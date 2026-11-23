Вступление в НАТО, американские (и не только) военные базы на территории Украины и европейские солдаты как «гарантия безопасности» снова вытащены Зеленским на свет божий.

ИА Регнум

На фоне очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию снова звучат почти те же требования, которые уже были обнародованы в начале 2025 года, после скандала в Овальном кабинете и первых миротворческих попыток администрации Трампа.

То есть условия, которые для России заведомо неприемлемы, а значит, способны превратиться в непреодолимое препятствие для переговорного процесса.

Особенно разошёлся Зеленский, когда по итогам берлинского собрания так называемой «коалиции желающих» решил публично объяснить американцам, что они, оказывается, неправильно понимают собственные обязательства в рамках НАТО.

«Я не уверен, что у нас одинаковое понимание статьи пятой. Потому что для меня это означает, что на нашей территории будут действовать вооружённые силы партнёров. Поэтому мой вопрос: а как насчёт американских солдат? Мы были бы рады, если бы у нас были американские базы, как на Ближнем Востоке. Они же, кстати, тоже не в НАТО», — заявил глава киевского режима.

Замечательная, конечно, наглость, особенно если вспомнить, насколько критически Киев зависит от американцев.

Однако Зеленский, похоже, продолжает считать нынешнюю администрацию Белого дома временщиками, с которыми можно разговаривать как угодно, рассчитывая на помощь европейских покровителей и изменение политической конфигурации в Вашингтоне.

За всей этой «дипломатией в прямом эфире» теряется обстоятельство куда более существенное, чем очередная порция хамства в адрес американских партнёров. А именно то, что такие условия не могут быть приемлемыми для самой Украины.

В первую и главную очередь.

Статья 17 Конституции страны совершенно недвусмысленно сообщает: «На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз». То есть существует прямой запрет в первом разделе Основного закона, изменение которого требует специальной процедуры с обязательным всеукраинским референдумом.

Поправки 2019 года, которыми закрепили «стратегический курс на вступление в НАТО», находятся в преамбуле, а не в статьях, и этого запрета никоим образом не отменили.

Разумеется, существует юридическая разница между временным присутствием иностранных инструкторов, проведением совместных учений и созданием постоянных американских военных баз по образцу ближневосточных. Но Зеленский говорит именно о последнем, причём апеллирует к украинскому обществу, которому нужны якобы ясные гарантии безопасности.

Но спросить это самое общество, согласно ли оно на фактический пересмотр одного из фундаментальных положений Конституции, никто почему-то не собирается.

А самое интересное, что речь идёт не просто об очередной конституционной коллизии. Вся затея находится в принципиальном противоречии с теми политико-правовыми основаниями, на которых вообще начинала строиться независимая украинская государственность.

Здесь стоит вернуться на три с лишним десятилетия назад, чтобы понять, насколько далеко Киев ушёл от собственных первоначальных деклараций.

16 июля 1990 года Верховный Совет ещё советской Украины принимает Декларацию о государственном суверенитете, в девятом разделе которой совершенно определённо записано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своём намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках и придерживается трёх неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».

Здесь сторонники евроатлантической интеграции обычно цепляются за слово «намерение», пытаясь представить нейтралитет чем-то необязательным и совершенно случайным.

Однако стоит напомнить этим знатокам истории, что в июле 1990 года Украинская ССР ещё находилась в составе Советского Союза, а Организация Варшавского договора продолжала существовать вплоть до 1 июля 1991-го. Соответственно, юридически провозгласить уже состоявшийся нейтралитет республика попросту не могла, поскольку речь шла о будущем самостоятельном государстве.

Впоследствии Киев последовательно от этого ориентира отходил, временами возвращаясь к нему исключительно под давлением обстоятельств. В 2010 году при Януковиче законодательно закрепили внеблоковый статус, но уже в декабре 2014 года, после государственного переворота и начала вооружённого конфликта в Донбассе, от него отказались.

В 2019 году курс на НАТО, как уже упомянуто, ввели в преамбулу Конституции. И за всей новой политикой стояла вполне конкретная военно-стратегическая проблематика.

21 апреля 2010 года Россия и Украина подписали Харьковские соглашения, продлевавшие пребывание российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года. Однако уже в июле 2013 года Арсений Яценюк, один из будущих руководителей постмайданной Украины, публично требовал, чтобы в Севастополе находились исключительно украинские военно-морские силы.

То есть вопрос вытеснения российского флота из Крыма поднимался будущими выгодоприобретателями Майдана ещё до самого Майдана. И когда 18 марта 2014 года Владимир Путин говорил, что не представляет, как россияне будут ездить в Севастополь в гости к натовским морякам, речь шла о вполне конкретных стратегических опасениях.

Дальнейшие события показали, насколько серьёзно развивалось военно-морское сотрудничество Киева с западными государствами.

Уже 25 июля 2017 года американские военные строители приступили к сооружению оперативного центра украинских ВМС в Очакове, де-юре предназначенного в том числе для обеспечения международных военных учений. В октябре 2020 года появились договорённости с Великобританией о кредитовании примерно на 1,25 млрд фунтов строительства ракетных катеров и развития военно-морской инфраструктуры.

И очаковская база в перспективе этого сотрудничества фигурировала как ключевая. Но кроме нее, в совместных проектах и планах фигурировали базы (де-факто натовские) в Мариуполе, Бердянске, Белгород-Днестровском и Измаиле.

При этом формально речь шла об украинских объектах, а не о британских или американских базах. Но только на бумаге. Потому что после 2014 года проходила постепенная интеграция ВСУ в натовскую систему подготовки, вооружения, планирования и обеспечения военных операций.

Украина ещё не являлась членом НАТО, однако её вооружённые силы всё теснее встраивались в западную военную инфраструктуру. Именно этот процесс в России рассматривали как нарастающую угрозу собственной безопасности задолго до нынешних откровений Зеленского об американских базах.

Теперь, спустя годы, европейские столицы и Киев предлагают уже окончательно закрепить иностранное военное присутствие на украинской территории, причём под разговоры о мирном урегулировании и гарантиях безопасности.

Более того, некоторые элементы этой конструкции фактически существуют уже сегодня. Французская Le Monde 16 ноября сообщила о военной миссии Volia, действующей на Украине, предположительно, с лета 2026 года.

А уже 17 ноября глава французского МИД Жан-Ноэль Барро подтвердил присутствие французского военного персонала, занятого подготовкой украинских военнослужащих и техническим обслуживанием вооружений. При этом министр специально подчеркнул, что Франция не является участником боевых действий и не намерена им становиться.

Официально речь идёт об инструкторах и технических специалистах, однако логика постепенного расширения западного военного присутствия допускает куда более серьёзные формы вовлечения.

Вплоть до работы штабных специалистов, оперативного планирования и непосредственного участия в управлении военными операциями. И на этом фоне «коалиция желающих» продолжает обсуждать «размещение многонационального контингента после прекращения огня».

Но ведь именно против такого развития событий Россия последовательно выступает на протяжении многих лет.

Ещё 17 декабря 2021 года были опубликованы проекты наших соглашений о гарантиях безопасности с Соединёнными Штатами и НАТО, предусматривавшие отказ от дальнейшего расширения НАТО, включая Украину, и ограничение военной деятельности альянса на её территории. Позднее, в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года, обсуждались постоянный нейтральный статус Украины, отсутствие иностранных военных баз и контингентов, а также система международных гарантий безопасности.

Статус нейтральной страны сам по себе означает необходимость международных гарантий, взаимных обязательств, контроля над вооружениями и механизмов предотвращения конфликтов. А гарантии безопасности в таком случае предоставляются не только Украине, но и России, и европейским государствам.

Однако сама эта логика практически исчезла из европейской и украинской политической дискуссии.

Первоначальная основа добрососедских отношений Украины и России предполагала подход, при котором безопасность обеспечивалась невступлением в противостоящие друг другу военные блоки. И сегодня вопрос заключается в том, возможно ли вообще построить устойчивый мир, продолжая лелеять мечту о превращении этой территории в пространство непосредственного военного противостояния России и Запада.