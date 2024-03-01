Материалы с тегом «Эльвира Набиуллина»
Набиуллина сообщила, что доля безналичных платежей в РФ превысила 83%
Количество безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года превысило 83,4%. Это на 5,3 п. п. выше, чем в 2022 году, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. «Мы подвели итоги за 2023 год, доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%. За год выросла...
1 марта 2024
ЦБ не видит причин продлевать продажу валютной выручки, заявила Набиуллина
Центробанк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 16 февраля. «Банк России не видит таких весомых оснований для...
16 февраля 2024
Набиуллина сообщила о снижении темпов роста цен в России
В России начали замедляться темпы роста цен, сообщила 16 февраля председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. «Сформировались жёсткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная...
16 февраля 2024
В ЦБ сообщили, что мошенникам всё чаще переводят деньги, взятые в кредит
По статистике Банка России, каждый четвёртый рубль, похищенный мошенниками, — это заёмные средства, заявила 14 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на уральском форуме по кибербезопасности в финансах. «Есть банки у которых даже половина средств, похищенных мошенниками, — это те...
14 февраля 2024
Набиуллина назвала главную задачу года в ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что одной из приоритетных задач на 2024 год стала борьба с кредитным мошенничеством. Согласно статистике, которую она привела, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка, — это заёмные средства. «Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных...
14 февраля 2024
ЦБ предложил установить период охлаждения для крупных кредитов
Центробанк РФ может установить период «охлаждения» при предоставлении кредитов от 1 млн рублей. Подобная мера рассматривается в рамках борьбы с мошенничеством, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В ходе форума «Кибербезопасность в финансах» глава Банка России напомнила, что сегодня банки могут не...
14 февраля 2024
ЦБ России предложил ввести новую меру по борьбе с мошенниками
Центральный банк России для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений, сообщила 14 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». «Во многом, когда безналичные переводы, проблема решается...
14 февраля 2024
Набиуллина заявила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать
Угроза кибербезопасности будет только нарастать. Об этом 14 февраля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах». Она отметила, что доля возмещения средств людям, пострадавшим от кибермошенничества, выросла с 4,4 до 8,7%. «Да, увеличилось...
14 февраля 2024
Набиуллина рассказала, когда Центробанк начнёт снижать ключевую ставку
Ключевая ставка в России может начать снижаться во втором полугодии 2024 года, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. «Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии», — сказала она «РИА Новости»...
30 января 2024
Набиуллина оценила вероятность глобальной рецессии
Темпы роста мировой экономики замедляются, однако миру удалось избежать глобальной рецессии, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Удалось избежать «жёсткой посадки». Её вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом», — сказала она «РИА Новости». Набиуллина добавила...
30 января 2024
Многие страны стали искать альтернативы SWIFT, заявила Набиуллина
Многие страны задумались об альтернативах для существующей системы международных платежей, так как она стала рискованной. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над...
30 января 2024
Доля стран БРИКС в мировой экономике превысила долю G7
Доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес «Большой семёрки», заявила 29 января глава Банка России Эльвира Набиуллина. «С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если...
новость часа
29 января 2024
Песков отказался комментировать данные об операции Набиуллиной
Состояние здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной является абсолютно личной информацией, в Кремле не считают нужным обсуждать связанные с этим сообщения и в любом случае желают Набиуллиной доброго здоровья, заявил журналистам 16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он...
16 января 2024
Рост цен на яйца и самые болезненные санкции. Главное из интервью главы ЦБ
Рост цен на яйца в России стал одним из следствий ускорения инфляции, сообщила 25 декабря председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. «Это один из параметров. Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает», — заявила глава ЦБ. При этом Набиуллина объяснила рост цен...
25 декабря 2023
Набиуллина рассказала о будущем льготной ипотеки
Несмотря на ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, она не станет чем-то необычным. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Массовая программа льготной ипотеки, безадресная, прекратит своё действие в июле, но адресная ипотека, которая пользуется спросом, в том числе семейная...
25 декабря 2023
Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушителя года»
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса «разрушитель года». Она призналась, что ей сложно комментировать эту ситуацию. «Я считаю, что Центральный банк вёл, ведёт и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от...
25 декабря 2023
Набиуллина назвала причину роста цен на яйца
Цены на куриные яйца выросли не только из-за инфляции, сообщила 25 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины высокий рост спроса опережает возможности предложения», — заявила глава ЦБ. При...
25 декабря 2023
Набиуллина рассказала о самых болезненных санкциях
Наиболее болезненными санкциями Запада для России стали отключение от SWIFT и заморозка активов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не подпали под санкции, но...
25 декабря 2023
Набиуллина спрогнозировала рост продаж валютной выручки до 100%
В России не ожидают резкого изменения ситуации на валютном рынке по истечении в марте 2024 года действия указа президента РФ Владимира Путина об обязанности некоторых крупных экспортёров продавать валютную выручку. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что по итогам ноября 2023 года доля...
25 декабря 2023
«Была мягкой»: Набиуллина признала опоздание с повышением ставки ЦБ
Банку России стоило начать поднимать ключевую ставку раньше, ещё весной 2023 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, инфляционное давление начало расти во второй половине этого года. «И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по...
24 декабря 2023