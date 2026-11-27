Несколько лет назад Facebook* вдруг взбесился. За негативные комментарии по поводу украинской политики и жизни блокировали, аккаунты сносились, жалобы сыпались как из рога изобилия.

ИА Регнум

При этом куда более агрессивные — вплоть до призывов к расправе — публикации «патриотов Украины» зачастую оставались без последствий. Казалось, администрация соцсети открыто заняла сторону.

И вот появились документы, позволяющие понять, что нет, не казалось. В конце ноября официальный сайт Агентства США по международному развитию (USAID) выложил массив внутренних документов ведомства, в том числе ограниченного распространения. Служебная переписка, аналитические записки, финансовые отчёты, описания проектов — более гигабайта информации, немалая часть которой посвящена Украине.

Публикацию сопроводили весьма конкретной формулировкой:

«При предыдущих администрациях USAID использовалось в качестве оружия для продвижения радикальной повестки, в корне противоречащей американским ценностям. В интересах прозрачности и подотчётности мы публикуем документы, служебные записки и внутреннюю переписку, раскрывающие подробности деятельности агентства».

«В качестве оружия» — дословно, в оригинале употреблено слово weaponized.

Благодаря решению Дональда Трампа демонтировать механизмы влияния, которыми пользовались его политические противники, теперь можно предметно оценить роль иностранного финансирования в формировании нынешней украинской политической системы.

Речь не просто о раздаче денег журналистам и общественным активистам. Годами выстраивалась инфраструктура, призванная формировать определённые общественные настроения и представления украинцев о будущем своей страны.

Причём желаемый результат был заранее сформулирован в документах американского государственного ведомства.

Свобода слова с техзаданием

Сразу закруглим тему с Facebook, раз уже начали.

Как следует из служебной переписки, USAID обсуждало с руководством соцсети расширение программы Trusted Partners — «Доверенные партнёры».

Украинские общественные организации получали доступ к специальному круглосуточно обслуживаемому каналу ускоренной передачи жалоб на публикации и аккаунты в Facebook и Instagram*. Сведения о партнёрах и практике направления ими жалоб сохранялись в тайне.

Предусматривалось также их участие в обсуждении правил модерации.

Ещё в феврале 2019 года такой статус получил Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), фигурирующий в финансовой отчётности USAID. Аналогичный статус имела организация «Интерньюз-Украина», крупный получатель американских грантов.

В марте 2022 года заместитель помощника администратора USAID по вопросам демократии, прав человека и государственного управления Джонни Уолш предложил создать ещё более масштабную систему сотрудничества, обозначив украинское направление как приоритетное.

В августе 2023 года сама Internews опубликовала исследование Safety at Stake: How to Save Meta’s Trusted Partner Program.

Из него следует, что после февраля 2022 года украинские партнёры получали ответы на свои обращения обычно в течение 24–72 часов, тогда как представители Эфиопии, где также шёл вооружённый конфликт, могли ждать несколько месяцев.

А 25 января 2024 года ЦЕДЕМ опубликовал рекомендации по улучшению модерации украинского контента на платформах Meta***.

В числе предложений — создание белого списка украинских СМИ, которым платформы будут отдавать приоритет при распределении трафика и решении вопросов с модерацией. Партнёрам предлагалось открыть доступ к спискам «запрещённых слов», «опасных лиц и организаций» и привлекать их к составлению этих списков.

Иными словами, получатель иностранного финансирования претендовал уже не просто на производство контента, но и на участие в определении правил его распространения глобальной цифровой платформой.

Среди результатов сотрудничества сам ЦЕДЕМ упоминал восстановление аккаунта деятеля искусства, заблокированного за публикацию в поддержку военнопленных из «Азова»**.

Причём ещё в финансовом отчёте программы USAID U-Media за 2017 год ЦЕДЕМ фигурирует как получатель гранта в размере 70 тысяч долларов. В мае 2022 года организация включена и в перечень партнёров USAID по «исследованиям дезинформации».

Паучья сеть

На Украине USAID действовало через разветвлённую сеть организаций, у каждой из которых была своя функция.

Помимо упомянутых выше, в неё входил знаменитый Институт массовой информации (ИМИ), рекомендовавший рекламодателям определённые СМИ как «отвечающие профессиональным требованиям».

Одни организации производили контент, другие, например «Детектор медиа», занимались мониторингом информационного поля, определяя, кто «соблюдает» журналистские стандарты, а кто их «нарушает».

А вот параметры желаемого информационного поля можно оценить по 110-страничному документу Disinformation Activity Data Sheet, содержащему описание программ USAID по противодействию дезинформации.

Анна Рыжкова ИА Регнум

На странице 95 представлена программа Transformation Communications Activity, рассчитанная на период с июля 2020 по июнь 2025 года. Финансирование — 24,7 млн долларов, исполнитель — американская компания Chemonics.

Основное направление деятельности обозначено как «альтернативные нарративы».

Предполагалось выстроить взаимодействие между украинским правительством, гражданским обществом, СМИ и творческими индустриями. Результатом должно было стать «изменение национальных медианарративов». Среди задач отдельно обозначена европейская интеграция Украины.

Следующая программа, Media Program in Ukraine, реализовывалась американской организацией Internews с октября 2018 года. Первоначальный бюджет составлял 35 млн долларов, в опубликованной служебной справке — уже 75 млн.

Целью программы было расширение доступа граждан к информации, позволяющей «противодействовать пагубному влиянию и поддерживать европейскую интеграцию».

Особое внимание уделялось восточным и южным регионам Украины, где пресловутая «повесточка» имела наименьшую поддержку.

То есть развитие независимой журналистики изначально увязывалось с поддержкой вполне определённого направления политического развития страны. Журналистике объясняли, что «правильно», а что нет.

При администрации Джо Байдена, после февраля 2022 года, финансирование увеличилось, а задачи стали формулироваться ещё конкретнее.

На странице 98 того же документа описана Ukraine Confidence Building Initiative — программа, действовавшая с апреля 2017 года. Только с февраля 2022-го на указанное направление выделили около 14 млн долларов.

USAID намеревалось увеличить объём контента, который «побуждает русскоязычную аудиторию выступать против войны», и продвигать нарративы, побуждающие международную аудиторию осуждать Россию и продолжать поддержку Украины.

Совокупный объём финансирования, указанный в карточках трёх программ, — 113,7 млн долларов. И это лишь часть американских проектов, связанных с украинским информационным пространством.

Общественное мнение вам озвучат

В финансовой отчётности USAID среди получателей грантов можно обнаружить весьма авторитетные украинские организации и редакции.

Например, одно из самых влиятельных когда-то изданий — «Зеркало недели», которое сегодня через тексты экспертов озвучивает многие претензии западных партнёров к украинской власти: где провалы, где коррупция, как расходуется финансовая помощь.

Фигурируют в отчётности и журналистский проект Bihus.Info, специализирующийся на расследованиях, и Институт гендерных программ Марии Берлинской. «Мать дронов» занимается не только беспилотниками, но и продвижением прав женщин, в том числе права служить в армии наравне с мужчинами.

Венчает эту конструкцию аппарат инструментов влияния на государственные решения, на создание которого направлялось отдельное финансирование.

Таким образом, та Украина, которую мы ежедневно наблюдаем как информационный и политический феномен, во многом сформировалась под воздействием этой многолетней системной работы.

В результате наблюдается интересный феномен: в борьбе за журналистские стандарты, историческую правду, равенство прав и прозрачность Украина пришла если не к классической модели тоталитаризма, описанной Карлом Фридрихом, Збигневом Бжезинским и Ханной Арендт, то к состоянию, в котором обнаруживаются многие его признаки.

Советский период признан оккупацией и колонизацией, Россия — экзистенциальной угрозой, а безальтернативный стратегический путь развития государства видится в европейской и евроатлантической интеграции.

Курс на вступление в НАТО закрепили в преамбуле Конституции в 2019 году, в результате долгой трансформации государственных институтов и представлений о допустимом политическом поведении.

После начала боевых действий в 2022 году последовали запреты партий, а наиболее наглядным проявлением концентрации информационных ресурсов стал «единый телемарафон».

Даже Еврокомиссия в ноябрьском докладе 2026 года обратила внимание на необходимость пересмотреть его роль в связи с проблемой медийного плюрализма. Государственное финансирование телемарафона по-прежнему составляет около 1,5 млрд гривен в год.

Разрешённое несогласие

Поскольку созданная при участии USAID сеть сохранилась, на Украине по-прежнему возможны весьма острые журналистские расследования, затрагивающие президента и его ближайшее окружение.

И это вторая часть феномена.

То, что строилось как альтернативный контур управления с целью разворота Украины от России, стало проблемой для самой украинской власти. Поскольку продолжает разговаривать с обществом напрямую и портить начальству кровь расследованиями и критикой.

Одновременно была сформирована антикоррупционная вертикаль — антикоррупионные бюро, прокуратура и суд, самостоятельность которых также ограничивает возможности президентской вертикали.

Историк Александр Васильев сформулировал суть этого противоречия на примере Зеленского: «Он убеждён, что если Европе или США что-то нужно на Украине, то иметь дело нужно с ним как с носителем суверенитета, а не с украинским обществом через его голову».

Налицо забавная проблема: основные идеологические установки власти и грантового сообщества совпадают, однако они находятся в конфликте. Прежде всего по вопросу о том, кто распоряжается властью и через какие структуры внешние партнёры могут на неё воздействовать.

Особенно ярко это проявилось летом 2025 года, когда попытка ограничить самостоятельность антикоррупционных ведомств вызвала протесты и давление европейцев. В итоге властям пришлось восстановить независимость этих структур.

При этом пространства для дискуссии о возможности долгосрочного мирного сосуществования Украины и России практически не существует.

В этом смысле решение администрации Трампа демонтировать USAID и обнародовать её внутренние документы приобретает особое значение. Вашингтон фактически оставляет участников всей этой крысиной возни самостоятельно разбираться в накопившихся противоречиях.

А они грозят перерасти в полноценную внутреннюю войну. С её победителем американцы, возможно, и будут дальше разговаривать.

Ну а что касается свободного гражданского общества, которое в теории должно само решать свою судьбу, то на его появление, судя по опубликованным документам, отдельной сметы никогда не составляли.

*принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской

**террористическая организация, запрещенная в России

***экстремистская организация, запрещенная в России