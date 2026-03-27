«Слив» Зеленским информации о переговорах с США не остается без внимания.

ИА Регнум

В минувшую среду, 25 марта, он дал интервью агентству Reuters, в котором сообщил, что гарантии безопасности США могут быть даны Украине при условии передачи всей восточной части Донбасса России.

«К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону… Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — заявил Зеленский и далее начал рассуждать о возможных угрозах для Европы, если такое решение будет принято.

Однако стратегия усиления давления проявилась не в этом, а в ответном ходе Трампа, которому поведение киевского визави явно не понравилось.

Уже через два дня он обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы. Глава Белого дома опубликовал статью издания Just The News, где говорится, что Украина в 2022 году перевела сотни миллионов долларов на финансирование предвыборной кампании его главного оппонента, Джо Байдена.

«США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Байдена», — написал Трамп на своей странице в социальной сети.

В статье же, на которую ссылается американский президент, сообщается о том, что выделенные через USAID деньги, предназначенные для развития неких проектов в области энергетики, отправлялись обратно. То есть проводилось скрытое финансирование кампании Байдена.

«Правительство Украины и неуказанные сотрудники правительства США через USAID в Киеве, как сообщается, разработали план, который предусматривал выделение сотен миллионов долларов налогоплательщиков США на финансирование инфраструктурного проекта для Украины, который должен был использоваться в качестве прикрытия для направления примерно 90% средств, выделенных Национальному комитету Демократической партии, на финансирование предвыборной кампании Джо Байдена», — говорится в рассекреченном резюме перехваченных сообщений.

И узнала это совершенно случайно директор национальной разведки Тулси Габбард. Якобы сообщения об интересной схеме были перехвачены в конце 2022 года американскими разведывательными агентствами, однако официальные лица, ознакомившиеся с файлами, не проявили должного интереса к расследованию столь вопиющего явления.

Так что Габбард попросила сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) изучить документы, чтобы выяснить, действительно ли заговор был успешен и следует ли передать дело в ФБР для возбуждения уголовного дела.

При этом в перехваченных сообщениях как возможные получатели денег упоминались два американских субподрядчика. Их имена содержатся в засекреченных исходных данных, но были удалены из рассекреченного отчета, полученного изданием Just the News, принадлежащего известному американскому журналисту-расследователю и политическому комментатору Джону Ф. Соломону.

И то, что информация попала именно в его «беспартийное новостное медиа», совершенно неслучайно. Соломон известен не только своей поддержкой Трампа, но и тем, что раньше уже работал с украинской тематикой.

В апреле 2019 года издание The Hill опубликовало две его статьи о сотрудничестве американских демократов во главе с Байденом с украинскими чиновниками — все эти истории с долей Хантера Байдена в газодобывающей компании Burisma, вмешательством в выборы в США в первый раз (когда после публикации в Киеве компромата под удар попал политтехнолог Трампа Пол Манафорт) и масштабными коррупционными схемами.

Статьи и комментарии Соломона потом подсвечивал телеканал Fox News, который Трамп использует как основной источник информации и платформу для общения.

Несмотря на то, что многие ожидали мести нынешнего хозяина Белого дома за неприятности, которые ему доставила Украина еще до Зеленского, удары последовали только точечные.

И в полную силу они были нанесены только тогда, когда понадобилось надавить на нынешнюю власть — именно этим, как подробно рассказывало ИА Регнум, объяснялась масштабная атака созданных американцами антикоррупционных органов Украины против окружения Зеленского.

Следствием работы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры стала отставка главы офиса президента Андрея Ермака, бегство за границу ближайшего соратника и «кошелька» Зеленского Тимура Миндича, выбивание с руководящих позиций его людей и взятие под негласный контроль изрядной части Верховной рады.

Как мы и прогнозировали, следующему в цепочке должно было «прилететь» самому «лидеру нации». И вот появился открытый намёк на такой прилёт.

Оказывается, когда Зеленский мужественно сидел в бункере, «защищая Киев», у него всегда находилось время для организации денежных схем с вашингтонской администрацией.

Как следует из отчета Госдепартамента США, Украина тогда была лидером среди получателей помощи США по линии Агентства по международному развитию. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, и общий размер этой помощи в $40 млрд по линии всех министерств и ведомств был согласован конгрессом США именно в 2022 г.

USAID стало главным распорядителем этой помощи, выделив в 2022 г. $9 млрд, в 2023 г. — $16 млрд, а в 2024-м — $5,4 млрд. В числе программ, под которые лились деньги, была, например, «Инициатива по укреплению уверенности Украины» (UCBI). Уже в феврале 2022 года были подписаны новые контракты, направленные в том числе на поддержку критической инфраструктуры — то есть на те самые инфраструктурные проекты.

Утвердить программу, выделить бюджет, обеспечить проводку денег, а потом отменить программу — дело довольно простое, особенно на фоне того информационного безумия, которое творилось в указанное время. Это и называется «воровать под шумок».

И теперь издание Соломона констатирует:

«Раскрытие информации о предполагаемых попытках Украины помочь предвыборной кампании Байдена в 2024 году произошло в непростое для президента Украины Владимира Зеленского время, который тесно сотрудничал с посланниками президента Дональда Трампа над разработкой мирного плана».

То есть вот так неожиданно совпало с моментом, когда «тесно сотрудничающий» Зеленский открыто заявляет, что ни на какие уступки идти не собирается и будет воевать до конца каденции Трампа. Поскольку осенью ожидается помощь от тех самых ребят, которым в 2022 году он перебрасывал «откаты» с помощи USAID.

Теперь остается понять, налетит ли эта киевская коса на увесистый республиканский камень.

Информационный фон вокруг Украины в США резко накаляется. На фоне осложнений на Ближнем Востоке администрация Трампа заинтересована в быстром внешнеполитическом решении по Украине, и, по всей видимости, наиболее простой способ его достичь — это усилить давление именно на Киев.

Дополнительным уязвимым элементом остаётся и внутренний политический контекст: «токсичный шлейф» Ермака и Миндича продолжает преследовать Зеленского, влияя на восприятие украинской власти как внутри страны, так и среди части западных элит.

В совокупности это формирует ситуацию, при которой переговорная позиция Украины ослабляется: давление извне усиливается, а пространство для манёвра — сужается. Вся стратегия Киева строится на том, что американцы поддержку (которая выражается нефинансовыми способами) не прекратят ни при каких обстоятельствах, а Европа даст денег на продолжение войны.

А Штатам при желании поломать эту стратегию весьма просто.