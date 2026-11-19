19 ноября в китайском Шэньчжэне впервые в истории состоялись трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и США. Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп приняли совместную декларацию о мире, договорились продолжать диалог по снижению ядерных рисков и выступили за реформу ООН.

Kremlin Pooll/Global Look Press

Саммит, проведенный по инициативе российского президента, стал крупным дипломатическим успехом Москвы. Россия утвердила свое место среди держав, определяющих будущее мировой политики.

Переговоры прошли на полях форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Встреча продолжалась около полутора часов.

Три мировых силы за одним столом

Подготовка саммита потребовала нескольких месяцев дипломатической работы. В октябре Путин предложил Трампу провести встречу с участием Си Цзиньпина. После согласования с китайской и американской сторонами удалось договориться о переговорах в Шэньчжэне.

Накануне саммита российский президент отдельно встретился с председателем КНР, а утром 19 ноября провел переговоры с Трампом. После этого руководители трех стран собрались вместе.

Хотя Россия, Китай и США неоднократно участвовали в международных саммитах, их лидеры никогда не встречались именно в таком формате для отдельного обсуждения мировых проблем.

За встречей пристально следила международная пресса. Журналисты обсуждали каждое рукопожатие, каждый жест Путина, Си и Трампа.

Внимание было вполне объяснимым: впервые руководители трех крупнейших мировых держав собрались вместе, чтобы обсудить вопросы международной безопасности и будущее мирового порядка.

Историческое значение встречи признал и Дональд Трамп.

«Я уверен, что мы войдем в историю. Мы уже многое обсудили, нам еще предстоит много обсуждений. Мы — лидеры крупнейших стран мира. Мы обязаны вести глубокий, уважительный диалог в интересах не только наших стран, но и нашей планеты», — заявил американский президент.

Для сторонников однополярного мироустройства саммит стал неприятным свидетельством перемен. Вашингтон больше не может рассчитывать, что остальные великие державы будут принимать установленный им порядок как нечто само собой разумеющееся. Теперь американскому руководству приходится обсуждать будущее международной безопасности с Москвой и Пекином.

Цель — совместное развитие

Путин предложил участникам широкую повестку: урегулирование региональных конфликтов, борьбу с международным терроризмом и транснациональной преступностью, развитие экономических связей, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

Обсуждался и украинский конфликт. Эту тему Путин также затронул накануне в разговоре с Си, а утром 19 ноября подробно обсудил с Трампом по инициативе американской стороны.

Российский президент призвал участников исходить из общих интересов и взаимного уважения.

Президент России подчеркнул:

«У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности — это международный терроризм, транснациональная организованная преступность и так далее. Со своей стороны убежден, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов».

Эти принципы стороны закрепили в итоговой декларации. Россия, Китай и США договорились совместно работать над укреплением международной безопасности и сохранением стратегической стабильности.

После нескольких лет обострения международных конфликтов и разрушения прежних механизмов сотрудничества Москва, Пекин и Вашингтон выразили готовность совместно заниматься проблемами, от которых зависит безопасность человечества.

Путину удалось настоять на прямом разговоре о будущем мира с руководителями государств, обладающих достаточным политическим влиянием, чтобы принимать решения и отвечать за их исполнение.

Разговор на равных

Попытки Запада изолировать Россию не помешали ее президенту стать инициатором крупнейшего международного саммита. В Шэньчжэне Москва участвовала в обсуждении будущего мира.

Для Путина статус великой державы неотделим от ответственности за международную безопасность. Российский президент напомнил, что три страны сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и создании послевоенной системы международных отношений.

«Три наши государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное — совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — подчеркнул Путин.

Россия, Китай и США стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций. Все три державы обладают постоянными местами в Совете Безопасности ООН.

«Поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая устав ООН и закрепленные в нем принципы», — сказал глава российского государства.

К исторической ответственности трех стран обратился и Си Цзиньпин. Китайский лидер вспомнил совместную борьбу против фашизма и призвал Россию, Китай и США показывать другим государствам пример ответственного сотрудничества.

Переговоры подтвердили положение России среди ведущих мировых держав. Несмотря на многолетнее политическое и экономическое давление, Москва сохранила возможность влиять на решения, от которых зависит международная безопасность. А Путин вновь продемонстрировал готовность брать на себя ответственность за судьбу мира, не ограничиваясь решением текущих задач.

Москва, Пекин и Вашингтон согласились менять систему международных отношений

Одним из важнейших итогов саммита стало согласие трех держав с необходимостью реформирования ООН.

Россия давно настаивает на укреплении международных институтов, которые должны обеспечивать безопасность всех государств. Путин неоднократно призывал отказаться от практики, при которой отдельные страны пытаются диктовать остальным собственные правила.

Теперь необходимость перемен признали Китай и Соединенные Штаты. В совместной декларации главы государств выступили за реформирование ООН, чтобы организация могла эффективнее реагировать на международные угрозы и выполнять свою главную задачу — поддерживать мир и безопасность.

Согласие участников особо существенно с учетом их положения в Совбезе ООН.

Москва, Пекин и Вашингтон располагают постоянными местами и правом вето. Без их согласия невозможно провести наиболее серьезные изменения в работе главного органа ООН, отвечающего за международную безопасность.

Документ затрагивает и другие вопросы. Россия, Китай и США подтвердили важность стабильных поставок энергоресурсов и заявили о намерении увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо других стран.

Отдельные положения соглашения касаются деятельности Международного уголовного суда и аналогичных структур. Три державы согласились с тем, что подобные организации не должны злоупотреблять своими полномочиями, а иммунитеты официальных представителей государств необходимо соблюдать.

Мир уже не на грани катастрофы

Одной из главных тем переговоров стала угроза ядерной войны. Россия и США обладают крупнейшими ядерными арсеналами в мире, Китай занимает третье место. При этом договоренностей, сдерживающих гонку вооружений, становится всё меньше.

Последний российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III — прекратил действие 5 февраля 2026 года.

С этого момента ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона впервые за многие десятилетия не ограничены действующим двусторонним договором.

В Шэньчжэне удалось добиться принципиального согласия по ядерному вопросу. В итоговой декларации лидеры России, Китая и США подтвердили, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Кроме того, стороны договорились продолжать диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Важность достигнутых договоренностей подчеркнул и Трамп. Американский президент признал, что без сотрудничества Москвы, Пекина и Вашингтона остановить распространение ядерного оружия едва ли удастся.

Новое соглашение о разоружении в Шэньчжэне пока не заключили. И всё же Путину удалось добиться главного: три ядерные державы согласились сообща искать пути снижения военной угрозы. После долгих лет нараставшего противостояния это серьезный шаг к тому, чтобы отвести мир от опасности ядерной войны.

Полуторачасовая встреча не могла устранить все противоречия между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Но ее политический результат уже очевиден, ведь все попытки изолировать Россию провалились. Более того, именно российский президент выступил инициатором переговоров, на которых обсуждались важнейшие вопросы мировой безопасности.

Шэньчжэньский саммит может стать началом новой эпохи, когда великим державам придется договариваться друг с другом, забыв о временах, когда приходилось оглядываться на некий центр силы. И первый шаг к такому миропорядку сделан по инициативе Москвы.