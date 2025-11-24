Даже для бурлящей политической жизни Украины ноябрь оказался выдающимся, принеся невероятные потрясения.

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала кажущемуся непробиваемым Владимиру Зеленскому прилетел мощный удар от антикоррупционных органов в виде так называемых «пленок Миндича». Спустя полгода стало понятно, почему власть предприняла попытку задавить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), лишив их полномочий через ручной парламент.

Оказалось, что окружение «лидера нации» беззастенчиво организовало схему огромных хищений в энергетике и, предположительно, в системе армейских поставок. Пока НАБУ занималось первой темой, ежедневно выкладывая новые серии из жизни «бэк-офиса» с его чемоданами денег.

И с каждой серией становилось понятно, что ближе и ближе момент, когда там зазвучат фамилии самого Зеленского и его ближайшего соратника — руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Хотя Ермак на записях засветиться успел, что запустило первую робкую попытку смены власти — или по крайней мере крупных перестановок в ней. Против главного держателя полномочий в вертикали власти поперла даже собственная фракция — «Слуги народа», собравшаяся на встречу со своим вождем. В первую очередь требовать отставки Ермака.

Но Зеленский своего друга не сдал, как мы и предполагали, включил жесткую «ответку» против бунтовщиков, пригрозив, как утверждают осведомленные анонимы, делом о госизмене главе фракции Давиду Арахамии.

И внезапно для всех занялся мирными переговорами. «Мирный план» из 28 пунктов, исходящий от США, был признан настолько неприемлемым и возмутительным, что все тут же забыли про Ермака и кинулись обсуждать большую «зраду» и встречные предложения.

А Ермак в пику всем критикам был назначен главой переговорной группы с США по «мирному плану» Дмитриева — Уиткоффа. Так что теперь логичным было бы поинтересоваться, что же будет дальше: сбил ли Зеленский нависшую угрозу, устоял ли его «серый кардинал» и сохранится ли «зеленая диктатура».

Сейчас мы в этом и разберемся.

Восстание рабов

Перед вечерней встречей Зеленского с фракцией в прошлый четверг не было понятно, какой из трех возможных сценариев он выберет.

Как отмечало ИА Регнум, глобально их в наличии три: переформатирование власти, создание коалиции и новое правительство; выход на выборы или возможный переворот.

Но тактически у Зеленского были и другие варианты — уйти в полный отказ; «подвесить» ситуацию, потянув время; сделать косметические изменения, заткнув рот недовольным.

В той или иной степени он сделал всё сразу.

В первые дни «Миндичгейта» вместе с Ермаком он уехал из страны в международное турне, демонстрируя, что слишком занят важнейшими делами и выше всей этой грязи.

Всем было понятно, что это затягивание времени: скажем, подписание во Франции меморандума о будущей возможной закупке 100 истребителей — абсолютно бессмысленное действие. У Украины нет денег на зарплаты военным и непонятно, где брать деньги на бюджет следующего года, не то что на самолеты.

За это время можно было подготовить позицию и выявить зачинщиков бунта внутри «Слуг народа», сидящих на короткой цепи в постоянном страхе. Вполне ожидаемо главным оказался Давид Арахамия, обиженный Ермаком, а «восстание ягнят», не сумевших в итоге задать ни одного острого вопроса, было представлено как попытка диверсии внутри команды в тяжелые времена.

Из правительства же вылетели только непосредственно засветившиеся в коррупционном скандале министр юстиции Герман Галущенко и его любовница и протеже — министр энергетики Светлана Гринчук. Распущен наблюдательный совет «Энергоатома», начаты аудиты госкомпаний, обновляются отчеты финансовых органов, проводится переформатирование управления.

Как прогнозирует издание «Зеркало недели», на вылет может пойти глава Финансового мониторинга Филипп Пронин, блокирующий расследования НАБУ и выкупающий фигурантов из-под стражи, куратор правоохранительных органов в ОП Олег Татаров, не оценивший серьезности дела «Мидас», и вице-премьер Алексей Кулеба, который связан со свояком директора НАБУ Семёна Кривоноса — и тоже не уберег президента.

Однако на фоне этой зачистки провинившихся Ермак продолжает пребывать в твердой уверенности, что его влияние непоколебимо. Ведь «друг Вова» подтвердил свои слова, сказанные в далеком 2021 году в одном из интервью: «Он пришел со мной. Он уйдет со мной».

Поэтому ОП пытается продавить подконтрольные (как ему кажется) правоохранительные органы на противодействие детективам-антикоррупционерам.

«Али Баба проводит совещания и нарезает задачи правоохранительным органам для того, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП. Это не нормальная история», — заявил на одной из конференций руководитель САП Александр Клименко, комментируя записи пленок, и сделано это было не просто так.

Поскольку Банковая весьма активно пыталась остановить публикацию итогов операции «Мидас», Зеленский вызвал на встречу руководителей указанных ведомств «поговорить», но, поскольку разговор не задался, Ермак опять поставил задачу силовикам готовить подозрение Клименко.

А внезапно для всех появившийся в публичном поле «мирный план» немедленно был представлен как попытка антикоррупционных органов продавить через расследование невыгодный и позорный мир, не нужный Украине.

И вот уже Зеленский пишет на хромакее специальное обращение, в котором с болью в голосе рассказывает: страна может либо потерять достоинство, либо рискнуть остаться без своего ключевого партнера. «Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — заявил он, призвав к единству и прекращению «политических игрищ».

Ведь следующая неделя будет «непростой» и «будет много давления, чтобы рассорить нас». Посыл вполне очевидный: Зеленский и родина в этих словах слились воедино.

Выбор пути

Внезапность появления пресловутых 28 пунктов и спешка, в которой временно поверенная США на Украине Джули Дэвис созвала киевских журналистов на брифинг, читая с листочка про «ошеломляющие темпы дипломатической активности», говорят об одном.

Кулуарный процесс, еще не формализованный в конкретном документе, был слит украинской стороной как антикризисная мера. И, оказавшись в неприятной ситуации, участники этого процесса стали импровизировать на ходу — об этом говорит даже суета вокруг того, знал ли Трамп про мирный план и показали ли его Марку Рубио.

А министр армии США Дэниэл Дрисколл изначально собирался в Киев в рамках миссии по оценке военных потребностей и обсуждению сотрудничества в сфере производства БПЛА.

Косвенно это подтверждает издание Axios, которое сообщило, что киевских руководителей ознакомили с вариантом мирного плана по телефону за неделю до событий.

Так что и спешно сбежавший в разгар «Миндичгейта» секретарь СНБО Рустем Умеров, отправившийся в дипломатическое турне в Турцию, а оказавшийся в США, вероятно, «активизировал мирные переговоры» именно по просьбе Зеленского.

Симптоматично, что 21 ноября The Wall Street Journal сообщил о правках, внесенных украинской стороной в проект мирного плана. Вместо проверки всей международной помощи, которую получила Украина, по данным издания, в текст было внесено положение о полной амнистии для всех сторон за действия, совершенные во время войны.

Как теперь всюду пишет украинская «оппозиция», «по иронии судьбы и американцы, и русские ему помогли: мирный план Трампа привел в ужас Украину, ее союзников и даже американский истеблишмент, но неожиданно сыграл на руку Зеленскому».

Теперь он снова переключил внимание общества на привычное амплуа «спасителя нации», выгрызающего победу на внешнеполитическом фронте. Сражающегося за каждый пункт, объединяющего союзников в Европе.

Тем не менее разделение Зеленского на две ипостаси состоялось.

Дрисколл, от эффективности которого зависит его собственная карьера, озвучил американский ультиматум: либо начинается переговорный процесс, либо останавливается помощь от США и обмен разведданными. Можно «бороться» за лучшие условия мира, требовать невозможного, однако здесь от Украины уже практически ничего не зависит.

Постановка «мирные переговоры» неизбежно придет к тому, что было всегда: отказу России принимать украинские хотелки, а значит, отыгрывать эту роль долго не получится. Киеву поставили срок принятия решения до 27 ноября, Дня благодарения. Наличие Ермака в переговорной группе не изменит положения дел: на Западе он давно уже токсичная фигура, с которой никто вести разговоры не будет.

А внутри Украины никуда не делась работа НАБУ и САП, эта сюжетная линия еще не получила логического завершения, но дала четкий сигнал тем же силовикам: они будут саботировать распоряжения с Банковой.

В частности, это видно и по «кейсу САП» — никто прессовать антикоррупционного прокурора не будет.

Униженная фракция «слуг» начнет рассасываться — потеря контроля над парламентом неизбежна. То, что всех людей вокруг себя расставлял сам Зеленский (пусть где-то и руками Ермака), — очевидный факт. Как и то, что приватизация государственной власти привела к банальному воровству.

Глава ОП — символическая фигура, он просто обеспечивает шаткое психологическое равновесие «гаранта Конституции», а когда посыплется вся вертикаль — он ее не удержит. Подписание некого документа — точка отсчета: дальше или выборы через 100 дней и Зеленский уйдет, или его попытка не отдавать власть так же, как он сейчас не отдает друга.

А это будет означать, что снесут его силой.