Скандальная история разворачивается в Латвии. Купленные за 255 млн евро у чешской «Шкоды» пассажирские электрички сломались на морозе, их пришлось временно снять с железнодорожных линий. В то же время советские тепловозы добросовестно прослужили Латвии несколько десятков лет.

Иван Шилов ИА Регнум

Идет разбор полетов — как так получилось и кто решил потратить деньги латвийского и европейского налогоплательщика на некачественную продукцию?

Грызня за контракты

Эта эпическая история началась ещё в 2009 году. В Латвии в течение 15 лет пытаются осуществить электрификацию своих железных дорог, по которым бегали советские тепловозы. Казалось бы, карты сами идут в руки, ведь более половины расходов на этот проект согласился оплатить Евросоюз из своих структурных фондов.

Тогда, много лет назад провели первый конкурс среди претендентов на поставку. В нем участвовали испанское предприятие CAF и швейцарская компания Stadler. CAF победил, но обиженная Stadler пошла в суд, доказывая, что процедура была нечестной, а ответственные за конкурс чиновники «подыграли» испанцам. И в результате победу CAF аннулировали.

Во втором тендере снова участвовала Stadler, которой пришлось на сей раз скрестить рапиры с новым претендентом — южнокорейской Hyundai Rotem. Лучшее ценовое предложение подала именно Hyundai, но успехом тоже не насладилась: ее исключили из конкурса по «техническим причинам».

Третий конкурс собрал четырех участников — CAF, Stadler, испанскую Patentes Talgo S. L и чешскую Skoda Vagonka. Победителем была признана Talgo S. L, обязавшаяся поставить Латвии электропоезда за 225,303 млн евро. Эта сделка подверглась жесткой критике — латвийский экс-министр транспорта Анрийс Матисс заявил, что сумма искусственно раздута.

Результаты тендера снова оказались оспорены, а потом и аннулированы.

В государственном Бюро по надзору по закупками (БНЗ) обратили внимание на то, что Talgo в отличие от конкурентов, представивших электрички «в металле», презентовала компьютерную графику с теми техническими параметрами, которые хотел заказчик. Именно поэтому ее предложения и выглядели лучше прочих.

Представители проигравших компаний не без оснований указывали, что реальный поезд на основе представленных Talgo параметров построить невозможно. В итоге БНЗ эту сделку запретило и, повторно рассмотрев предложения, Латвийская железная дорога (ЛЖД) приняла решение купить поезда у чешского производителя.

Договор с чехами в итоге был заключён в 2019 году. Представители ЛЖД обещали, что новые составы смогут перевезти 25 млн пассажиров в год против прошлых 18. Также предполагалось увеличить число сидячих мест на 40%, чтобы перевозить больше пассажиров в часы пик.

Нельзя не отметить, что последние годы латвийская железнодорожная отрасль пребывает в состоянии жесткого кризиса. Он касается не только грузоперевозок, обрушившихся после резкого сокращения транзита из России и Белоруссии, но и пассажирских перевозок. Это связано с демографическим упадком и обезлюживанием страны.

Еще в 2019 году пришлось закрыть восемь пассажирских железнодорожных станций в разных регионах страны, поскольку пользоваться ими оказалось некому.

А в августе 2023-го стало известно о том, что латвийский Совет по общественному транспорту решил до конца года закрыть еще 6 станций. Новость эта многих расстроила, но уже никого не удивила — население латвийской глубинки вымирает и разъезжается.

Без света и отопления

Новые электрички прибыли в Латвию с большим опозданием лишь в 2022 году.

Соблюсти график Škoda помешали и пандемия COVID-19, и негативное влияние украинского конфликта и антироссийских санкций на экономику ЕС. После тотальной порчи отношений с Белоруссией Рига не захотела пользоваться для перевозки территорией этой страны. Электропоезда доставлялись через Польшу и Литву по частям в охраняемых грузовых машинах. Затем команды специалистов в течение нескольких месяцев собирали поезда и проводили их испытания в железнодорожной инфраструктуре Латвии.

Когда в 2023 году в Риге начались работы над первым составом, председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднарж пообещал начать тестировать электропоезда в августе. Однако к осени 2023 года ни один из них на линию так и не вышел. Хотя на тот момент, согласно утвержденному в 2019-м графику, они уже должны были вовсю эксплуатироваться.

Встревожившиеся эксперты заговорили о том, что длительная задержка может дорого обойтись Латвии: существует риск лишиться финансирования ЕС. Ведь деньги на поезда были выделены из еврофондов в предыдущем планировочном периоде, и одобренные тогда проекты должны быть закончены до 31 декабря 2023 года.

Иначе 114 млн евро будут считаться не освоенными и заказчику поездов придется либо искать средства в собственном кармане, либо надеяться на то, что их перераспределят из программ ЕС на следующие годы. Железнодорожники получили изрядного пинка под зад — и начали наконец-то выводить новенькие электрички на трассы.

И тут случился очередной конфуз.

В декабре у одного из трех чешских электропоездов, выставленных на линию, обнаружили неполадки в работе отделителя тока, из-за чего его пришлось срочно снять с работы. Но самое интересное началось сразу после новогодних праздников: железнодорожники сообщили, что у 5 из 17 полученных к настоящему моменту электричек выявлены различные неисправности.

Сначала на предприятии пытались внушить, что, дескать, ничего страшного: обычные «шероховатости», которые всегда приходится устранять при вводе новой техники в эксплуатацию.

Но 2 января новёхонький чешский поезд, ранним утром следовавший в Ригу из курортного города Саулкрасты, остановился на остановке Гарциемс и отказался ехать дальше. Причину ЧП быстро выяснили: опустившийся токоприемник (пантограф) и разрядившийся аккумулятор.

Пантограф подняли, но при попытке перезапустить поезд выяснилось, что сели аккумуляторные батареи. А вскоре в электропоезде отключились освещение и отопление. В Гарциемс спешно отправился локомотив, чтобы вытолкнуть неисправную электричку с остановки и освободить пути.

Кадр из видео

Из-за этого происшествия несколько рейсов пришлось отменить, а другие существенно задержались. Что касается пассажиров, ехавших в злосчастном поезде, то некоторым из них пришлось ждать в остывающих вагонах, пока его не взяли на буксир, а часть отправилась в Ригу на присланных оттуда автобусах.

Глава латвийского Минсообщения Каспар Бришкенс пообещал встретиться с руководством Škoda Vagonka, чтобы получить разъяснения о вскрывшихся дефектах и дальнейших шагах по их устранению в рамках гарантии. «Ясно, что такая ситуация, которая произошла сегодня на линии Скулте — Рига, неприемлема — особенно в связи с теми неудобствами, которые испытали пассажиры. Им пришлось ждать в неосвещенном и неотапливаемом поезде в сильном холоде», — негодовал Бришкенс.

В Ригу спешно прибыла из Чехии ремонтная команда Škoda Vagonka. Вскоре министр сообщил, что три из пяти поездов, у которых были выявлены неполадки, уже отремонтированы и снова введены в эксплуатацию. Казалось бы, проблема решена — но не тут-то было.

Возвращение советского локомотива

4 января у нового электропоезда, следовавшего по маршруту Слока — Рига, разрядился аккумулятор и он встал на станции Дзинтари. Снова прибыл локомотив, чтобы отбуксировать неисправную электричку в Ригу. А пока осуществлялась эта операция, оказалось временно заблокировано движение на ж/д трассах Рига — Слока и Рига — Огре. Шесть составов прибыли с опозданиями — иногда до полутора часов.

Железнодорожники порекомендовали пассажирам воспользоваться услугами другого транспорта, в том числе такси, обещая их оплатить.

Тем временем соцсети начали полниться издевательскими высказываниями по поводу «самого лучшего выбора», сделанного Латвийской железной дорогой во время многострадального конкурса проектов. Большую популярность получила фотожаба — тройка лошадок, влекущая неисправную электричку.

Министр Бришкенс, пытаясь успокоить разъяренную общественность, потребовал от Škoda Vagonka срочно что-нибудь сделать, чтобы новые электропоезда с обнаруженными дефектами могли продолжать работу. Если же, по словам Бришкенса, чехи не продемонстрируют «добросовестного отношения», то к ним следует отнестись с «максимальной строгостью».

С себя же лично Бришкенс ответственность снял, напомнив, что находится на посту чуть больше ста дней (он член правительства премьера Эвики Силини, начавшего работу в сентябре 2023-го).

Поздно вечером 8 января предприятие Pasažieru Vilciens («Пассажирский поезд» — филиал ЛЖД) объявило, что оно вынуждено отменить семь рейсов на следующий день по причине «проблем с новыми электропоездами и из-за состояния здоровья машинистов».

Бришкенс потребовал, чтобы Škoda Vagonka в течение двух месяцев обеспечила 95-процентную готовность новых электропоездов. Представители Pasažieru Vilciens рассказали, что в настоящее время таковых насчитывается 17. Но по семи поездам поданы возражения и требования к производителям устранить дефекты.

«Таким образом, доступность новых электропоездов в настоящее время составляет около 60%», — пояснили на предприятии. За простой каждого поезда производитель платит штраф — 1500 евро в день. «Даже Škoda таких дефектов не ожидала», — признаёт обескураженный министр.

В свою очередь, чехи сообщили журналистам, что в течение двух месяцев будут поставлены еще четыре электрички, в результате общее количество их поездов в Латвии достигнет 21. Раньше у Škoda Vagonka было 10 специалистов в Латвии, а теперь их число увеличилось до 27 — и все они не покладая рук трудятся над устранением дефектов.

Из-за проблем с новыми электричками Pasažieru Vilciens вынуждена была до 4 марта сократить ежедневное число рейсов. Теперь она ежедневно выполняет на семь рейсов меньше, чем обычно.

А тем временем жители Латвии не стесняются в выражениях.

Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор вывесил в своем Telegram-канале видеоролик: старый советский локомотив «эвакуирует» с места аварии новую неисправную европейскую электричку. «Локомотив, который построен на советском предприятии, в советское время, по советским технологиям и людьми с советским образованием, тащит современную электричку за 255 млн евро», — негодует Пагор.

Поскольку на эти дни пришелся визит в Латвию Владимира Зеленского, раздались иронические предложения подарить чешские изделия ему. Однако Латвийская железная дорога думает ровно наоборот. Предприятие наотрез отказалось вернуть на магистрали старые советские поезда и планирует продать их какой-либо слаборазвитой стране. Возможно, той же Украине.