Удар по Чернигову 19 августа, когда в городе проводился слёт украинских специалистов по БПЛА, вызвал ожесточение украинских военных в отношении не внешнего, но внутреннего врага. Неожиданно в центре внимания оказалась прозападная активистка, которую даже рассматривали как кандидата на пост министра обороны. Причина: именно она стала организатором мероприятия там, где не было возможности организовать какую-то защиту.

Иван Шилов ИА Регнум

Официально Министерство обороны России никак не прокомментировало удар.

Однако, как сообщил государственному агентству РИА «Новости» неназванный осведомлённый источник, ракетный удар действительно имел место. Его целью являлось место сбора специалистов Вооружённых сил Украины по боевым дронам. При этом сам он проводился под видом фестиваля «Люті пташки. Демо день» («Свирепые птички. Демонстрационный день»).

«В Чернигове было поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Это мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Сам удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими», — рассказал собеседник агентства. Он также предоставил РИА «Новости» снимок приглашения. На скриншоте из закрытой рассылки были видны рекомендации по посещению.

«Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму, чтобы избежать идентификации мероприятия как причастного к военной сфере», — гласила одна из них.

Там же отмечалось, что мероприятие имело закрытый характер, ведь на нём планировали представить чувствительную для обороноспособности Украины информацию — современные военные разработки, а большинство участников должны были быть действующими военнослужащими. Поэтому снимать или фотографировать их можно только с предварительного устного согласия, предупреждали организаторы.

То, что мероприятие в здании драмтеатра действительно имело военный характер, признают и местные СМИ. Тот же официально объявленный погибшим военнослужащий Дмитрий Маглыч был одним из участников этого мероприятия.

Свирепые птички

Проект «Люті пташки», проводивший мероприятие в Чернигове, основан фондом Dignitas Fund под руководством Любови Шипович. Последняя известна на Украине своими людоедскими заявлениями.

«Меня Гопко (бывший народный депутат Украины, активистка Анна Гопко — прим. автора) останавливала на той конференции, когда я сказала: «Нам нужно 140 миллионов фоток дохлой русни». А потом [я] остановилась: «Та не, они же ещё и размножаются», — говорила она, в частности, в одном из недавних интервью. Такие откровения оказались избыточны даже для западных соцсетей, и YouTube удалил это видео «за нарушение правил <…> в отношении дискриминационных высказываний».

Кадр из видео Любовь Шипович

Шипович оказалась одной из тех, кто также попал под удар в драмтеатре Чернигова. «Ненавидеть уже не получается. Тупо желание мести», — написала она на своей странице в соцсети, сообщив, что была одной из последних, спустившихся в убежище после объявления воздушной тревоги.

А вот жители Чернигова и остальной Украины, как выяснилось, ненавидят скорее таких, как Шипович — организаторов слёта. Ей самой даже не так досталось, как её соратнице и соосновательнице фонда Dignitas — Марии Берлинской. И она от лица организаторов слёта попыталась оправдываться. В своем посте Берлинская заявила, что все, кто не пренебрёг воздушной тревогой, спаслись, мероприятие было согласовано с местной властью, которая и предоставила место проведения, всех участников проверяла полиция.

Что же касается анонса, который заблаговременно разместили в открытом доступе, то конкретное место сообщили только проверенным участникам за «считанные часы до мероприятия». После удара организаторы стали сотрудничать с СБУ, предоставив все необходимые данные для оперативного расследования.

«До этого при согласовании с местной властью мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове», — отмечала Берлинская. Позже она дополнила свою запись, подчеркнув, что мероприятие «никакая не бизнес-выставка, а встреча инженеров, военных и волонтёров на тему военных технологий для фронта». Также Берлинская прокомментировала заявление горсовета Чернигова, ранее сообщившего, что этот орган власти не согласовывал проведение мероприятия. Берлинская указала, что организаторы общались не с городским советом, а с военно-гражданской администрацией.

Кадр из видео Мария Берлинская

Но скандал было не остановить. В комментарии пришли украинцы, весьма нелестно, а порой и вовсе нецензурно охарактеризовавшие организаторов. Такие комментарии можно обнаружить даже под давними роликами с Берлинской, никак не связанными с Черниговом. Видно, что в её лице украинский обыватель обрушивается на целый слой украинских активистов — «амбассадоров войны». Открыто критиковать их деятельность граждане еще не готовы, но Берлинская дала вполне легальный повод, подставив разрекламированное мероприятие под ракетный удар.

Примечательно, что свою долю критики Берлинская получила и от украинских военных. И удар по Чернигову здесь послужил лишь триггером.

«Гендерная генералка»

«Берлинская должна сесть. Если бы кто-то из обычных людей попробовал вытворить что-то такое, вас бы разорвали. Никогда в жизни вам бы не позволили провести подобное мероприятие во фронтовом городе. Никогда, и точка. Любой военный меня поймёт. Но это животное из привилегированной касты. Она поддерживает ЛГБТ, ты наша прелесть. Как пишут «соколовонайемщики» (отсылка к известным украинским журналистам — прим. ред.), ошиблась, с кем не бывает. Проехали. А вы все тихо сидите, ведь скажем, что вы все праворадикалы, фашисты. Нет. Так не будет. Берлинскую под суд», — написал в своём телеграм-канале одиозный украинский националист Иван Пилипчук, известный также как «Зализняк».

Другой неонацист — лидер запрещённой в РФ группировки С14 Евгений Карась также подверг Берлинскую жёсткой критике. Карась припомнил ей должность главы Института гендерных программ, но, главное, привел слова Берлинской из ее интервью по поводу аналогичной конференции по дронам в Харькове. Тогда она заявила, что организаторам «было важно показать», что им не страшно. «Я не боюсь! Я несокрушима!» Ты до военкомата, мразь, доберись, а не из Нью-Йорка в Киев на «форумы и кворумы специалистов», — не скрывает возмущения Карась.

По его мнению, у такого поведения Берлинской есть политическая подоплёка:

«Правда состоит в том, что это «турне» имело целью предвыборную агитацию. Гендерная генералка в грубом тоне рассказывает и поучает, как воевать. До войны не добралась. Вызывает презрение в кругах специалистов и военных. Но кто-то лоббирует хамку «поближе к корыту». То в министры она собралась, то в «турне знакомств с городами». В конце концов политическая карьера дуры привела к трагедии».

Кадр из видео Момент попадания ракеты в Чернигове

В другой записи в своём телеграм-канале Карась указал, что подобные слёты можно и нужно было проводить в другом месте.

«В ОГА прифронтовой области за 80 км от границы с РФ, вероятно, знали об аренде и подготовке локации человек сто служащих. Но нет, нельзя собрать специалистов в лесном санатории. Нельзя в Киеве, где сильное ПВО. Западная Украина тоже не подойдёт. Нужен пафос и престиж. В Чернигове, как и в «Ретровиле» (ТЦ в Киеве, в котором ВСУ прятали военную технику и который был поражён ударом — прим. автора) мы платим кровавую цену не только из-за войны, а и из-за местных швондеров», — заявил Карась.

До этого он призвал «поломать нос животному, которую ЛГБТ наметили в «министерки обороны», хотя она уже лет восемь видела войну только в твиттере и задолбала всех вокруг диванной экспертностью «нужно прекратить контрнаступление».

Кроме того, Карась распространил несколько рассказов военных, выставляющих Берлинскую не в лучшем свете. Так, один из бойцов ВСУ обвинял волонтёрку в том, что из-за личных антипатий к тем, кого она считала ультраправыми, Берлинская в своё время не поставила обещанные дроны им в подразделение, отчего эти бойцы погибли.

Секрет эффективности

И Берлинская, и Шипович действительно призывали к кардинальным реформам в минобороны. «Министерство обороны в том виде, в каком оно существует, нам не очень нужно», — говорила Шипович в упоминавшемся интервью. Берлинская также неоднократно критиковала украинское оборонное ведомство. В своей программной статье «Министерство поражения», вышедшей на «Украинской правде» за пять дней до удара по Чернигову, Берлинская призвала министра обороны Алексея Резникова уйти в отставку.

Что же до нового министра, что Берлинская подчеркнула: он не должен быть военным.

«Ставить военных на такие позиции неправильно в основе. Военные должны воевать: проводить разведку, анализировать информацию, понимать оперативную обстановку, планировать операции, готовить личный состав и технику. Министр должен обеспечить военным всё необходимое для ведения войны».

Но дело не только в гражданском характере должности. Тот же Резников — юрист, а первый министр обороны при Зеленском Андрей Загороднюк был бизнесменом и волонтером. Но Берлинской этого недостаточно. Она поставила вопрос ребром: может ли стать министром женщина? Конечно. «В десятках успешных стран министры обороны — именно женщины, и всё хорошо — армии обеспечены». Конечно, Берлинская делает дежурные оговорки, что главное не пол, а компетентность претендента на столь важный пост. Уже в постскриптуме к статье она указала, что сама не имеет политических амбиций и не претендует на какие-либо должности. Но тут же привела список своих интервью, «чтобы услышали и поверили, хотя бы сейчас».

Gustavo Valiente/Global Look Press Министр обороны Украины Алексей Резников

По иронии судьбы, эту статью у себя в телеграм-канале Берлинская прорекламировала утром 19 августа, призвав «распространить среди тех, кто хочет понимать реальную ситуацию». И даже после произошедшего в Чернигове ее продолжают ласкать украинские СМИ.

21 августа украинская редакция Forbes выпустила статью под названием «Мать дронов. Мария Берлинская создала самую большую на Украину экосистему по обучению аэроразведчиков. В чём секрет эффективности волонтёрки». В статье Берлинская предстаёт как «мастерица масштабирования» и «профи фандрайзинга». В предисловии редакция вспоминала произошедшее в Чернигове и указывала, что статья готовилась до этого. В самой же статье акцент делался на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Так что, похоже, что именно это главный секрет эффективности Берлинской и подобных ей «соросовских валькирий», наёмная активность которых уже начинает вызывать отторжение украинского общества в диапазоне от радикальных националистов, которых они оттесняют от рычагов влияния, до простых обывателей, которых они гонят на убой. И виновная, по сути, в гибели людей «мать дронов» так и останется одной из весомых публичных фигур на Украине.