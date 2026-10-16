Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с участниками XXI форума-съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин во время встречи с участниками XXI форума-съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

В разговоре, состоявшемся 15 октября, в том числе участвовали: глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель налоговой службы Даниил Егоров, профильные министры — глава Минэкономразвития Максим Решетников,руководитель Минпромторга Антон Алиханов. Формат позволил предпринимателям напрямую обсудить острые вопросы и предложения.

Встреча прошла в формате прямого диалога: представители власти и бизнеса обсуждали сложные темы «с глазу на глаз». Глава государства поддержал большинство инициатив предпринимателей.

«Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросы», — подчеркнул Путин.

Не стесняться своих источников инвестиций

Президент четко отреагировал на попытки выразить сожаления по поводу сокращения иностранных инвестиций.

«С одной стороны, как бы, исчезли — это не очень хорошо», — заметил Путин. Но он привел пример из недавнего прошлого.

«Я прекрасно помню период 2008–2009 годов, когда начался кризис — финансовый, потом экономический, не по нашей вине, как вы помните, не по нашей абсолютно, а в силу проблем с ипотекой в Соединенных Штатах, а потом и по всему миру», — заметил президент.

«Что потом возникло? — продолжил Путин. — Наши компании, причем крупные компании, набрали кредитов <…> и всё встало на грань вообще полного банкротства и утраты активов. И государству пришлось взять на себя все риски».

Вывод из ситуации почти 20-летней давности: с иностранными источниками инвестиций есть определенные проблемы, указал Путин. Поэтому, подчеркнул он, необходимо искать собственные источники финансирования, привлекать отечественные инвестиции. Эти источники «у нас есть и используются неэффективно», — посетовал президент, обращаясь к собеседникам.

В беседе с лидерами бизнеса, главой ЦБ и командой профильных министров президент обозначил цель:

«Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение ёмкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

Защитить рынок

Еще одной темой активной дискуссии стал вопрос о маркировке импортных товаров.

Владелец воронежской пивоварни «Таркос» Дмитрий Тарасевич предложил помечать товары, ввезенные из-за рубежа. Это, пояснил он, помогло бы бороться с контрафактом и создало бы конкурентное поле для отечественных предпринимателей.

Глава Минпромторга Антон Алиханов подхватил тему и обратился к президенту:

«Что касается маркировки импорта, Владимир Владимирович, то понимаем тоже, о чем коллеги говорят. <…> И здесь имеется в виду, конечно, что это не мера протекционизма, а все-таки мера регулирования рынка и очистки его от контрафакта… Поэтому тут важно соблюдать такой баланс, не превращать это исключительно в меру такого протекционизма, что ли, торгового».

Защита собственного рынка не является протекционизмом, заметил Путин, подчеркнув:

«На это хотел бы обратить внимание. И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются. Вам это хорошо известно».

Показательно, что глава компании «ЭкоНива» Штефан Дюрр назвал президента лучшим амбассадором российской продовольственной продукции. «Никто не работает так, как слово руководителя страны», — заметил представитель агробизнеса.

Глава государства своим примером поддерживает продукты отечественного сельского хозяйства, хвалит их и помогает сельхозпроизводителям добиваться новых успехов. Защита рынка, о которой говорил президент, подразумевает и то, что на государственном уровне поддержка АПК будет сохранена.

«Разбюрократить» и оцифровать

Отечественным бизнесменам требуется не только защита со стороны государства, но и облегчение их взаимодействия с государством. Или — как сказал президент — «разбюрокрачивание деятельности». С этим были согласны все участники дискуссии.

Если закон позволяет действовать, дополнительные разрешения не нужны, особо подчеркнул президент. Это касается в том числе вопросов восстановления исторических зданий и доступа предпринимателей к данным системы «Честный знак».

«Мне кажется, просто надо разрешить всё, что не запрещено, и дело с концом. Так будет проще», — сказал Владимир Путин.

Предметом обсуждения стали конкретные способы упрощения «бумажной» работы — в том числе посредством перевода с «бумаги» в «цифру».

«Альфред Альбертович, мы постоянно с коллегами занимаемся вопросами совершенствования контрольной деятельности. Я так понимаю, что в этом направлении и ваше предложение сейчас на самом деле сформулировано», — обратился Путин к Альфреду Шарибзянову, оперативному директору медицинской компании «МИИЦ МИ» и члену генсовета «Деловой России».

Шарибзянов предложил внедрить и законодательно закрепить такое явление, как «цифровые двойники предприятий», — по аналогии с «цифровым двойником здоровья человека» (собранным с помощью ИИ баз данных о состоянии пациента).

Сейчас на предприятиях оцифрована вся проектная и технологическая документация, как и датчики приборов и устройств, пояснил бизнесмен. Но пока нет единой картины состояния объекта в режиме реального времени — которой могли бы пользоваться все компетентные органы. Цифровыми моделями, которые постоянно обновляются на основе фактических данных, уже пользуется отдельно взятое ведомство — ФНС, отметил Шарибзянов. Но логично, чтобы к такому «цифровому двойнику» был бы доступ у пожарной службы, экологического надзора и других ведомств.

«Действительно, мы видим, насколько эффективной становится работа предприятий по мере внедрения систем этих цифровых двойников», — отреагировал профильный министр Алиханов. Президент, в свою очередь, отметил:

«Цифровой двойник объекта на основе цифрового двойника здоровья — наверное, это можно сделать, но в любом случае это точно полезно».

Поддержать прорывные технологии

Активный интерес, проявленный главой государства к предложениям, связанным с высокими технологиями, подтвердил: президент считает приоритетным поддержку инноваций и в государственной сфере, и в бизнесе.

Так, Путин с интересом отнесся к идее, с которой на форуме выступили председатель «Деловой России», инвестор и общественный деятель Алексей Репик, а затем гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете (точнее, об отложенном инвествычете) для предприятий, работающих в сфере высоких технологий. Это в том числе наша фармацевтика и биотех, пояснил Игнатьев.

«Что касается отложенного (вычета), то, конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса», — заметил глава государства.

В свою очередь гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (у которой 16 октября — день рождения, в один день с годовщиной основания «Деловой России», заметил Репик) поблагодарила российские власти за комплекс мер поддержки цифровых платформ. «Это и налоговые каникулы, и надзорные послабления, и все иные меры поддержки», — перечислила Ким.

Она отметила: цифровые платформы и работающий с ними малый и средний бизнес благодаря этой господдержке смогли эффективно восстановиться после недавних беспрецедентных атак.

Президент с самого начала атак по складам поручил поддержать цифровые платформы и малый бизнес, который на них работает. Это позволило восстановить деятельность в рекордные сроки.

Путин напомнил и о стратегической задаче государства поддержать высокотехнологичный бизнес и помочь в развитии перспективных технологий.

«Это один из ключевых вопросов, конечно, сегодня, — сказал президент. — Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем. И чем быстрее мы будем высокоразвитой научной, высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдаленную историческую перспективу. Это очевидно совершенно».

Ответить на удары и защитить людей

Президент прокомментировал удары по энергетике, дата-центрам и другим объектам.

Он отметил, что Киев сам начал эскалацию и теперь сталкивается с последствиями. Логика главы государства предельно проста: если украинская сторона решила вести войну на истощение, то именно она должна быть истощена. После сокрушительных ударов российской армии Киев обратился к своим спонсорам в поисках защиты.

«Сейчас и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам в том числе, по дата-центрам и т.д. Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать над последствиями», — подчеркнул Владимир Путин.

Лидер страны напомнил, что Россия — единственное государство, где власть напрямую финансирует из бюджета помощь людям, пострадавшим от природных бедствий.

В других государствах поддержка, как правило, ограничивается выплатами или льготами, но о предоставлении нового жилья и значительных компенсациях речь обычно не идёт. В России действует иной принцип: государство берёт на себя прямую ответственность за восстановление жилья граждан после подтоплений, наводнений и других тяжёлых природных явлений.