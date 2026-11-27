Россия переходит от разработки собственных нейросетей к их массовому внедрению. Искусственный интеллект будет проектировать промышленное оборудование, помогать ученым в лабораториях и даже заключать сделки от имени предприятий. Под эти задачи предстоит строить центры обработки данных при электростанциях, менять законодательство и готовить специалистов уже со школьной скамьи.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарной сессии международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

Такой курс обозначил Владимир Путин 26 ноября на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которую президент России посетил вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Президент поручил обновить национальную стратегию развития ИИ до 2036 года.

Благодаря многолетней политике Путина Россия входит в число немногих стран мира, располагающих собственными нейросетевыми моделями. Это позволяет ей развивать передовые технологии, не попадая в зависимость от иностранных разработчиков.

Время — вперед!

«Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — так еще в 2017 году президент говорил о перспективах развития искусственного интеллекта на открытом уроке для школьников в Ярославле.

В октябре 2019-го Путин утвердил Национальную стратегию развития ИИ. К работе подключились крупнейшие компании с госучастием, вузы и научные институты. Была создана система поддержки разработчиков и исследовательских команд.

Сегодня в России создают самые разные продукты на основе искусственного интеллекта — от голосовых помощников до сложных систем, в которых несколько нейросетей работают сообща. Наши специалисты самостоятельно разрабатывают и обучают модели ИИ, используя отечественные вычислительные мощности.

Как отметил Путин, российские специалисты успешно конкурируют с зарубежными коллегами, хотя в ряде стран на развитие ИИ тратят гораздо больше средств. Пока большинство государств пользуется иностранными разработками, Россия сама экспортирует технологии, предлагает партнерам по евразийской интеграции свои модели и методы их обучения.

Однако одного лишь обладания передовыми технологиями сегодня уже недостаточно.

«Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения. Надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу», — заявил президент.

От разработок к производству

«Будем стремиться к тому, чтобы внедрение искусственного интеллекта в России становилось всё более массовым, охватывало все сферы экономики и жизни людей», — сказал Путин.

Президент поставил перед правительством задачу: упростить законодательство и создать условия, при которых бизнесу будет выгодно вкладывать деньги в отечественные разработки.

В первую очередь возможности ИИ предстоит использовать в научных исследованиях и для создания новых промышленных технологий.

«В том числе с помощью агентных систем нужно формировать в полном смысле слова цифровые конструкторские бюро и научные лаборатории и на их основе создавать принципиально новые продукты. Такие подходы уже отработаны, нужно быстрее внедрять их в науку и производство», — отметил Путин.

Развитие ИИ потребует серьезных вложений в энергетику. Для обучения нейросетей нужны огромные вычислительные мощности, а значит, новые центры обработки данных, модернизация электросетей и увеличение производства электроэнергии.

Путин предложил ускорить строительство центров обработки данных за счет партнерства государства и частников и размещать их вблизи действующих электростанций. Одним из главных преимуществ России в области ИИ президент назвал развитую атомную энергетику.

Свои технологии — свои правила

Доступ россиян к современным технологиям не должен зависеть от решений и капризов западных корпораций. Уход иностранных компаний с российского рынка — наглядный пример того, насколько уязвимы предприятия, которые полагаются на зарубежное программное обеспечение.

Путин подчеркнул:

«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще всё перестает работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Всё это, вы понимаете, с чем связано: в определенный момент времени наши партнеры просто уехали, и всё, и предприятия оставили в непростой ситуации. А мир усложняется, технологии искусственного интеллекта становятся всё более и более эффективными, без них скоро жить станет невозможно».

Государство будет всесторонне поддерживать создание и внедрение российских нейросетей. Президент предложил предусмотреть в мобильных операционных системах, действующих в России, «окно выбора», чтобы владельцы смартфонов могли самостоятельно решать, какой моделью ИИ — отечественной или зарубежной — пользоваться.

Глава государства обратил внимание на распространенную практику: сотрудники предприятий и госучреждений уже пользуются нейросетями в работе, даже если официально их организации еще не внедрили такие технологии.

Таким образом, в распоряжении зарубежных компаний могут оказаться персональные данные российских граждан, коммерческая тайна и другая конфиденциальная информация.

Есть и другая проблема — использование искусственного интеллекта преступниками. По словам президента, специалисты уже назвали октябрь 2026 года «черным октябрем» из-за резкого роста числа кибератак с применением ИИ.

«Нужно выстроить эффективную защиту государства, нашей критической инфраструктуры, граждан, бизнеса. При этом не вводить избыточные запреты, не пытаться блокировать технологию — очевидно, что этого просто невозможно сделать, — нужно поддержать развитие искусственного интеллекта в интересах России», — подчеркнул Путин.

Правила применения ИИ (в том числе правила использования автономным агентных систем) государство будет вырабатывать совместно с предпринимателями, экспертами и общественностью.

Машина не заменит учителя

Автономные системы, отметил Путин, уже заменяют сотрудников младшего звена, а вскоре смогут взять на себя и часть работы специалистов среднего звена. При этом будут востребованы люди, способные управлять целыми командами ИИ-агентов.

Президент поставил задачу адаптировать учебные программы к новым условиям. Вопросу подготовки кадров он предложил посвятить декабрьское заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Подчеркну: искусственный интеллект призван работать на личностное развитие человека, чтобы взаимодействие с машиной не приводило к интеллектуальному угасанию, а напротив, по максимуму раскрывало талант каждого конкретного человека», — заявил глава государства.

Предстоит заново ответить на вопросы о том, чему, зачем и как учить детей. В основу новых образовательных программ должно лечь развитие самостоятельного мышления, умения ставить вопросы, критически оценивать информацию и аргументировать собственную позицию.

При этом роль учителя будет только возрастать. Путин предложил российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта подумать о награждении педагогов, чьи воспитанники добиваются выдающихся успехов в области ИИ и других передовых технологий.

Суверенитет мышления

Серьезную проблему для России представляет идеологическая предвзятость зарубежных нейросетей. От того, на каких материалах обучен искусственный интеллект, зависит и то, какие представления об истории, культуре и обществе он будет формировать у своих пользователей.

Поэтому отечественные нейросети должны создаваться с учетом национальных интересов и ценностей России.

«Если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно «подсказывает» эти самые ценности миллионам пользователей, миллионам людей, формирует их сознание и ценностный код», — предупредил Путин.

Работа по сохранению культурного наследия в цифровой среде уже ведется. Например, «Яндекс» оцифровывает документы российских архивов и библиотек, занимается сохранением языков малочисленных народов России.

Президент поставил перед органами власти, научными и культурными учреждениями задачу ускорить оцифровку достоверных данных для обучения отечественных нейросетей.

«Я хочу еще раз обратиться к деятелям культуры, науки, искусства в широком смысле слова: вы же всю жизнь свою тратите на эту работу, вы этим увлечены, то, что вы делаете, — достояние нашего народа. Это ваша жизнь. Ни в коем случае не позвольте никому размыть эти ценности», — подчеркнул Путин.

При этом президент вновь отметил, что ученые, инженеры и люди творческих профессий уже не могут игнорировать развитие ИИ, с которым чем дальше, тем более тесно придется работать.

«Повторяю еще раз: в сегодняшних условиях это очень важно, — обратился Путин. — У современных технологий искусственного интеллекта нет границ. И, чтобы нам сохранить свою идентичность, и более того — не просто сохранить свою идентичность, но и доказывать преимущество наших ценностных ориентиров, — безусловно, нужно быть в тренде, надо работать со специалистами».

Новое поколение разработчиков

По завершении ключевого события конференции — пленарного заседания — президенты Путин и Токаев встретились с молодыми разработчиками из России, Казахстана и Индии. Среди участников встречи были победители международных олимпиад по искусственному интеллекту и робототехнике.

Как рассказал тренер российской сборной Александр Гущин, наши ребята уже три года занимают первое место в мире по числу золотых медалей Международной олимпиады по искусственному интеллекту.

Абсолютный победитель олимпиады 2026 года, 17-летний петербуржец Артём Горохов, начал заниматься машинным обучением еще в школе. Сейчас он проходит стажировку в Сбербанке и самостоятельно разрабатывает образовательную платформу.

Президенты также поддержали прозвучавшее на встрече предложение об организации взаимных стажировок молодых российских и казахстанских специалистов.

Когда в 2017 году Путин говорил с ярославскими школьниками о значении искусственного интеллекта, нынешние победители международных олимпиад учились в младших классах. За эти годы Россия создала собственную школу разработчиков ИИ и вошла в число стран, способных самостоятельно развивать эту технологию.

Теперь задача, которую ставит Путин, — добиться, чтобы достижения российских ученых и инженеров определяли будущее отечественной экономики, а ход технологических преобразований в нашей стране зависел от решений, принимаемых в России, а не за ее пределами.