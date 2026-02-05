5 февраля в Москве, в Национальном центре «Россия», начался организованный Обществом «Знание» федеральный просветительский марафон «Россия — семья семей». Это событие одновременно дало старт Году единства народов России, объявленному по решению президента Владимира Путина. На церемонии открытия марафона лидер страны обратился к его участникам.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия»

Выступление президента слушали свыше 5 тысяч человек, представляющих 194 национальности, населяющих Россию. По телемосту за началом Года единства народов наблюдали участники акции «Россия — страна семей» изо всех 89 регионов страны.

«Когда смотришь в зал, да и на сцену, то возникает чувство удивления и восторга — удивления от этого многообразия и восторг от того, что мы все вместе», — подчеркнул Путин.

Русский народ — ещё молодой народ, пассионарный, устремлённый в будущее, отметил президент.

«Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в неё вливались разные народы, — добавил Путин. — Что важно и интересно? Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям».

Именно поэтому, подчеркнул президент, на протяжении веков при всех внешних различиях культур базовые ценности становились общими.

Эта общность проявилась и во времена Смутного времени начала XVII века, когда «глубинная Россия встала на защиту Москвы, а значит, и общей российской государственности, когда образовалось ополчение в Поволжье и двинулось на Москву, чтобы освободить её от иностранных захватчиков», отметил Путин.

Заметим, что эмблемой начинающегося Года единства народов России стало изображение памятника Минину и Пожарскому, стоящего на Красной площади — и знакомого всем без исключения жителям большой страны. Изображение монумента на фоне флага России стало символическим воплощением идеи общности народов при всём их многообразии.

В своём обращении Путин привёл два ярких примера того, как благодаря единству ценностей наша страна разгромила иноземные армии — Наполеона в 1812-м и Гитлера в 1945-м. В обоих случаях на Россию надвигались «разноплемённые армии» и этих захватчиков объединяло лишь одно — «желание наживы, желание оттяпать у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить».

Народы, населяющие нашу страну, напротив, сплачивало «стремление всё сохранить — нашу общую землю, нашу семью, нашу культуру, наши традиции», подчеркнул глава государства.

Ставшее одной из главных российских традиций единство в стремлении защитить общую Родину проявляется и сейчас. «Российские бойцы в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разные этнические происхождения, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат». — отметил Путин. — И это очень дорогого стоит, это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед».

С этими словами глава государства объявил Год единства народов России открытым.

Среди гостей на церемонии открытия присутствовали и ветераны СВО, удостоенные боевых наград, — представители различных народов.

В их числе — житель Якутии Герой России Андрей Григорьев с позывным Тута. Боец получил всероссийскую известность благодаря видео ножевого боя с противником один на один. В интервью герой поделился:

«С нами (на передовой) были не только русские, не только якуты, но и тувинцы, буряты, калмыки — все были с нами. Обычаи и вера разные, но мы всё равно братья».

Владимир Гердо/ТАСС

В общей сложности с начала СВО представители более ста народов получили высшие награды России, подчеркнул первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Я хочу, чтобы мы все поблагодарили сегодня наших ребят, участников специальной военной операции, которые борются за нашу победу, — представителей всех национальностей нашей великой страны», — обратилась вице-премьер Татьяна Голикова к собравшимся в зале.

Не только участники СВО, но и представители мирных профессий — артисты, врачи, деятели искусств — подчёркивали, что ощущают свою принадлежность к единому народу, населяющему Россию. «Я о национальности узнал, только когда мне было, наверное, лет 15», — поделился народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Русский артист грузинского происхождения подчеркнул: с детства его воспитывали так, что национальные различия не должны быть поводом для разделения.

«Мама у меня русская, папа грузин, мой зять — армянин», — заметил гендиректор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили, добавив, что вся его жизнь воплощает единство народов.

«Сегодня я директор крупнейшего хирургического центра нашей страны… одного из самых известных в мире. 36 национальностей работают у нас в центре, мы одна большая семья. Они все принадлежат России, любят ее и берегут ее», — подчеркнул доктор Ревишвили. Всех его коллег объединяет общее служение, а сейчас — как отметил врач — и исполнение общественной задачи, лечение бойцов ВС России и вернувшихся с передовой ветеранов.

«Я всем хочу пожелать прежде всего здоровья, успехов, побед нашей великой России и нашей армии», — обратился Ревишвили к участникам открытия Года единства народов.

Марафон «Россия — семья семей», с которого начался тематический Год, на первый взгляд, выглядит как большой этнофестиваль: участники представляют традиционные костюмы своих народов, слушают выступления фольклорных коллективов и выступают сами, пересказывают местные легенды и делятся семейными традициями, приветствуют гостей на своих национальных языках.

Владимир Гердо/ТАСС

Но эта встреча не исчерпывается «смотром» различных традиций. Дело не только в том, что множество гостей представляют регионы с русским этническим большинством, и не только в том, что представители народов Крайнего Севера, Северного Кавказа и Дальнего Востока общаются друг с другом на языке Пушкина.

Люди, приехавшие с разных концов страны, говорят о том, что их уникальные знания, традиции и опыт должны дополнять общую картину, в которой есть место и среднерусской равнине, и горам Алтая, и Крыму, и Камчатке.

Праздник открытия Года народов России стал свидетельством того, что в стране сложилась и развивается гражданская нация, основой которой служит знание русского языка и культуры, память об общем прошлом и надежда на лучшее будущее России.

О том, что мнение участников марафона «Россия — семья семей» не исключение из правил, а показатель общественных настроений, свидетельствуют результаты исследования общества «Знание», посвященного Году единства народов России.

82% опрошенных граждан России убеждены, что жители страны — это единый народ, у которого общая история и будущее и сходные ценности: 84% респондентов отметили, что россияне объединяются в трудные времена и помогают друг другу. 94% участников исследования сказали, что готовы прийти на помощь другому человеку независимо от его национальности.