12 ноября состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Стороны обсудили урегулирование на Украине: территориальный вопрос, недопустимость присутствия иностранных войск, гуманитарное сотрудничество; оценили итоги прошедших переговоров в Абу-Даби с участием российской, американской и украинской делегаций.

Никаких «серых зон»

«Что касается длительности мира, его безупречности и надёжности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», — заявил Путин.

А для этого необходимо решить два вопроса. Первый — о линии разграничения сторон.

«Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых «серых зон», — подчеркнул Путин. — И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения — линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь — вы, здесь — мы».

Если оставить территории в неопределенном статусе, сразу возникнут споры: кто их контролирует, чьи там действуют законы, кому разрешено размещать войска.

«Как только мы втягиваемся в рассуждения о «серых зонах», они понимаются по-разному, сразу начинаются споры и неустойчивость любой договоренности, и никакого длительного мира не будет», — предупредил Путин.

Никаких европейских «миротворцев»

Из европейских столиц звучат заявления о том, что после прекращения боевых действий на Украину должны быть введены контингенты для «гарантии безопасности». Путин прямо указал, что Россия будет рассматривать это как прямую угрозу нашей безопасности.

«Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо», — подчеркнул президент, добавив, что европейцы знают о нашей позиции.

«Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», — отметил российский лидер.

В разговоре с американскими представителями Путин указал: не Россия, а Киев при поддержке своих европейских покровителей затягивает урегулирование — на деле рассчитывая на продолжение конфликта.

По оценке российской стороны, это уже очевидно и американским переговорщикам. Путин передал через Уиткоффа и Кушнера предложение администрации США — повлиять на своих союзников:

«Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработали с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят: мира или войны на Украине».

Соединенные Штаты выступают посредником между Москвой и Киевом и одновременно остаются главным военным союзником европейских стран по НАТО. Поэтому предложение российского президента адресовано именно американцам.

При этом Путин добавил: «Что касается европейцев, мы никогда не были против того, чтобы вести диалог с Европой, и мы никогда не прерывали его. Это они прервали диалог с Российской Федерацией».

Контакты с европейскими представителями уже ведутся, указал президент России. Для полноценного разговора о мире, однако, Москве необходимо понять, готовы ли европейские столицы отказаться от планов, которые Россия считает поводом к возобновлению войны.

Разорвать порочный круг

Разговор об иностранных войсках вывел переговоры на более широкий вопрос, который обсуждался и в Абу-Даби, — о будущем европейской безопасности.

Вашингтон предлагает обсудить общие гарантии для стран континента, тогда как европейские политики, по словам Путина, хотят отложить такой разговор до окончания конфликта на Украине.

«Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом, — указал российский президент и подчеркнул: — Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся».

Вопрос об общеевропейских гарантиях Россия поднимает уже два десятилетия. В мюнхенской речи 2007 года Путин критиковал расширение НАТО и предупреждал об опасности игнорирования интересов России.

В декабре 2021 года Москва представила США и НАТО проекты соглашений с конкретными требованиями: отказаться от дальнейшего расширения альянса, ограничить размещение вооружений у российских границ и пересмотреть военное присутствие НАТО в Европе. Договориться тогда не удалось.

Теперь Москва предлагает вернуться к этому разговору одновременно с урегулированием на Украине. Иначе даже после прекращения боевых действий останутся причины для нового столкновения.

«Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территории. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, в соответствии со своими традиционными ценностями», — подчеркнул Путин.

Спасение мирных жителей

Российское руководство не раз подтверждало делом, что спасение жизней мирного населения в зоне конфликта — приоритетная задача.

На встрече 12 октября зашла речь о гуманитарной операции по помощи жителям недавно освобожденных российских территорий. Путин указал, что в городе Константиновке в ДНР, рядом с которым проходит линия боевого соприкосновения, остаются около 400–500 гражданских лиц.

Обрисовав ситуацию в Константиновке, Путин предложил американским представителям: «Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках. Пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской, российские средства массовой информации, поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека».

Подготовкой миссии предлагается заняться российскому и украинскому уполномоченным по правам человека. Россия готова обеспечить безопасность со своей стороны. Для разминирования подходов к Константиновке, сообщил Путин, потребуется пять суток. От Киева ожидают аналогичных мер, необходимых для эвакуации жителей.

Путин указал, что Константиновку могут посетить и представители прессы. «Заодно посмотрим, кто контролирует этот населённый пункт», — пояснил президент.

После встречи помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что американская сторона поддержала предложение и стороны договорились начать контакты по подготовке эвакуации.

Контакты будут продолжаться

Путин поблагодарил Дональда Трампа за содействие контактам России и Украины. Продолжаются обмены удерживаемыми лицами: по данным Ушакова, с 2025 года состоялось 35 обменов, каждая сторона вернула около пяти тысяч человек. В Абу-Даби принципиально согласовали ещё один крупный обмен, детали которого уточняются.

По итогам встречи американские представители особо поблагодарили Путина за его личное и глубокое участие в мирном процессе. Уиткофф положительно оценил работу переговорщиков в Абу-Даби.

После кремлевской встречи Кушнер назвал разговор детальным и продуктивным, а Ушаков подтвердил намерение продолжать российско-американские контакты. Россия также выразила готовность вместе с США приступить к согласованию будущей системы европейской безопасности.

Личное участие Путина и его прямой диалог с американским руководством помогли продвинуть мирный процесс вперед. Умение выстраивать сложные переговоры, объединяя территориальные, военные и гуманитарные вопросы, позволяет российскому президенту добиваться защиты интересов страны и одновременно закладывать основу будущей системы европейской безопасности.