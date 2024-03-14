Материалы с тегом «Искусственный интеллект (ИИ)»
Боррель рассмотрел в конфликте на Украине признаки «звёздных войн»
Конфликт на Украине приобрёл черты «звёздных войн». Такое мнение высказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE. По словам главы евродипломатии, в ходе боевых действий увеличилась роль искусственного...
новость часа
14 марта 2024
Маск рассказал, когда ИИ станет умнее любого человека
Искусственный интеллект (ИИ), по всей видимости, к 2029 году может стать умнее всего человечества, считает американский предприниматель Илон Маск. Таким образом он прокомментировал позицию американского футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что уровень развития ИИ будет сопоставим с...
13 марта 2024
Россия вошла в десятку стран-лидеров по внедрению искусственного интеллекта
Россия входит в десятку стран, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил 13 марта на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» отраслевого Дня ИИ на выставке «Россия». «Россия по...
13 марта 2024
Специалист рассказал, как и для чего мошенники заполучают голоса жертв
Злоумышленники стремятся завладеть оригиналами голосов людей, чтобы при помощи технологий генерировать просьбы к их родственникам для незаконного получения денег. Об этом 11 марта ИА Регнум заявил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов. По его...
11 марта 2024
Студентов вузов призвали подавать заявки на премию «Гравитация»
Продолжается приём заявок на Международную университетскую премию в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». Претендовать на получение премии могут команды российских вузов и других организаций. Вручение состоится 31 мая 2024 года. Организаторами премии выступили...
5 марта 2024
На обложке Playboy впервые появилась созданная нейросетью модель
Мексиканская версия журнала Playboy впервые опубликовала на обложке сгенерированную нейросетью модель. Об этом стало известно 4 марта. У созданной искусственным интеллектом Саманты Эверли — светлые волосы и голубые глаза. На страницу «модели» в соцсетях подписаны 120 тыс. пользователей. «Для меня...
4 марта 2024
Путин утвердил обновлённую стратегию развития искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин сообщил, что утвердил обновлённую стратегию развития искусственного интеллекта. Глава государства заявил об этом 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Президент уточнил, что алгоритмы искусственного интеллекта — это важный элемент цифровых...
29 февраля 2024
VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах
VK намерен применить искусственный интеллект в своих сервисах. Так, новые возможности с использованием ИИ уже появились в Почте, Облаке, Заметках и Календаре Mail.ru. Об этом ИА Регнум рассказали в компании. Бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности...
26 февраля 2024
В России появился первый учебник «Цифровое право» для студентов
Презентация учебника «Цифровое право» для студентов состоялась в Москве 22 февраля, сообщило агентство РАПСИ. Это первый в России учебник по цифровому праву, который издан АНО «Белый Интернет» совместно с вузом МГИМО. В его создании принимали участие 24 автора, из них 10 докторов юридических наук...
22 февраля 2024
СМИ сообщили о тайном визите Илона Маска в Белый дом осенью 2023 года
Американский бизнесмен Илон Маск осенью 2023 года тайно посещал Белый дом для обсуждения с чиновниками администрации США вопросов искусственного интеллекта (ИИ), 21 февраля сообщил телеканал NBC News. По данным журналистов, его визит состоялся 13 сентября. Телеканал уточнил, что, согласно записям о...
новость часа
22 февраля 2024
Боррель рассказал, что определит победу в конфликте на Украине
Победу в боевых действиях на Украине определят беспилотники и эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя, заявил 18 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. «Технологии определяют с невероятной скоростью результат войны. Я был...
18 февраля 2024
В Москве ИИ научат выявлять заболевания головного мозга
Первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга, включающий результаты 800 исследований, создали в Москве. Он поможет разработчикам тестировать нейросети для определения признаков внутричерепного кровоизлияния, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития...
16 февраля 2024
Собянин: медики со всей России получили доступ к московским ИИ-сервисам
Москва открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медицинских организаций из российских регионов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «По поручению президента Владимира Путина приняли решение о том, что Москва будет делиться технологиями компьютерного...
16 февраля 2024
France 24 опроверг выход в эфир сюжета о подготовке покушения на Макрона
Телеканал France 24 не подтвердил трансляцию в эфире сюжета об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев из-за предполагаемого покушения на него. «Этот сюжет никогда не транслировался нами, и наши журналисты никогда не выступали с такими утверждениями. Это видео было создано с...
14 февраля 2024
Специалист рассказал о слежке корпораций за сотрудниками с помощью ИИ
На фоне развития информационных технологий, искусственного интеллекта людям необходимо научиться правильно «выращивать» свою «цифровую тень». Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал специалист по информационной безопасности Олег Седов, комментируя информацию о том, что в США крупный бизнес...
14 февраля 2024
Путин нашёл ошибку в работе ИИ при постановке диагноза
Президенту России Владимир Путин посетил московский Центр диагностики и телемедицины, где главе государства показали, как искусственный интеллект ставит диагноз. Российскому лидера рассказали, что на сегодняшний день все рентгенологи столицы работают в единой системе. К хранилищу центра подключены...
14 февраля 2024
Путин рассказал, какие угрозы несут генетика и искусственный интеллект
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и генетические исследования несут человечеству множество угроз, заявил президент России Владимир Путин в интервью, опубликованном на сайте американского журналиста Такера Карлсона. Глава государства указал на попытки создать специальных людей. «У человечества...
9 февраля 2024
День цифровой экономики состоялся в рамках выставки-форума «Россия»
День цифровой экономики состоялся 6 февраля в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме «Россия». Главным мероприятием деловой программы стала пленарная сессия, посвященная достижениям отечественной цифровой экономики, сообщили в пресс-службе выставки. В мероприятии...
6 февраля 2024
Мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ
Московские производители упрощают рабочий процесс и снижают расходы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 6 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. «Упростить рабочие процессы и сократить затраты: нейросети стали незаменимыми помощниками на столичных предприятиях»...
6 февраля 2024
Huawei замедлила производство смартфонов ради чипов для ИИ
Китайская компания Huawei выбрала приоритетным направлением в наращивании производства чипы для искусственного интеллекта, замедлив выпуск смартфонов Mate 60, сообщило 5 февраля агентство Reuters. Об этом сообщили три источника, знакомых с ситуацией. По их сведениям, растущий спрос на чипы...
6 февраля 2024