из дома. Уже несколько человек стали волонтёрами. Единственное, во время дистанционного процесса это всё сложно происходит, потому что накапливаются долги.

А какая у вас мечта?

Кристина Строгая: Мечта… Жить спокойно. Всё, что делается, всё к лучшему. Учиться, получать знания, и чтобы весь мир был не просто лучше, а более добрым и мудрым по отношению друг к другу.

Я бы хотела ещё поблагодарить вас, российских партнеров, которые помогают с гуманитарной помощью. Особенно детей, которые рисуют такие красивые рисунки, и эти рисунки прикрепляются на коробки с гуманитарной помощью. Это просто великолепно. У нас весь склад забит коробками с разноцветными рисунками, причём самыми различными. Это просто музей какой-то. Это невероятно.