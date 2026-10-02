1 октября Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент дал развернутую оценку текущей международной ситуации, обозначил подходы России к ключевым вызовам и видение будущего.

Кристина Соловьёва/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Путин подробно описал процессы, формирующие современный мир. Нестабильность, порождаемая глобальными проблемами, затрагивает всё человечество, указал российский лидер. Технологии задают новый жизненный уклад, международное право деградирует, меняется баланс сил.

Запад, как подчеркнул президент, усугубляет ситуацию до уровня, создающего угрозу полного уничтожения. В условиях кризиса международных институтов особая ответственность ложится на ведущие мировые державы.

Существуют большие возможности для сотрудничества, но есть и потенциал усугубления проблем, отметил президент. Россия выступает за диалог и совместную работу. Президент напомнил о реальных задачах, ради которых необходимо объединяться: неравенство, бедность, экология.

С осторожным оптимизмом Владимир Путин смотрит в будущее.

«Хочется верить, что наши потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть XXI века стала поворотным пунктом, когда человечество, осознав масштаб перемен, вызовов своему существованию, нашло в себе силы отложить в сторону дрязги, амбиции и эгоизм и объединиться для решения общих проблем», — отметил президент России.

В речи Путина прозвучал тезис: технологическую революцию можно превратить из набора угроз в спектр возможностей, начать решать вопросы социального неравенства и экологической деградации не на словах, а на деле, осознать бесперспективность военного противостояния и приступить к строительству устойчивого миропорядка.

«Давайте верить в лучшее и делать то, чтобы лучшее наступило и было с нами», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что нации необходимы перспектива и понимание направления пути вперед. Без прошлого нет будущего, но верно и обратное: без будущего прошлое теряет смысл.

«Какими бы грандиозными ни были свершения наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия, — отметил президент. — Истинное величие государства невозможно без способности идти в ногу со временем, в идеале — опережать его. Преумножение достояния, его творческое развитие применительно к новым условиям — лучшая гарантия того, что национальная традиция не превратится в антиквариат».

Ориентироваться следует на живую, плодотворную среду для будущих достижений, указал глава российского государства.

Президент подчеркнул, что Россия готова к миру, если под ним подразумевается долгосрочное урегулирование конфликта с гарантиями безопасности и справедливости.

Важны устойчивый мир, защита прав русских людей и православной церкви на Украине, прекращение политики, ведущей к невозможности сосуществования двух стран. Неизбежность победы России в Донбассе очевидна, ее признает и противник. Разнятся лишь оценки сроков.

Путин предложил избежать потерь и вывести украинские войска из ДНР. Полумеры и манипуляции Россию не устраивают, отметил он.

«Нам говорят: «Ну чего вам? Вы и так побеждаете. Хватит». Дело не вот в этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно. Нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу», — заявил глава государства.

Владимир Путин отслеживает все угрозы со стороны НАТО и обладает полной информацией о заявлениях, планах и мотивах европейских руководителей. Президент дал понять: в случае прямого нападения на Россию «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».

Президент глубоко погружен в вопросы науки и технологий. Он способствует внедрению искусственного интеллекта в экономику и развитию генетических исследований, но одновременно понимает связанные с этим риски. Развитие ИИ может создавать цифровое неравенство и формировать цифровой тоталитаризм.

Использование алгоритмов в войне ведет к обесчеловечиванию боевых действий, когда решения принимаются без учета гуманитарных соображений. Возможность науки вмешиваться в генетику и даже в поведение человека порождает серьезные морально-нравственные дилеммы.

Владимир Путин отметил: «Изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основы мировоззрения.

Технологии открывают фантастические в буквальном смысле этого слова перспективы для продления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения, к сожалению, в результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами».

Президент призвал искать приемлемые ответы на эти вопросы сообща.

В ходе дискуссии Путин использовал ряд метких формулировок.

Ответ России на удары украинских сил в Чёрном море он охарактеризовал фразой «Получи, фашист, гранату». На вопрос, смутил ли его визит главы киевского режима в Белград, ответил: «Девушек что-то смущает, а мы политикой занимаемся».

О выстраивании доверительных отношений с Западом глава государства сказал: «Если мы хотим жить, а все хотят жить, то давайте жить дружно». О просчетах западных стран в давлении на Россию заметил: «Ошибаться может каждый, но настаивать на ошибке может только идиот».

Президент пошутил о встрече с амурским тигром: «Ему, наверное, сообщили, что угрозы нет».

Отдельно Владимир Путин назвал Си Цзиньпина своим другом и рассказал о случае, когда они остались без переводчиков, но понимали друг друга без слов: «Вот мы сейчас были вместе в Индии и оказались вдвоем, в так называемом накопителе. Он и я без переводчиков. Вы знаете, что любопытно? Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов. Вот вам. Есть барьеры? Нет, они отсутствуют».