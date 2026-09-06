6 сентября 1943 года войска Юго-Западного фронта генерала Родиона Малиновского освободили Славянск и Краматорск — ключевые узлы немецкой обороны на северном фланге Донбасса.

ИА Регнум

Это стало возможным благодаря обходному маневру, который дезорганизовал противника. В тот же день были освобождены еще два промышленных центра Славянско-Краматорской агломерации — Дружковка и Константиновка. Гитлеровцев выбили и из Макеевки (пригород Донецка, который тогда назывался Сталино), находящейся в нескольких десятках километров южнее.

Успех предрешили прорыв укреплений немецкого «Миус-фронта» и взятие под контроль переправ через Северский Донец, что заставило немцев отступать к Днепру.

Два дня спустя, 8 сентября, был взят и город Сталино. Так завершилась битва за Донбасс, освободившая важнейший промышленный регион страны от нацистской оккупации.

С начала войны Донецкий бассейн входил в число приоритетных целей германской армии. На тот момент в Сталинской и Ворошиловградской (Луганской) областях находились 220 крупных предприятий союзного и республиканского подчинения.

Значимость региона для фюрера, рассчитывавшего с помощью захвата парализовать экономику СССР, подтверждал в мемуарах фельдмаршал Эрих фон Манштейн:

«Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от овладения этой территорией… будет зависеть исход войны».

Донецкий бассейн служил для всей страны источником угля, металла и продукции машиностроения. В 1941-м густонаселенный регион стал источником пополнения сил обороняющейся Красной армии.

Только среди жителей Сталинской области в первые дни войны на фронт ушли 236 тысяч человек. Из выходцев из двух регионов Донбасса сформировали три пехотные дивизии, которые неофициально назывались «шахтерскими».

Не менее 500 тысяч человек участвовали в строительстве укреплений, а после ухода мужчин у станков и в шахтах трудились женщины и подростки.

Захват Донбасса достался нацистам дорогой ценой. Пробиваясь в направлении Ростова-на-Дону, враг потерял убитыми 30 тысяч солдат и офицеров.

Режим уничтожения

Оккупация Донбасса, длившаяся 700 дней, сопровождалась масштабным террором против мирного населения: 220 тысяч человек было убито, еще 250 тысяч угнали на принудительные работы в Рейх.

По воспоминаниям тех, кто пережил оккупацию, немецкая полиция в городах устраивала «поисковые рейды» каждые два часа. Чтобы не оказаться в числе остарбайтеров, угнанных в Германию, некоторые симулировали болезни: например, добивались того, что кожа покрывалась волдырями.

Местные оккупационные власти испытывали недостаток в «добровольных помощниках» — среди местных жителей трудно было найти коллаборационистов.

Современный донецкий историк, создатель первого в ДНР научного издания «Журнал исторических, политологических и международных исследований» Владимир Никольский отмечал: в первые недели оккупации при местных комендатурах, во вспомогательной полиции и в хозяйственных структурах неожиданно появилось множество приезжих из Галичины.

Это были функционеры и боевики «Южной походной группы» ОУН*. Бандеровские идеи не имели никакой поддержки у жителей Донбасса, но для нацистов украинские националисты стали хорошим подспорьем.

Показательными были расправы с местными партизанами и подпольщиками: например, шурф шахты № 4/4-бис в городе Сталино стал гигантской братской могилой, в которую сбросили, по разным данным, от 75 тысяч до 100 тысяч человек — как расстрелянных, так и живых. Донецкая шахта стала вторым по масштабу захоронением жертв нацистов (после Бабьего Яра).

В Славянске в начале зимы 1941 года отряд зондеркоманды 4B уничтожил более тысячи евреев — мужчин, женщин и детей, которые не успели эвакуироваться.

1 ноября 1941 года в карьере Меловой горы близ Краматорска был организован концлагерь, где нацисты и их подручные расстреляли 3,5 тысячи человек.

«Помощь» в карательных акциях и в отправке рабов-остарбайтеров в Германию координировал бургомистр — некий Владимир Шопен (который умер в преклонном возрасте в канадской эмиграции).

Удар по «Мертвой голове»

Удержать Донбасс Гитлер хотел любой ценой. Еще в 1941 году вермахт создал здесь мощнейшую линию обороны — «Миус-фронт», опоясавший реки Северский Донец и Миус. Командование вермахта считало ее неприступной: доты и дзоты, траншеи, минные поля, противотанковые рвы, артиллерийские и пулеметные позиции преграждали нашим войскам путь к Таганрогу, Мариуполю и в центр Донбасса. Одновременно этот рубеж служил плацдармом для нового немецкого наступления к Дону.

Ключевым узлом «Миус-фронта» стала Саур-Могила — курган высотой 277,9 метра, одна из высочайших точек Донбасса. В ясную погоду с его вершины видно Азовское море — до него отсюда около 80 километров.

Первые попытки изгнать нацистов из Донбасса советские войска предприняли в начале 1943 года на волне успехов под Сталинградом.

Красная армия провела Ворошиловградскую наступательную операцию, продвинувшись на отдельных участках на 200–250 километров.

Макс Альперт/РИА Новости Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Ворошиловградская область. 1943 год

Но развить успех не удалось: враг перебросил с других направлений значительные резервы и нанес фланговые удары. Угроза окружения вынудила советское командование отвести войска. Освобожденной осталась лишь восточная часть региона.

Летом 1943 года на совещании с генералитетом вермахта Гитлер вновь объявил: удержание Донбасса — вопрос жизни и смерти. К началу решающего наступления советская группировка в Донбассе насчитывала более миллиона солдат и офицеров, 21 тысячу орудий, 1257 танков и 1400 самолетов. Им противостояли около 540 тысяч гитлеровцев, 5400 орудий, 900 танков и 1100 самолетов.

Прорыв «Миус-фронта» разворачивался одновременно с Курской битвой. Победа под Орлом и Белгородом открыла путь к Днепру — но без наступления в Донбассе она была бы невозможна.

Первый удар по «Миус-фронту» войска Южного фронта генерала Федора Толбухина нанесли уже 17 июля 1943 года, в самый разгар Курской битвы. Советские части переправились через Миус, захватили плацдарм на правом берегу у Степановки и Мариновки. Попытка 315-й стрелковой дивизии с ходу овладеть Саур-Могилой успеха не имела.

На сама угроза прорыва заставила командующего группой армий «Юг» фон Манштейна срочно перебросить на Донбасс с Курской дуги 2-й танковый корпус СС — дивизии «Рейх», «Мертвая голова» и 3-ю танковую дивизию, которые еще недавно участвовали в танковом сражении под Прохоровкой.

Выполняя приказ фюрера, Манштейн нанес серию контрударов. 30 июля силами 2-го танкового корпуса СС из района Снежного немцы вынудили войска Южного фронта к 2 августа отойти на исходные рубежи.

Но задержка освобождения Донбасса обернулась для гитлеровцев еще более тяжелыми последствиями: уже 3 августа на южном фасе Курской дуги войска Воронежского и Степного фронтов развернули операцию «Полководец Румянцев», а 5 августа освободили Белгород.

Саур-Могила похоронила планы Гитлера

Решающее наступление Южного фронта под командованием генерала Толбухина началось 18 августа 1943 года. Парировать этот удар Манштейн уже не мог. В первый же день оборона гитлеровцев была прорвана на глубину до 9 километров. К исходу 20 августа прорыв составлял уже 24 километра в глубину и 16 — в ширину.

В ночь на 24 августа советские части перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами, и к концу месяца при поддержке морского десанта Азовской флотилии город был освобожден.

Анатолий Гаранин/РИА Новости Освобождение Донбасса. 1943 год

28 августа начался штурм Саур-Могилы. Бои за господствующую высоту длились трое суток и отличались невероятной ожесточенностью, о чем вспоминал впоследствии танкист Николай Попов:

«Мы под сопкой пошли в прорыв, тяжелые бои были, в этом бою наш танк сгорел.

Когда после артподготовки мы двинулись, сразу прошли первые траншеи, а на вторых нам в лоб попало, а потом сбоку, и пламя в машине быстро загорелось.

У нас заряжающего ранило, пришлось его вытаскивать, еле-еле вытащили, только вылезли, как по нам из пулеметов бешеный огонь открыли, мы слышали, как по люкам пули звенят, свою-то пулю не услышишь, не поймешь, как на земле окажешься».

Утром 31 августа бойцы 96-й гвардейской стрелковой дивизии окончательно сбросили противника с вершины. Над Саур-Могилой было поднято красное знамя.

Самарий Гурарий/РИА Новости Щит с надписью «Вперед на Запад» на одной из фронтовых дорог Донецкой области. 1943 год

5 сентября были освобождены Горловка и Артёмовск (Бахмут). Манштейн докладывал в Берлин: дальнейшее удержание Донбасса грозит полным разгромом группы армий «Юг». Гитлер был в ярости, но разрешил генералам отвести войска за Днепр.

Манштейн позже признавал: отступление из Донбасса стало для его армий «самой тяжелой операцией» 1943–1944 годов. Немцы не успевали вывозить боеприпасы, имущество и даже раненых — удары Красной армии предельно осложняли эвакуацию.

Двадцать победных залпов

«В знак торжества по случаю крупной победы в Донбассе… Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий», — говорилось в приказе Ставки от 8 сентября 1943-го.

Подразделениям, участвовавшим в сражениях за регион, присваивали названия освобожденных населенных пунктов: так появились Сталинская, Енакиевская, Горловская, Дебальцевская, Славянская, Краматорская дивизии.

Иван Юшко/ТАСС Рабочие Старокраматорского машиностроительного завода во время сноса вывески промышленного концерна «Фридрих Крупп АГ». Краматорск. 1943 год

Символом освобождения от оккупации стал демонтаж со здания Краматорского машиностроительного завода вывески «Предприятие Фридриха Круппа» — немецкие промышленники рассчитывали на долгую эксплуатацию ресурсов и мощностей Донбасса. Стремительное наступление не позволило нацистам уничтожить фабрики и шахты «до фундамента».

Например, Донецкий металлургический завод (ДМЗ) вновь начал снабжать наш фронт и тыл сталью уже в феврале 1944 года. А 6 декабря того же 1944-го, в день памяти св. Александра Невского, в Славянске был вновь открыт Свято-Александро-Невский храм.

Казалось, что нацизм никогда не вернется в эти края. Но в 2014-м в Донбасс вновь пришла война. Славянск и Краматорск стали первыми очагами сопротивления, а бои за Саур-Могилу, как и в 1943-м, стали началом освобождения. Сейчас, так же как и 83 года назад, наши войска ведут бои на подступах к Краматорску и Славянску, до которых остаются считаные километры.

* ОУН признана экстремистской организацией и запрещена в России.