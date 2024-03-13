Материалы с тегом «Максим Решетников»
Россия вошла в десятку стран-лидеров по внедрению искусственного интеллекта
Россия входит в десятку стран, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил 13 марта на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» отраслевого Дня ИИ на выставке «Россия». «Россия по...
13 марта 2024
Минэкономразвития разработало инвестиционную карту России
Минэкономразвития РФ разработало инвестиционную карту России, она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства на выставке-форуме «Россия». «Для бизнеса...
27 февраля 2024
Число поездок по России превысило допандемийные показатели
На международной выставке-форуме «Россия» 3 февраля прошел День туризма, в рамках которого посетители могли принять участие в квестах, лекциях, мастер-классах и презентациях, посвящённых путешествиям по стране, сообщило Министерство экономического развития. Пленарное заседание «Почувствуй Россию...
3 февраля 2024
Решетников отметил востребованность российской продукции у Глобального Юга
Запад пытается выдавить Россию с мировых рынков и представить свою продукцию по гораздо более высоким ценам, Москва активно этому противодействует. Россия является надёжным поставщиком для многих экономик Глобального Юга, заявил 1 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников. По...
1 февраля 2024
Решетников заявил о непонимании Западом экономических процессов в России
Специалисты по аналитике стран Запада всё меньше понимают, что происходит в экономике Российской Федерации. Зарубежные эксперты не учитывают её существенную трансформацию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. «С нашей точки зрения, они всё меньше понимают, что происходит...
1 февраля 2024
Рост цен будет сдерживаться за счёт роста предложения, заявил Решетников
Ускоренный рост цен на отдельные товары в России будет сдерживаться за счёт роста предложения, заявил 17 января на совещании президента Владимира Путина с правительством министр экономического развития Максим Решетников. Основной всплеск инфляции в России в минувшем году произошёл в конце лета и...
17 января 2024
Решетников заявил, что России по силам обогнать экономику Японии
России вполне по силам обогнать экономику Японии в течение трёх-четырёх лет при сохранении годового роста ВВП не ниже 2%. Об этом 17 января заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Он отметил, что в 2021 году экономика...
17 января 2024
Рост ВВП в ближайшие годы должен составлять более 2%, заявил Решетников
В Министерстве экономического развития рассчитывают, что в ближайшие годы рост ВВП будет составлять более 2%, заявил 17 января в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Мы рассчитываем на рост выше 2%», — сказал министр. Как сообщало...
17 января 2024
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2023 году на уровне 3,5%
Министерство экономического развития оценило рост ВВП России в 2023 году на уровне 3,5%, сообщил 30 декабря глава ведомства Максим Решетников. «ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза», — привела слова министра...
30 декабря 2023
Первый отраслевой центр компетенций в сфере туризма создают в России
В России появится первый отраслевой центр компетенций (ОЦК) в сфере туризма. Он поможет повысить эффективность гостиницам, ресторанам, турагентствам, экскурсионным компаниям, паркам, наземному и воздушному транспорту. «Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК), Корпорация Кавказ.РФ и курорт...
12 декабря 2023
Минэкономразвития сохранило прогноз по инфляции в РФ на уровне 7,5%
Министерство экономического развития России сохраняет свой прогноз по уровню инфляции в стране по результатам 2023 года в 7,5%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!». «По инфляции пока идём на 7,5%. Сохраняем эту...
7 декабря 2023
Решетникову напомнили, почему у РФ проблемы с производительностью труда
Производительность труда в России страдает не от избытка бухгалтеров или охранников, а от недостатка инвестиций в передовые технологии и эффективность управления. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 декабря заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Ранее...
7 декабря 2023
Решетников заявил о непроизводительной занятости бухгалтеров и охранников
Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил 7 декабря на форуме «День производительности труда и наставничества» в ММПЦ министр экономического развития Максим Решетников. «Нам надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности...
7 декабря 2023
Минэкономразвития ожидает роста ВВП России до 3% в 2023 году
Рост валового внутреннего продукта России в 2023 году ожидается на уровне 3%, заявил 10 ноября глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместном заседании ведомства и Минэкономики Белоруссии. По его словам, экономики двух стран не просто устояли, но по многим показателями выходят на рекордные...
10 ноября 2023
Путин: необходимо уведомить россиян об изменениях в списании долгов
В России изменилась процедура защиты граждан с долговой нагрузкой. Об этом зашла речь на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 8 ноября. Глава государства поручил проинформировать россиян об изменениях при списании долгов. «Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы...
9 ноября 2023
Решетников заявил, что в 2024 году вырастет турпоток из стран БРИКС в РФ
В 2024 году турпоток из стран БРИКС в Россию составит более 2 млн поездок. Об этом 24 октября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи министров туризма стран БРИКС. «Россия всегда была и остаётся открытой для путешественников из разных стран. После COVID-19 наша страна...
24 октября 2023
Решетников спрогнозировал курс рубля на 2024–2026 год
Минэкономразвития ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 рубля за доллар в 2024–2026 годах, заявил 16 октября глава ведомства Максим Решетников. «В 2024–2026 годах, с учётом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала, новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 рубля за $1», —...
16 октября 2023
Решетников рассказал о разработке платёжной карты туриста
Перечень из 25 стран, граждане которых смогут оформить в России платёжную карту туриста, находится на утверждении правительства. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил 11 октября на правительственном часе в Госдуме. Он рассказал, что уже созданы условия для запуска «Карты...
11 октября 2023
Правительство РФ поддержало 433 проекта по строительству модульных отелей
Правительство РФ выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку проектов по строительству модульных отелей. Субсидии будут предоставлены 58 регионам на реализацию 433 инвестпроектов и создание новых мест для комфортного отдыха туристов. «Таким образом будет создано свыше 8 тысяч номеров...
11 октября 2023
Производство автотранспорта в России выросло более чем на 40% за год
Производство российских автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов за последний год выросло более чем на 40% в новых экономических условиях. Кроме того, по данным Росстата, российский автопром удвоил производство легковых автомобилей в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом...
9 октября 2023