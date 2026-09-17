Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с проходящей сейчас избирательной кампанией, которую глава государства назвал значимой и во многом определяющей.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти», — указал глава государства.

Единый день голосования — 2026 проходит в особых условиях. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов федерального парламента.

Президент выразил уверенность, что в голосовании примут активное участие и военнослужащие, которые сейчас выполняют боевые задачи. «Их мужество и верность Отечеству — пример для всей страны», — подчеркнул лидер страны.

Сплочение необходимо как никогда

Выборы проходят в условиях противостояния с силами, которые хотят ослабить Россию, сдержать ее развитие и лишить права самостоятельно определять свою судьбу, указал президент.

В этой ситуации важна политическая и гражданская поддержка страны через участие в голосовании. Каждый голос подтверждает, что россияне не отдадут свою страну никому. Результаты выборов станут общим ответом тем, кто стремится подорвать суверенитет России.

Чем сильнее проявляется сплочение общества, тем ближе завершение конфликта и тем сильнее охлаждается пыл противников. Россия знает, за что сражается и в чем заключается долг каждого гражданина.

Победу куют герои на поле боя, а приближают ее все, кто честно трудится и понимает свою ответственность за будущее страны. Участие в голосовании, которое проходит в Год единства народов России, — это тоже форма ответственности и вклад в укрепление государства.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества, — обратился глава государства к согражданам. — Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу».

Особое внимание глава государства уделил военнослужащим. Он отметил, насколько важно бойцам на передовой ощущать поддержку людей в тылу. Участие граждан в выборах — одна из форм такой поддержки.

Когда защитники видят ответственную позицию россиян, в том числе жителей Донбасса и Новороссии, они понимают, что сражаются за правое дело. Только общий выбор способен сохранить Россию.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы — сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», — подчеркнул Владимир Путин.

Голос каждого имеет значение

Президент напомнил, что воля граждан всегда остается приоритетом. От личного выбора избирателей напрямую зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте, в регионах и на местном уровне.

Голос каждого имеет значение и влияет на вектор развития страны. Президент подчеркнул:

«Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне.

Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз».

Голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Участие в выборах, подчеркнул президент, — это общий вклад в победу России.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября 2026 года. Основным днем считается 20 сентября.

Будет избрано 450 депутатов сроком на пять лет: 225 — по одномандатным округам и 225 — по федеральным спискам партий. Впервые в выборах федерального парламента примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Одновременно во многих регионах пройдут выборы в законодательные собрания и органы местного самоуправления. Предусмотрено и дистанционное электронное голосование в ряде регионов.